Что такое показатель отказов на сайте и как его уменьшить

В статье рассмотрим, как снизить показатель отказа, где можно посмотреть процент отказов, почему он растет и какие методы помогут укрепить эту метрику сайта.

Высокие показатели отказа на сайте свидетельствуют о низком интересе пользователей к содержанию ресурса. Метрика работы портала влияет на его позиции в строке поиска, итоговую конверсию, формирование лояльной аудитории бренда.

Как отслеживать показатель отказов

Показателем отказов (bounce rate) называются поведенческий фактор и метрика сайта, отражающие процент пользователей, которые покидают площадку после просмотра первых страниц.

Параметр рассчитывают в сравнении с общим числом посещений портала.

Отслеживать показатели можно в сервисах для подбора аналитики сайта. Наиболее популярными системами считаются:

«Яндекс. Метрика»,

Open Web Analytics,

Be1.ru,

SimilarWeb,

Google Analytics.

Отслеживать показатель отказов сайта важно, чтобы:

изучать поведение посетителей площадки;

сохранять высокие позиции сайта в строке поиска;

поддерживать интерес посетителей к бренду;

предотвращать снижение посещаемости портала;

организовать стабильный поток клиентов;

отслеживать по отказам пользователей нерабочие ссылки;

менять сложную навигацию;

повышать конверсию;

оптимизировать маркетинговую стратегию.

Оценивают показатель отказов на сайтах в зависимости от типа портала, ниши, сферы деятельности предприятия. Для площадки-лендинга услуг достаточно 1-2 переходов пользователей для заказа.

В интернет-магазинах для выбора товаров, приобретения продукта посетители тщательно изучают информацию на сайте, анализируют большое количество предложений.

Для оценки метрик можно использовать следующие параметры:

70-90% — большой процент;

50-70% — средний показатель (встречается часто на лендингах, порталах-визитках);

25-50% — оптимальные параметры для проектов;

25% и менее — высокий показатель посещаемости площадки.

Почему показатель отказов растет

Показатель отказов на сайтах может увеличиваться по следующим причинам:

Невысокая скорость загрузки портала. Сайт должен быть адаптирован под современные устройства, приложения. Скорость открытия страниц площадки часто влияет на вероятность совершения покупки. Контент не соответствует интересам посетителей. При отсутствии точной информации по поисковым словам пользователь покидает страницу. Не настроена версия портала для смартфонов. По статистике, около 70% пользователей интернета в России применяют мобильные устройства для выхода в сеть. На площадку привлекается не соответствующая торговой марке аудитория. Нужно изучить характеристики ЦА бренда, определить задачи для продвижения сайта. На площадке есть технические проблемы. Если на портале не загружаются изображения, некорректная верстка, пользователи откажутся изучать содержание страницы.

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Популярны и такие причины отказов, как:

неудобный интерфейс;

большое количество рекламных объявлений;

сложная навигация площадки;

некорректная информация;

разное качество контента и верстки в разделах платформы;

«битые» ссылки.

Что поможет уменьшить Bounce Rate

Уменьшить показатель отказов поможет анализ посещаемости и наполнения сайта, взаимосвязей отдельных сегментов площадки и настроек. Важно проверить:

Каналы трафика. На некоторые порталы приходят пользователи с рекламы в Яндексе, не заинтересованные в услугах или продукте. Необходимо настроить канал трафика под запросы целевой аудитории. Страницы площадки в интернете. На сайте могут быть материалы с большим трафиком пользователей и регулярными отказами. Необходимо улучшить их содержание и дизайн, сделать точную SEO-оптимизацию. Браузеры и устройства. С отказами часто сталкиваются при некорректной верстке мобильной версии портала. Проанализировать сайт можно с помощью «Вебвизора» в «Яндекс.Метрике» и изучить карты кликов пользователей, специфику скроллинга на площадке. Скорость загрузки площадки. Проверяют страницы через Google PageSpeed Insights. При наличии технических сложностей важно оптимизировать разделы, сжать фотографии, корректно загрузить ссылки.

