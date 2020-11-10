Шесть вечерних ритуалов, которые повысят качество жизни

Время между работой и сном бесценно. Мы можем использовать его для отдыха и саморазвития. Эти шесть ритуалов помогут провести вечер с пользой для ума и тела, расслабиться и подготовиться к следующему дню.

Читать для удовольствия

Чтение позволяет узнать о новых явлениях, решениях проблем и подходах к достижению целей. В результате мы лучше адаптируемся, заимствуем ценные идеи и учимся общаться.

Чтение стимулирует когнитивные процессы, делает нас мудрее и осознаннее. Это развивает ум, меняет восприятие и расширяет кругозор.

Даже если вечером у вас есть только полчаса, вы успеете прочитать несколько страниц или глав любимой книги.

Уделять время любимому занятию

Проект, которым мы занимаемся регулярно, дает чувство уверенности в собственных силах. Хобби улучшают психическое здоровье и могут сделать нас продуктивнее.

Попробуйте написать книгу, запустить онлайн-бизнес, нарисовать картину, заняться дизайном или научиться программировать. Просто ходить на работу и хорошо выполнять задачи недостаточно — нужно заниматься тем, что нравится.

К тому же, любимое занятие может приносить деньги. Много вдохновляющих примеров можно найти в книге Криса Гильбо «Левый заработок. От идеи до реальных доходов за 27 дней».

Изучать интересную тему

Разные навыки, идеи, культуры и мнения могут положительно повлиять на наши взгляды на мир. Еще это хороший способ продвинуться по карьерной лестнице и повысить самооценку.

Например, курс по каллиграфии Стива Джобса помог ему в создании первого iMac. В своей речи перед выпускниками Стэнфорда он сказал: «Если бы я не записался на тот курс в колледже, у iMac никогда бы не было несколько гарнитур и пропорциональных шрифтов».

Трудно предсказать, какой навык пригодится в будущем. Попробуйте выучить что-то новое, что вам всегда хотелось уметь, или запишитесь на онлайн-курс, который поможет запустить проект мечты.

Обучаться навыку из другой области

Если вам хотелось бы больше узнать об определенной теме, но у вас никогда не было такой возможности, используйте вечернее время для самообразования.

Каким бы ни был ваш карьерный путь, новый навык, не связанный с вашей областью, может сделать вас лучше и помочь в работе.

Курсы — отличный способ узнать что-то новое. Вы можете учиться программированию, психологии, экономике, ведению переговоров, бизнесу, музыке и многому другому прямо из дома.

Заниматься необычным творческим хобби

Кроме традиционных хобби можно попробовать то, что бросит вызов вашему уму.

Если вы занимайтесь веб-дизайном, попробуйте научиться рисовать. Писатель может пройти курс по цифровой фотографии, а программист — научиться играть на музыкальном инструменте или инвестировать.

Доктор Лоренс Кац в книге «Нейробика. Экзерсисы для тренировки мозга» пишет, что занятия искусством помогают избавиться от стресса и служат зарядкой для мозга — нейробикой. Они стимулируют мозг создавать новые связи, потому что используют органы чувств по-новому.

Чтобы научиться чему-то, нам требуются физические, умственные и эмоциональные усилия. Любое хобби, для которого нужно внимание к деталям, помогает отсрочить снижение когнитивных функций и улучшить память.

Строить крепкие и доверительные отношения

Томас Джефферсон устраивал ужины, на которые приглашал самых разных людей и задавал им серьезные философские вопросы. Он понимал, как важно создавать искренние отношения и учиться у других.

«Я никогда не считал различные взгляды на политику, религию или философию поводом отказаться от друга», — говорил он.

Даже если сейчас мы не можем встретиться лично, у нас есть способы поддерживать связь дистанционно. Поддерживать связь с другими не только приятно. Люди с крепкими и здоровыми отношениями менее склонны чувствовать стресс в трудных обстоятельствах.

Возьмите пример с Джефферсона и найдите время для вдумчивых бесед. Отношения с людьми, которые вы сможете создать или укрепить, могут изменить курс вашей жизни и карьеры.

Правильно организованные утро и вечер программируют нас на успех. Хорошие привычки помогают достигать большего, яснее думать и заниматься тем, что делает нас лучше.

Помните, что сказал Аристотель: «Мы — то, что мы делаем изо дня в день. Поэтому совершенство есть не действие, а привычка».

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