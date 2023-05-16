Как избавиться от вины за недостаточную продуктивность

Эти рекомендации помогут расставить приоритеты так, чтобы ответственно выполнять свою работу, не испытывая стресс.

Человек не может работать в одном и том же ритме изо дня в день, но порой кажется, что современный мир требует от нас именно этого. В результате мы чувствуем себя виноватыми за то, что не выкладываемся на полную, и даже в свободное время ищем, чем бы себя занять.

Отделите «занятость» от «продуктивности»

Некоторые люди берутся за новые задачи, чтобы просто не сидеть без дела. Однако постоянная занятость может навредить, особенно если работать не над чем-то важным.

Сделать перерыв — это нормально. За лень часто принимают заботу о себе и попытку предотвратить дальнейшее выгорание. Не забывайте о своих целях и учитывайте их при принятии решений.

Разделяйте задачи на части

Человек не может работать без остановки. Когда мысли начинают уходить в сторону от текущих задач, это значит, что нужно отдохнуть. Если вы сидите за столом, то встаньте и отведите взгляд от экранов — ваш мозг будет за это благодарен.

Иногда кажется, что сделать паузу невозможно, ведь у вас много работы, за которую вы несете ответственность. В таких случаях следует разбивать задачи на части и отдыхать между ними.

Отдавайте приоритет здоровью

Перерабатывая во имя продуктивности, человек может наносить себе и сопутствующий вред. Например, не высыпаться и плохо питаться, что также способствует выгоранию, поскольку физическое и психическое здоровье взаимосвязаны.

Помните: задачи должны бросать вам вызов, помогая развиваться, но если они скорее вредят, то стоит сделать выбор в пользу здоровья.

Определите причины возникновения вины

Это первый шаг к тому, чтобы составить план для решения проблемы. Возможно, вы боитесь, что потеряете работу, если будете делать достаточное количество перерывов. В таком случае можно поговорить с руководителем или кем-то другим о том, как лучше использовать рабочее время, чтобы это приносило пользу и вам, и вашему работодателю.

Устанавливайте реалистичные ожидания

Невозможно быть высокопродуктивным каждый день. Следует стремиться к небольшим улучшениям ежедневно, но не обязательно всегда выкладываться на 110%.

Иногда работать на том же уровне не получается, и это нормально. Этот объем задач можно восполнить в более активные дни — так вы не только сбалансируете свои обязанности, но и побережете себя.

Позволяйте себе расслабиться

Кажется, что в современном мире необходимо быть продуктивным каждый день. Однако это нужно лишь для тех задач, которые требуется или хочется выполнить. Свободное время лучше посвятить отдыху и развлечениям — поначалу это может вызывать дискомфорт, но в дальнейшем принесет пользу и снизит уровень стресса.

Помните, что почти все с этим сталкиваются

Многим людям трудно делать паузы в работе и расслабляться. Выясните, в какое время дня вы наиболее продуктивны, и старайтесь выполнять наиболее важные задачи в этот промежуток. Все люди разные, и то, что работает для вас, может не подойти другому.

Лучшее, что можно сделать, — стремиться улучшить рабочие привычки и позволять себе расслабиться по необходимости. Помните: это чувство вины возникает у большинства людей.

Заботьтесь о себе

Контролируйте свое состояние — так будет легче понять, когда пора сделать паузу. Позволив себе расслабиться, вы заметите прилив продуктивности. Иногда достаточно лишь сделать себя приоритетом. Эта «инвестиция» принесет результаты, сделав работу проще и эффективнее.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney