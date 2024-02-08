«Не ругайте себя за прокрастинацию»: 5 принципов здоровой продуктивности

Все мы хотим быть продуктивными, не сталкиваясь при этом с выгоранием . Важно найти «золотую середину» — получать удовольствие от работы и находить время для себя.

Не ругайте себя за прокрастинацию

Долгие годы я страдала от прокрастинации, и ненавидела в себе эту черту. Мне просто хотелось перестать бездельничать и посвятить все свое время полезным задачам из списка дел.

Прокрастинация была скорее эмоциональной проблемой. Моя самооценка зависела от того, могу ли я выполнить все пункты в списке дел. Когда я читала книгу вместо того, чтобы отвечать на письма, внутренний критик призывал взять себя в руки.

Однако цель моей жизни не в том, чтобы просто делать дела. Некоторые из лучших моментов происходят, когда я прокрастинирую. Мне нравится сидеть на подоконнике, читать, слушать музыку и общаться с друзьями.

Я начала думать не о потерянном времени, а о том, почему мне не хочется выполнять какую-либо задачу. Возможно, она слишком скучная или сложная? А может, я так устала, что не могу сосредоточиться?

Это сразу изменило правила игры. Мне стало легче браться за сложные дела, а если я прокрастинировала, то занималась чем-то более интересным и испытывала меньше вины.

Продуктивность — не цель, а лишь способ сделать жизнь насыщенной.

Распределите задачи по приоритетам

В идеальном мире мы посвящаем все свое время самым важным делам, а скучные — передаем ИИ. Но это время еще не наступило.

В моем случае самая важная задача — написание текстов. Мне это нравится, и именно за это мне платят. Я постоянно стремлюсь к совершенству и вкладываюсь в каждый проект на 100%.

Также у меня есть не менее важные, но скучные обязанности — отвечать на электронные письма и вести соцсети. Я не хотела, чтобы это отнимало энергию и время, которые можно было бы потратить на написание текстов. И я решила, что можно выполнять эти задачи просто «хорошо».

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Вместо того чтобы сразу отвечать на письма, я стала заглядывать в почту раз в день или раз в два дня. Я заходила в социальные сети, только когда мне хотелось, и просто опубликовала то, что первым приходило мне в голову.

Возможно, в рамках вашей должности непозволительно долго отвечать на письма. Но, скорее всего, есть другие задачи, которые можно выполнять с меньшим совершенством без негативных последствий для бизнеса.

В моем случае ни для кого не было проблемой, если я отвечала на день позже. Никто не заметил, что я стала редко появляться в соцсетях. Однако я сразу почувствовала, что у меня появилось больше энергии и времени, и я быстрее заканчивала работу.

Проанализируйте свой список дел и определите, какие пункты требуют максимальных усилий, а какие достаточно выполнить просто «хорошо».

Совмещайте активный и пассивный отдых

После работы я обычно занималась домашними делами и смотрела что-нибудь на Netflix. Это расслабляло, но мне не хватало творческой энергии. Проблема в том, что это был пассивный отдых, и я подсознательно продолжала думать о работе.

Мне нужно было занятие, которое помогало бы отвлечься. Поэтому я попробовала включить в свое расписание больше активностей, таких как тренировки, посещение квестов с друзьями, чтение увлекательной книги и прослушивание интересного подкаста. И в отличие от думскроллинга, это заряжало меня энергией.

Это не значит, что нужно полностью отказаться от пассивного отдыха. Скорее стоит добавить и более активный, чтобы получить преимущества от обоих форматов.

Берите меньше работы, чем можете сделать

В прошлом году я решила определить, сколько денег я зарабатываю и сколько проектов беру в месяц. После нескольких месяцев проб и ошибок я нашла идеальные показатели. До конца года я брала не более девяти проектов в месяц — еще никогда моя трудовая жизни не была такой спокойной.

Определить, сколько работы вы способны выполнить, поможет приложение для отслеживания времени. В течение нескольких месяцев отслеживайте, сколько времени занимает каждая задача. Помимо этого, можно записывать, в какие дни вы чувствовали переутомление, а когда количество задач было оптимальным.

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Спустя несколько недель станет ясно, сколько времени требуется на выполнение разных задач, и вы будете планировать их соответствующим образом. Я рекомендую взять медианное или среднее значение этих данных, поскольку производительность меняется изо дня в день. Если вам кажется, что вы способны выполнить девять проектов, то возьмите восемь.

Чтобы объем работы был реалистичным, часто нужно обговаривать это с командой. Так, если на вас свалилось слишком много задач, возможно, стоит сообщить об этом менеджеру, отказаться от новых проектов или попросить коллег о помощи.

Сделайте свой график гибким

Мне нравится проводить каждый день по-разному: делать большую часть задач по понедельникам и вторникам, тренироваться в разное время. Я решила не заставлять себя придерживаться идеального «продуктивного» графика, а принять свою особенность.

В один день я работаю допоздна, в другой — укутываюсь в одеяло и читаю книгу. Я сама создаю правила, поэтому они подстраиваются под мои прихоти. Конечно, не у каждого есть такая возможность. Но многие компании, которые позволяют работать удаленно и независимо, предлагают такую гибкость.

Я по-прежнему стараюсь сделать свой рабочий график более строгим. Но я также смирилась с тем фактом, что у человека есть много ограничений, и от них никак не избавиться. Понедельник может пройти идеально, а во вторник я почувствую себя вялой. Если в доме большой ремонт, мне придется несколько дней работать по ночам. Это не мои личные неудачи — такова жизнь человека.

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