Уменьшить показатель отказов на сайте можно также:

заменой контента на релевантный ЦА;

обновлением верстки страниц;

добавлением электронных форм заявок, онлайн-чатов, кнопок заказа, калькуляторов расчета материалов;

заменой неэстетичных рекламных баннеров;

доработкой навигации площадки;

корректировкой рекламы в других каналах под целевой трафик.

Как проверить процент отказов на сайте

Проверяют показатель отказов сайта с помощью Google Analytics или «Яндекс.Метрики». Сервисы нужно установить на портал и ожидать не менее 24 часов.

За сутки будут собраны нужные данные по всем страницам платформы.

Владельцы площадок могут выбрать несколько программ для объективной оценки. Настроить метрики можно по инструкциям от сервисов Google и «Яндекс». Отказы на сайте будут отображаться в аккаунтах компании в блоке аналитики.

Здесь можно посмотреть показатель отказов в разделе «Сводка». Блок открывается при переходе в систему аналитики сервиса.

В «Яндекс.Метрике» может считаться отказом визит, который длился не более 15 секунд. Негативно на статистике сказывается посещение пользователем 1 страницы площадки.

Чтобы получить подробную информацию, надо изучить отчетность с процентом отказов в метрике. Для этого потребуется:

Открыть раздел «Отчеты». Перейти во вкладку «Источники, сводка». В окне с таблицей изучить сведения об условиях повышения и понижения процента отказов на сайтах. Дополнить отчет сведениями по другим пользователям, длительности просмотра.

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С помощью сервиса владельцы сайтов могут анализировать следующие метрики:

трафик за сутки, месяц, квартал и иные отчетные периоды;

количество новых и вернувшихся на портал пользователей;

основные источники трафика;

поведение посетителей на страницах;

детальность изучения страниц, каталогов;

время, проведенное на сайте;

внимание посетителей к заголовкам, переходы по закрепленным ссылкам;

популярные страницы;

данные о ЦА (географическое положение, пол, число покупок, оформленных заявок, интересы, цели).

Google Analytics

Для наблюдения за отказами на площадке через Google Analytics нужно предварительно внести в сервис этот показатель.

Для того потребуется:

Открыть основную страницу Google Analytics, перейти в блок «Отчеты». Выбрать в разделе «Привлечение трафика». Нажать блок «Показатели» и добавить сбор отказов на сайтах. Отслеживать после сохранения настроек в отчете показатели отказов.

С помощью данных от Google Analytics можно узнать:

трафик портала за отчетный период;

изменения количества посетителей в динамике;

специфику целевой аудитории (пол, интересы, географию, запросы, покупки);

популярные каналы трафика на портал;

поведение посетителей площадки (конверсию, время изучения страниц, другие действия).

Советы, как минимизировать отказы на сайте

После сбора статистики по метрикам на сайте можно скорректировать показатель отказов. Нужно составить план изменения площадки и последовательно вносить правки на официальных страницах компании.

Основные корректировки могут быть по:

содержанию портала;

повышению качества дизайна;

изменению структуры сайта;

корректировке размера изображений, видео;

SEO-оптимизации контента.

Уменьшите вес элементов

На скорость загрузки, оперативность работы на площадке влияет размер изображений и других графических элементов. Выявить проблемные разделы можно с помощью платформы PageSpeed.

Проверка сайта позволит оценить ресурс, определить причины ухудшения скорости загрузки страниц.

В отчете на сервисе предоставляются рекомендации для оптимизации площадки.

Часто на скорость загрузки влияют большой вес изображений или неоптимизированный код. Фотографии 1-2 Мбайт стоит уменьшить до 250-300 Кбайт. Для этого специалисты рекомендуют применять формат JPG или WebP (если позволяет функционал сайта).

