10 полезных выступлений на TED, которые научат вас управлять временем

TED Talks — это короткие выступления на определенную тему. Они помогают узнать что-то новое или вспомнить о теме, которой вы интересовались раньше. Видео не отвлекут от дел надолго: каждый ролик идет примерно десять минут.

Неделя состоит из 168 часов — если вдуматься, это довольно много.

«Если работать 40 часов в неделю и спать по восемь часов в день, остается еще 72 часа на остальные дела», — объясняет Лора Вандеркам в своем выступлении на TEDWomen-2016. Даже если работать по 50 часов в неделю, остается целых 62 часа, а при 60-часовой рабочей неделе — 52 часа.

Почему же нам постоянно не хватает времени? Все дело в приоритетах. «Мы сами выбираем, как проводить каждую минуту своего дня», — однажды сказала Лоре владелица малого бизнеса и мать шестерых детей. Вместо жалоб на нехватку времени можно заявить: «Я не делаю x, y или z, потому что у меня другие приоритеты».

Чтобы получить контроль над своим временем, нужно определить жизненные приоритеты и добавить их в календарь. В идеале это следует делать еженедельно. В остальном поможет креативность — например, по дороге на работу можно почитать, послушать подкаст или навести порядок в почте.

Технологии одновременно можно назвать благословением и проклятием нашего времени. Они упрощают общение и работу. К тому же существует множество полезных приложений, которые помогают планировать повседневные дела и поддерживать полезные привычки. Но гаджеты могут и отвлекать. По данным RescueTime, современный человек проводит с телефоном более трех часов в день, а у активных пользователей этот показатель еще на полтора часа больше.

В коротком выступлении на TED технический обозреватель Дэвид Пог рассказал, как использовать современные технологии для организации времени. На первый взгляд, такой подход экономит считанные секунды, но если применять несколько советов одновременно, результат будет более существенным.

Прокрастинация — это реальная проблема и главный враг организованности. Почему люди откладывают дела на потом? На этот вопрос пытается ответить Тим Урбан, основатель сайта Wait But Why.

Сравнивая мозг организованного человека и прокрастинатора, он иронически замечает: «И там, и там есть ″рациональный человечек″, но в мозгу прокрастинатора еще есть ″обезьянка мгновенного удовольствия″». Стоит запланировать продуктивную работу, как появляется «обезьянка» и пытается ей помешать. В итоге вместо нужных дел человек занимается чем-то веселым и бесполезным — особенно, если у задачи нет четких сроков выполнения.

Приближение дедлайна немного улучшает ситуацию, вызывая «панических монстров». Они пугают «обезьянку», и человеку удается вернуться к работе. Но такая модель поведения связана с ненужным стрессом и нерациональным распределением времени — например, когда приходится за пару дней выполнять проект, на который было отведено две недели.

Что делать? Тим предлагает задуматься о делах, которые мы откладываем на потом. Если они приближают нас к нашим целям, то лучше начать действия сегодня, чтобы получить желаемое быстрее.

Совещания — это неизбежное зло. С одной стороны, они могут улучшить взаимодействие, повысить вовлеченность и креативность. Кроме того, планерки нужны, чтобы сотрудники оставались в курсе дел и решали проблемы сообща. Но в результате они часто превращаются в пустую трату времени.

В своем выступлении на TED Talk 2013 года Дэвид Грэйди предлагает избегать бесполезных совещаний и участвовать только в тех встречах, которые действительно необходимы. Как отличить полезное совещание от бесполезного? У первого должна быть конкретная цель.

Если ее нет, вежливо отклоните приглашение или ограничьтесь телефонным звонком вместо полноценного участия во встрече.

Дело не в количестве дел, а в том, сколько из них приближают нас к цели. Загруженность не равна продуктивности: люди часто успевают делают множество вещей, но все равно чувствуют, что упускают что-то важное. При этом много времени уходит на дела, которые не так важны.

Эксперт по продуктивности Крис Бейли считает, что для решения этой проблемы нужно разобраться с намерениями. В своем выступлении 2016 года Бейли предлагает ежедневно выбирать три основных задачи и уделять им максимум времени, внимания и энергии.

Когда вы в последний раз ничего не делали? Скорее всего, целую вечность назад.

Эксперт по осознанности Энди Паддикомб считает, что десять минут бездействия в день необходимы каждому. Это поможет сфокусироваться на настоящем и повысить продуктивность.

Многозадачность не работает — человеческий мозг просто не способен концентрироваться на нескольких вещах одновременно. По данным исследований, исключение составляют лишь 2,5% людей.

В своем выступлении дизайнер Паоло Кардини объясняет, почему однозадачность — более эффективная стратегия. Такой подход позволяет направить все внимание на достижение одной цели, добиваясь максимальной продуктивности. Концентрация позволяет избежать информационной перегрузки, которая обычно замедляет процесс работы.

Джейсон Фрид, сооснователь и президент 37signals, провел опрос, чтобы узнать, куда люди направляются, когда хотят что-то сделать. Офиса в списке не оказалось, и это неудивительно: там полно отвлекающих факторов. Фрид называет их M&Ms: Managers and Meetings (менеджеры и встречи).

Чтобы повысить эффективность, сократите количество встреч в вашем расписании — оставьте только те, у которых есть четкая цель. Фрид рекомендует руководителям полностью освободить от совещаний один день недели и позволить сотрудникам работать там, где они хотят. Есть и совет, актуальный для всех: отключайте гаджеты, когда хотите сосредочиться.

У современного человека есть множество инструментов для повышения собственной эффективности. Почему, несмотря на все эти технологии и бесконечные списки, нам по-прежнему кажется, что мы ничего не успеваем?

«Все наши знания о тайм-менеджменте не соответствуют действительности», — считает Рори Ваден, консультант по лидерству из Нэшвилла. Вместо того, чтобы составлять списки, расставляя пункты по степени срочности и важности, Ваден предлагает мыслить иначе: «Спросите себя, какие из сегодняшних дел сделают ваш следующий день лучше?»

Например, настройка онлайн-оплаты счетов. На решение этой задачи нужно потратить некоторое время, но в долгосрочной перспективе это определенно позволит его сэкономить.

Ваден предлагает задавать себе четыре вопроса для освобождения времени.

Могу ли я отказаться от выполнения этой задачи?

Если нет, то можно ли как-то автоматизировать ее решение?

Нельзя ли делегировать задачу или научить кого-то другого выполнять ее вместо меня?

Обязательно ли решать задачу прямо сейчас или можно сделать это позже?

Опубликовав в 2001 году бестселлер «Как привести дела в порядок», Дэвид Аллен стал признанным экспертом в вопросах личной продуктивности. В своем выступления на TED Talk в 2014 году Аллен утверждает, что главное в любом деле — это план. В противном случае есть риск дотянуть до крайнего срока, что приводит к ненужным стрессам и смещению приоритетов.

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Фото на обложке: dennizn / Фотодженика