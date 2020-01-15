5 причин, почему вам стоит завести привычку просыпаться в пять утра

Вот уже несколько лет в сфере саморазвития есть тренд на раннее пробуждение. Говорят, что люди, которые просыпаются в пять утра, чаще добиваются успеха. Предприниматель и автор блога о продуктивности Сильвен Сорель объяснил, почему эта привычка может быть полезной.

1. Никто не будет вас отвлекать

Максимальная продуктивность наступает, когда ваша энергия достигает пика. А знаете, когда это обычно происходит? Утром, через некоторое время после пробуждения.

Когда вы встаете в семь утра, вы обычно начинаете собираться на работу или заниматься своими детьми. Ваши первые часы дня начинаются в одно время с окружающими, из-за чего вас постоянно что-то отвлекает.

Любые отвлекающие факторы, будь то дети, звонки или сообщения, мешают продуктивности.

Если вы проснетесь в пять утра, то сможете начать день раньше других. У вас будет два часа, когда вас ничто не будет беспокоить. Вы сможете использовать свою максимальную продуктивность и решить самые сложные задачи. Когда вы с ними разберетесь, у вас получится отличное начало дня, а ваша мотивация достигнет пика.

2. Вы будете продуктивнее работать

Сейчас вы наверняка привыкли вставать в семь или восемь утра. Обычно вы ложитесь спать в одиннадцать или полночь. Свой день вы обычно заканчиваете усталыми и перед экраном телевизора.

Если вы будете вставать в пять утра, то вам придется ложиться самое позднее в десять вечера. В итоге вы больше не будете впустую тратить свое время, валяясь усталыми вечером перед экраном.

Вы придете в лучшую форму, потому что станете крепче спать и каждое утро у вас будет два часа, чтобы заняться делами. Со стороны может показаться, что это ничтожно мало, но в сумме это дополнительные 14 часов в неделю и 728 часов в год.

3. Вы избавитесь от прокрастинации

Когда вы встаете в семь или восемь утра, вы быстро оказываетесь в круговороте повседневных дел. Вас сразу же что-то начинает отвлекать. У вас просто нет времени, чтобы постепенно настроиться на работу. И к концу утра вы чувствуете, что у вас почти нет времени, чтобы заняться важными делами, с которыми вы хотели разобраться.

В такие моменты хочется поддаться прокрастинации. Вы будете говорить себе, что следующее утро проведете продуктивнее, и что большинство дел можно отложить до этого времени.

Когда вы встаете в пять утра, вы следуете привычке. Вы начинаете день спокойно и собранно. Кроме того, вы будете стараться провести эти дополнительные два часа продуктивно, ведь не зря же вы проснулись так рано.

4. Хорошие привычки приводят к успеху

Многие успешные предприниматели приучили себя вставать очень рано — например, такая привычка есть у Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Тима Кука и Илона Маска. Все эти люди просыпаются в пять утра или даже раньше. И делают они это не просто так.

Успешные люди понимают, что такой ранний подъем позволяет использовать продуктивность по максимуму. А с максимальной продуктивностью у них выше шансы добиться своих целей.

5. Ранний подъем закаляет характер

Приучить себя каждый раз вставать в пять утра непросто. Такое по силам не каждому. Но если вы заведете эту привычку, то получите преимущество, которого нет у 90% людей.

Тот факт, что вы смогли приучить себя к такому сложному подъему, укрепит ваш дух и даст вам чувство, что вы можете добиться всего.

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