Интерактивные сайты: что это такое и как они решают задачи бизнеса

Несколько лет назад иммерсивные технологии были менее доступны для бизнеса. Сейчас технические возможности позволяют реализовать практически любые запросы со стороны предпринимателей: от нестандартной презентации продукта до онлайн-примерки новой коллекции одежды клиентом.
Для чего нужны интерактивные сайты бизнесу и как правильно их использовать, рассказал Петр Толочков, IT-предприниматель, основатель и CEO группы компаний по разработке VR & AR-решений для бизнеса Way2Win Group.
Содержание:
- Что такое интерактивный сайт
- Принципы интерактивного сайта
- Как использовать интерактивный сайт
- Как сделать интерактивный сайт
- Примеры интерактивных сайтов
Что такое интерактивный сайт
В широком смысле любой сайт можно назвать интерактивным. Пользователь может взаимодействовать с контентом через кнопки, формы обратной связи, онлайн-запись и другие элементы. В этом и заключается интерактивность.
В узком смысле под интерактивными сайтами подразумеваются площадки, на которые люди заходят, чтобы получить опыт взаимодействия с контентом в нестандартном формате. Чаще всего интерактивные эффекты можно увидеть на информационных сайтах или на страницах спецпроектов.
Принципы интерактивного сайта
Нестандартное взаимодействие с контентом — основной принцип интерактива. Современный пользователь ждёт, что сайт сломает привычные паттерны работы с платформой. Например, интеграция AR- и VR-элементов даёт особый эффект от взаимодействия пользователя с сайтом: чем больше органов чувств человека (зрение, слух, вкус, осязание, обоняние) задействованы, тем больше его внимания будет захвачено. Исследования компании Neuro-Insight подтверждают, что VR- и AR-технологии помогают лучше запоминать информацию, чем классические формы контента.
Контент нестандартно подаётся через 2D- и 3D-анимацию. Разберем, какие эффекты оказывают интерактивные элементы на пользователей.
Получение мгновенной обратной связи от сайта. Когда человек заходит на ресурс и видит, что все элементы дизайна двигаются: появляются новые иллюстрации, цифры, слова, это мотивирует его остаться на сайте. Пример: мы с партнёрами запустили проект для продвижения умной колонки. Мы предложили пользователям возможность AR-примерки колонок в локациях дома через камеру телефона, чтобы оценить, какой цвет лучше впишется в интерьер.
Анимированные элементы можно использовать как архивное хранилище, которое выдает информацию порционно и только по запросу. Например, сайт компании, которая производит витамины Boost. Площадка базируется на эффектном оформлении: пользователь скроллит страницу, и процесс сопровождает крутящаяся 3D-банка с витаминами, вокруг которой меняются информационные блоки с описанием состава, способом применения и другими характеристиками.
Геймификация вовлекает в процесс изучения информации. Например, если некоторые разделы сайта скрыты, а получить к ним доступ можно только после прохождения мини-игры или короткого теста на знание продукта или услуги, то мотивация человека изучить сайт, скорее всего, повысится.
Эффект «недоступности» информации часто повышает её ценность для аудитории. Например, платформа разработчика Бруно Саймона — одно большое резюме специалиста, но в формате игры с машинкой, которой управляет пользователь. Перемещаясь по пространству, пользователь узнает основную информацию про Бруно: опыт и сферы работы, уровень экспертности, образование. Более того, сайт наглядно демонстрирует его опыт в разработке подобных проектов.
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Как использовать интерактивный сайт
Использовать интерактивный сайт можно для разных целей. Рассмотрим основные из них.
Знакомить нового сотрудника с миссией бренда и его ценностями. В основу сайта можно заложить историю о том, на чём базируется идея компании, какие ориентиры и цели есть у бизнеса. Упаковать информацию можно через визуальную стилистику, которая будет наглядно объяснять, как, например, связаны ценности компании с её отображением во внешнем мире.
Обучать пользователя через геймификацию. Интерактив в таком контексте может быть направлен на команду, члены которой получают баллы за изучение материалов для развития дополнительных компетенций. Сотрудники используют цифрового аватара, накапливают баллы и меняют их в реальном мире, например, на корпоративную продукцию. Аналогично механизм работает и в качестве программы лояльности для клиентов: за выполнение заданий, например, ежедневного просмотр пяти новостей на сайте, пользователь получает информацию о секретных акциях или зарабатывает бонусные баллы.
Повышать конверсии интернет-магазина. Через интерактив можно последовательно закрыть все вопросы и возражения клиента по продукту и довести человека до нужного целевого действия — покупки или заявки на консультацию. В таком контексте сайт становится архитектором поведения пользователя.
Создавать «вау-эффект». Интерактивные вставки отлично справляются с созданием впечатляющей картинки, которая помогает выделить платформу среди конкурентов. Нестандартная подача информации повышает внимание к ней и улучшает запоминаемость.
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Как сделать интерактивный сайт
Создать интерактивный сайт непросто. Чаще все этим занимаются специалисты с многолетним стажем. Если вы новичок в этой сфере, наш пошаговый алгоритм поможет улучшить старую версию сайта уже сегодня:
Определите задачу, которую будет решать каждый интерактивный элемент на сайте:
- чего хотите добиться внедрением нестандартного формата;
- что должен почувствовать или узнать пользователь, когда будет взаимодействовать с контентом.
Соотнесите идеи и затраты, которые понадобятся для решения задачи:
- в чем значимость интерактивной механики;
- почему нельзя упаковать информацию в обычном текстовом формате;
- уверены ли вы, что интерактивное создание сайта решит вашу задачу.
Спланируйте, как будет реализовано внедрение интерактивных решений на сайт: самостоятельно углубитесь в тему разработки, найдите фронтенд-разработчика на аутсорсе или обратитесь к профессиональной команде, которая специализируется на этом направлении.
Помните про первоначальные ценности, задачи и естественные ограничения: финансовые затраты, технические возможности платформы и т.д. Сделать интерактивный сайт будет нелегко, если проигнорировать хотя бы один из этапов.
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Примеры интерактивных сайтов
Страница-презентация о принципах работы человеческого глаза, где наглядно показано устройство глазного яблока, механика восприятия цвета, света и других элементов. На сайте пользователи могут не просто изучить схемы, но и развернуть анимационные элементы на 360 градусов, чтобы узнать, как устроена глазная мускула. В перспективе компании, занимающиеся линзами и очками, могут создавать коллаборации с сайтом для эффективной демонстрации работы продукции.
Ещё пример: сайт в формате бесконечной картины, который мы реализовали для «Ростелекома». Платформа рассказывает о развитии средств связи, начиная с шестого века до нашей эры и вплоть до сегодняшнего дня. Скроллинг идёт не сверху вниз, а вглубь. Пользователь может посмотреть, как выглядели первые в мире таксофоны, повзаимодействовать с ними через имитацию оплаты и звонка.
Ещё один пример интерактивных сайтов с дополненной реальностью — кейс фильма «Дюна» и команды разработчиков 8thWall, которые сделали сервис для генерации аватаров в костюмах персонажей. Пользователи загружают своё фото и получают персональный аватар в образе героя фильма. Получилось отличное интерактивное промо, где дополненная реальность и передовые технологии сочетаются вместе для создания нестандартного пользовательского опыта.
Интерактивные сайты — тренд, который, на наш взгляд, будет развиваться. Всё потому, что конкуренция за привлечение внимания аудитории растёт, а выделяться с каждым годом становится сложнее.
Фото на обложке: Freepik
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