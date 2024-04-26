Диверсификация: что это такое и что с ней делать

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Начнем с академической части, на случай, если этот материал читают студенты или любители четко определиться с терминологией. Запоминайте определение.

Диверсификация (от англ. diversity — «разнообразие») — стратегия распределения ресурсов, выделенная в 1952 году экономистом из США Гарри Марковицем. Он определил ее как вложение в разные сферы рынка и запуск одной компанией очень разных товаров.

В рамках диверсификации предлагается максимально сильно разбить и разнести по разным «корзинам» ресурсы компании, финансовые активы и инвестиции. Это полная противоположность специализации, когда компания, проект или специалист работают исключительно с узкой аудиторией и в отдельно взятой сфере.

Главная цель диверсификации – добавить бизнесу устойчивости и минимизировать риски. При этом, у нее есть и другие задачи. Так, стратегия диверсификации помогает эффективно распоряжаться ресурсами, образовывая подушку безопасности для бизнеса. Это особенно полезно во время кризиса, но и в более стабильные времена не будет лишним, ведь диверсификация бизнес-процессов помогает при масштабировании и расширении. Чем больше веток развития у бизнеса, тем ему проще расти.

Что можно диверсифицировать?

Если перевести определение и упростить до банального «распределить», то окажется, что диверсифицировать можно практически все. Но чаще всего это относится к ценам, инвестициям, производству, деятельности и, конечно, бизнесу. Разберёмся с каждым отдельно.

Диверсификация заработка или деятельности знакома большинству. Это способ заработка, основанных на разных источниках. Кто-то помимо основной работы ведет блог и получает доходы с рекламных интеграций, кто-то после выхода из офиса еще пару часов таксует, другие – пекут тортики на заказ.

Диверсификация цен тоже встречается в нашей жизни. Яркий пример – любая полка супермаркета, где рядом может лежать хлеб за 30 рублей и за 130. Так магазин работает сразу на несколько целевых аудиторий.

Диверсификация производства часто тесно связана с предыдущим определением. В тех же магазинах нередко можно встретить бренды, выпускающие и молочные продукты, и колбасу, и полуфабрикаты, и конфеты. Одним словом – производящие самые разные товары на одних мощностях.

Диверсификация инвестиций – уже более узкий термин. Логично, что относится он непосредственно к распределению инвестиционного портфеля. Например, финансы можно вложить одновременно в валюту, акции и золото.

Диверсификация бизнеса некоторое время назад в России была присуща в основном крупным игрокам. Например, it-компании и запускают мобильные приложения, и выступают компанией-поставщиком услуг в собственных сервисах. Однако все чаще искать новые источники дохода на прежних мощностях стал и малый бизнес. Например, в бьюти-салонах появляются кофейные стойки. Так в одном пространстве бизнес зарабатывает и на маникюре, и на напитках.

Виды диверсификации

У диверсификации есть всего два вида. Она может быть связанной и несвязанной. Расскажем подробнее о каждом:

Связанная диверсификация бизнеса – это обычное расширение ассортимента. При этом, глобально компания остается в своей нише. Например, выпуск линейки чая от кофейного обжарщика можно отнести именно к этому виду.

Несвязанная диверсификация – расширение с переходом на совершенно не связанное с основной деятельностью направление. Это куда сложнее, ведь требует глубокого анализа рынка и изучения как конкурентов, так и своих возможностей. Часто понадобятся дополнительные вложения и масштабирование. Хороший пример – последний тренд на китайском рынке, где выпускающие телефоны и технику компании открыли автомобильные заводы.

Популярные стратегии диверсификации

Помимо прочего, имеются у этого бизнес-приёма и разные стратегии. Интересно, что они далеко не всегда взаимоисключающие. Часто после успешной реализации одной стратегии, бизнес переходит к следующей.

К горизонтальной диверсификации можно отнести масштабирование линейки с расчетом на прежнюю клиентуру. Производится оно, как правило, на уже действующих мощностях. Например, если производитель сыра, выпускает масло, молоко и кисломолочные продукты.

К вертикальной – приобретение контроля над всем процессом работы с товаром: от закупки исходного сырья, до прямой продажи непосредственно потребителю. Одним из самых популярных примеров можно назвать открытие брендом одежды собственного шоурума.

К концентрической стратегии диверсификации бизнеса относится работа со смежными сферами работы. Как пример – открытие производителем сантехники линейки мебели для ванной.

Ну а к конгломератной, как становится понятно из названия – непосредственное объединение совершенно независимых друг от друга проектов под одним руководством. Ее цель – поддержка более сильным бизнесом, догоняющего. Например, завод по изготовлению бытовой химии может приобрести сеть автомоек и выпустить специально для них автомобильные чистящие средства.

Для того, чтобы, нужно исходить из своего текущего положения на рынке, а также возможностей. В любом случае, как мы уже писали выше – всегда можно пробовать разные стратегии и методы.