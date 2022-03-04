Не можете оторваться от новостей? Возможно, это думскроллинг

Почему же мы становимся зависимы от плохих новостей? Какой эффект это оказывает на психическое здоровье? И как от этого избавиться?

За последние пару лет в мире произошло много исторических событий — и за каждым из них можно было следить в интернете. Некоторые люди чрезмерно увлекаются негативными новостями, бесконечно прокручивая ленты новостных сайтов и социальных сетей. Это явление называется думскроллингом (doomscrolling) или думсерфингом (doomsurfing). Оно особенно распространилось во время пандемии, когда из-за необходимости оставаться дома у людей появилось больше свободного времени.

Думскроллинг может навредить психическому здоровью, повысить тревогу и сформировать довольно мрачный взгляд на мир. И проблема не только в пассивном пролистывании ленты: у каждого массового онлайн-движения, как правило, есть свой хэштег или тренд, которые используются как символы солидарности с ними.

Социальное давление побуждает присоединиться к этим трендам и высказать свою позицию подписчикам и незнакомцам. Это связано с необходимостью в том, чтобы нас любили и принимали. Кажется, что если слишком долго не заходить в сеть, то можно пропустить важный хэштег и показаться равнодушным.

Помимо этого, человек по своей природе любопытен — если у него возник вопрос, то он будет искать на него ответ. По эволюционным причинам наше внимание больше всего привлекают плохие результаты, поскольку нашим предкам, обитающим в пещерах, было важно замечать негативное и опасное, чтобы выживать.

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Бесконечное пролистывание лент социальных сетей также вызвано потребностью в информации, которую затем можно использовать, чтобы защитить себя или вернуть некоторый контроль над ситуацией. В этот момент и возникает тревога, одна из частых причин которой — отсутствие контроля.

Отслеживая события в течение нескольких часов, мы лишь осознаем, что не никак можем на них повлиять. В результате тревога нарастает, а мы продолжаем прокручивать ленту.

Если нельзя что-то контролировать, то нужно хотя бы узнать об этом что-то.

Как с этим бороться

Одна из проблем думскроллинга в том, что его трудно осознать. Мы понимаем это только спустя несколько часов, проведенных в соцсетях.

Журналистка Карен Хо даже создала аккаунт в Twitter под названием @doomscroll_bot. Там она выкладывает предупреждения о том, что человек, листающий ленту, возможно, занимается думскроллингом, не осознавая этого.

В любой проблеме главное — это признать ее существование. Вот несколько советов о том, как побороть думскроллинг.

Ограничьте время пребывания в социальных сетях и даже новостных приложениях — во многих телефонах встроена такая функция. Вы также можете самостоятельно установить таймер, к примеру, на 15 минут.

Сосредоточьтесь на позитивных моментах, которые происходят с вами в течение дня, особенно если вы уже увязли в негативных.

Конечно, быть в курсе мировых событий и формировать обоснованное мнение важно. Однако, если вы поглощаете слишком много негативной информации, то стоит остановиться и отложить смартфон.

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Фото на обложке: Antonio Guillem / Shutterstock