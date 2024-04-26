Как правильно начать день: 5 советов от эксперта по продуктивности Google

Мы предпочитаем проводить утро продуктивно: немногие встают в 6 утра ради видеоигр и сериалов. По мнению Лоры Мэй Мартин, исполнительного консультанта по вопросам продуктивности Google, утренние часы особенно важны — они помогают настроиться на предстоящий день.

Планируйте предстоящий день с вечера

Продуктивное утро начинается с вечера. Мартин сравнивает это с совещаниями. «Вы не думаете о том, как провести встречу, когда она уже началась, — говорит она. — Вы уже потеряли огромную возможность сделать ее эффективной».

Это относится и к началу дня. Мартин рекомендует каждый вечер составлять план на следующий день. «По утрам большая часть продуктивности теряется из-за того, что в календаре не выделены слоты для выполнения задач», — утверждает она.

Сделайте что-то приятное для будущего себя

«Когда вы планируете свою жизнь для себя в будущем, а не настоящем, вы получаете гораздо больше удовлетворения», — утверждает Мартин.

Подумайте, что можно подготовить с вечера, чтобы порадовать себя на следующее утро. Например, убраться на кухне, настроить таймер на кофемашине, собрать обед или разложить одежду.

Выделите время для себя

По словам Мартин, по утрам стоит уделять себе хотя бы 30 минут, прежде чем браться за дела. Она привыкла просыпаться на полчаса раньше остальных членов семьи и в это время заниматься тем, чем хочется. Например, пить кофе в тишине, читать книгу или заниматься спортом.

Идея состоит в том, чтобы выделить определенный временной промежуток, в течение которого вы сможете настроиться на предстоящий день.

Не используйте устройства по утрам

Мартин рекомендует не прикасаться к телефону в течение получаса после пробуждения. «Это все равно, что пригласить работу к себе в постель в 6 утра», — говорит она.

По ее словам, если с самого утра вы думаете о том, что вам нужно, а не хочется сделать, у вас не будет возможности порефлексировать и пополнить запас энергии.

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Более того, Мартин считает, что телефон лучше положить в другом конце комнаты — это помогает подготовиться к хорошему утру.

«Устройства играют важную роль в нашей жизни, но занимают слишком большую часть нашего утра, — говорит она. — Относитесь к работе так же, как к родственникам. Их можно пригласить к себе домой, но не в свою спальню в 6 утра. Относитесь к телефону как к гостю и устанавливайте границы».

Включите музыку и настройте освещение

Послушайте песни, которые поднимают вам настроение. «Если начать день с такого настроения, скорее всего, он пройдет лучше, чем если бы вы погрузились в свои мысли», — говорит Мартин.

Уделите внимание и освещению. Мартин советует включить приглушенный свет сразу после пробуждения, а затем постепенно повышать яркость и открывать шторы.

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