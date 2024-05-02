Интерактивные сайты: что это такое и как они решают задачи бизнеса

Для чего нужны интерактивные сайты бизнесу и как правильно их использовать, рассказал Петр Толочков, IT-предприниматель, основатель и CEO группы компаний по разработке VR & AR-решений для бизнеса Way2Win Group .

Несколько лет назад иммерсивные технологии были менее доступны для бизнеса. Сейчас технические возможности позволяют реализовать практически любые запросы со стороны предпринимателей: от нестандартной презентации продукта до онлайн-примерки новой коллекции одежды клиентом.

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Что такое интерактивный сайт

В широком смысле любой сайт можно назвать интерактивным. Пользователь может взаимодействовать с контентом через кнопки, формы обратной связи, онлайн-запись и другие элементы. В этом и заключается интерактивность.

В узком смысле под интерактивными сайтами подразумеваются площадки, на которые люди заходят, чтобы получить опыт взаимодействия с контентом в нестандартном формате. Чаще всего интерактивные эффекты можно увидеть на информационных сайтах или на страницах спецпроектов.

Принципы интерактивного сайта

Нестандартное взаимодействие с контентом — основной принцип интерактива. Современный пользователь ждёт, что сайт сломает привычные паттерны работы с платформой. Например, интеграция AR- и VR-элементов даёт особый эффект от взаимодействия пользователя с сайтом: чем больше органов чувств человека (зрение, слух, вкус, осязание, обоняние) задействованы, тем больше его внимания будет захвачено. Исследования компании Neuro-Insight подтверждают, что VR- и AR-технологии помогают лучше запоминать информацию, чем классические формы контента.

Контент нестандартно подаётся через 2D- и 3D-анимацию. Разберем, какие эффекты оказывают интерактивные элементы на пользователей.

Получение мгновенной обратной связи от сайта. Когда человек заходит на ресурс и видит, что все элементы дизайна двигаются: появляются новые иллюстрации, цифры, слова, это мотивирует его остаться на сайте. Пример: мы с партнёрами запустили проект для продвижения умной колонки. Мы предложили пользователям возможность AR-примерки колонок в локациях дома через камеру телефона, чтобы оценить, какой цвет лучше впишется в интерьер.

Анимированные элементы можно использовать как архивное хранилище, которое выдает информацию порционно и только по запросу. Например, сайт компании, которая производит витамины Boost. Площадка базируется на эффектном оформлении: пользователь скроллит страницу, и процесс сопровождает крутящаяся 3D-банка с витаминами, вокруг которой меняются информационные блоки с описанием состава, способом применения и другими характеристиками.

Геймификация вовлекает в процесс изучения информации. Например, если некоторые разделы сайта скрыты, а получить к ним доступ можно только после прохождения мини-игры или короткого теста на знание продукта или услуги, то мотивация человека изучить сайт, скорее всего, повысится.

Эффект «‎недоступности»‎ информации часто повышает её ценность для аудитории. Например, платформа разработчика Бруно Саймона — одно большое резюме специалиста, но в формате игры с машинкой, которой управляет пользователь. Перемещаясь по пространству, пользователь узнает основную информацию про Бруно: опыт и сферы работы, уровень экспертности, образование. Более того, сайт наглядно демонстрирует его опыт в разработке подобных проектов.

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Как использовать интерактивный сайт

Использовать интерактивный сайт можно для разных целей. Рассмотрим основные из них.

Знакомить нового сотрудника с миссией бренда и его ценностями. В основу сайта можно заложить историю о том, на чём базируется идея компании, какие ориентиры и цели есть у бизнеса. Упаковать информацию можно через визуальную стилистику, которая будет наглядно объяснять, как, например, связаны ценности компании с её отображением во внешнем мире.

Обучать пользователя через геймификацию. Интерактив в таком контексте может быть направлен на команду, члены которой получают баллы за изучение материалов для развития дополнительных компетенций. Сотрудники используют цифрового аватара, накапливают баллы и меняют их в реальном мире, например, на корпоративную продукцию. Аналогично механизм работает и в качестве программы лояльности для клиентов: за выполнение заданий, например, ежедневного просмотр пяти новостей на сайте, пользователь получает информацию о секретных акциях или зарабатывает бонусные баллы.

Повышать конверсии интернет-магазина. Через интерактив можно последовательно закрыть все вопросы и возражения клиента по продукту и довести человека до нужного целевого действия — покупки или заявки на консультацию. В таком контексте сайт становится архитектором поведения пользователя.

Создавать «вау-эффект». Интерактивные вставки отлично справляются с созданием впечатляющей картинки, которая помогает выделить платформу среди конкурентов. Нестандартная подача информации повышает внимание к ней и улучшает запоминаемость.

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Как сделать интерактивный сайт

Создать интерактивный сайт непросто. Чаще все этим занимаются специалисты с многолетним стажем. Если вы новичок в этой сфере, наш пошаговый алгоритм поможет улучшить старую версию сайта уже сегодня:

Определите задачу, которую будет решать каждый интерактивный элемент на сайте:

чего хотите добиться внедрением нестандартного формата;

что должен почувствовать или узнать пользователь, когда будет взаимодействовать с контентом.

Соотнесите идеи и затраты, которые понадобятся для решения задачи:

в чем значимость интерактивной механики;

почему нельзя упаковать информацию в обычном текстовом формате;

уверены ли вы, что интерактивное создание сайта решит вашу задачу.

Спланируйте, как будет реализовано внедрение интерактивных решений на сайт: самостоятельно углубитесь в тему разработки, найдите фронтенд-разработчика на аутсорсе или обратитесь к профессиональной команде, которая специализируется на этом направлении.

Помните про первоначальные ценности, задачи и естественные ограничения: финансовые затраты, технические возможности платформы и т.д. Сделать интерактивный сайт будет нелегко, если проигнорировать хотя бы один из этапов.

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Примеры интерактивных сайтов

Страница-презентация о принципах работы человеческого глаза, где наглядно показано устройство глазного яблока, механика восприятия цвета, света и других элементов. На сайте пользователи могут не просто изучить схемы, но и развернуть анимационные элементы на 360 градусов, чтобы узнать, как устроена глазная мускула. В перспективе компании, занимающиеся линзами и очками, могут создавать коллаборации с сайтом для эффективной демонстрации работы продукции.

Ещё пример: сайт в формате бесконечной картины, который мы реализовали для «Ростелекома». Платформа рассказывает о развитии средств связи, начиная с шестого века до нашей эры и вплоть до сегодняшнего дня. Скроллинг идёт не сверху вниз, а вглубь. Пользователь может посмотреть, как выглядели первые в мире таксофоны, повзаимодействовать с ними через имитацию оплаты и звонка.

Ещё один пример интерактивных сайтов с дополненной реальностью — кейс фильма «Дюна‎» и команды разработчиков 8thWall, которые сделали сервис для генерации аватаров в костюмах персонажей. Пользователи загружают своё фото и получают персональный аватар в образе героя фильма. Получилось отличное интерактивное промо, где дополненная реальность и передовые технологии сочетаются вместе для создания нестандартного пользовательского опыта.

Интерактивные сайты — тренд, который, на наш взгляд, будет развиваться. Всё потому, что конкуренция за привлечение внимания аудитории растёт, а выделяться с каждым годом становится сложнее.

Фото на обложке: Freepik