Для дополнительной корректировки размеров картинок, элементов графического дизайна рекомендованы сервисы Tinypng, Imagecompressor. Они позволяют уменьшить изображения без снижения качества.

Освежите дизайн

К отказам пользователей часто приводит неэстетичный и устаревший дизайн. Оформление сайта должно быть современным, стильным и отражать специфику бренда.

Положительно на показатели посещаемости страниц влияют:

встроенные сервисы,

платежные и электронные формы заявок,

удобство работы.

Для сайтов компаний нужен редизайн, выполненный на заказ. К бюджетным вариантам корректировки оформления порталов относят использование специальных сервисов с красивыми шаблонами, формами для страниц, вариантами цветовых решений, готовыми картинками, шрифтами для заголовков.

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В списке популярных конструкторов сайтов:

Tilda,

Nethouse,

uKIT,

Bloxy,

Ucraft,

Flexbe,

WordPress.

Сделайте контент интересным

К меньшим отказам приводит регулярное наполнение площадки интересным контентом. Тексты нужны, чтобы выстраивать коммуникацию с пользователями, формировать постоянную ЦА, а не только для продвижения в поисковых системах.

Качественный и регулярно обновляемый контент позволит:

удержать надолго внимание пользователей;

ознакомить ЦА с услугами и продуктами бренда;

помочь выбрать подходящий товар;

рассказать об истории предприятия;

проинформировать о правилах использования продукта;

подчеркнуть имидж бренда;

сообщить о сезонных акциях, специальных предложениях.

Привлекает внимание посетителей умеренное использование интерактивного контента:

видео,

опросов,

анимации,

обзоров товаров,

викторин,

тестов.

Поработайте над юзабилити

К отказам на портале часто приводит непроработанное юзабилити сайта. Негативно сказываются на привлечении пользователей сложная навигация, некорректные кнопки, мелкий шрифт.

Оформление площадки должно быть:

с продуманной структурой,

скачиваемыми приложениями,

корректными ссылками,

удобными формами заказа,

корректно расположенными разделами.

Рекомендуется после тестирования и анализа юзабилити составить план изменений. Часто для оптимизации площадки нужно:

Скорректировать шапку сайта.

Она должна быть с лаконичным дизайном. В шапке площадки должны быть краткое описание компании, конверсионные элементы, контактная информация, кнопка для звонка, быстрого заказа товаров и пр.

Для улучшения юзабилити можно добавить яркий баннер с выгодными условиями покупки, сезонными товарами, акциями. Привлекает пользователей блок преимуществ компании, услуг или товаров. На главной странице должны быть ссылки на другие разделы.

Адаптировать сайт для мобильных устройств.

Проверить корректность чтения информации на площадке со смартфонов удобно с помощью сервиса Google Mobile Friendly.

Упростить навигацию.

Пользователи должны легко ориентироваться на площадке и находить запрашиваемую информацию. Меню должно отражать основные категории услуг, товаров. Можно включить разбивку по параметрам, типу изделия.

Устранить некорректные ссылки.

Наличие неточных данных на сайте приводит к потере пользователей, негативно сказывается на поведенческой метрике. Для устранения недочета нужно регулярно проверять площадку в автоматизированном формате.

Упростить процесс заказа услуг/покупки товаров.

На портале обязательны конверсионные элементы: кнопки обратного звонка, направления заявки, корзины и пр. На сайтах строительных компаний обязательны формы для вызова замерщика и калькуляторы для предварительных расчетов материалов.

Проработать нижнюю часть сайта (футер).

Специалисты рекомендуют разместить в разделе контактную информацию, переходы на фотогалерею реализованных проектов, условия партнерства, вакансии. Повысит посещаемость портала блок со ссылками на сервисы компании (доставки, оплаты, гарантийного обслуживания, условий возврата, аккаунты фирмы в социальных сетях).

Улучшить карточки с услугами или товаром.

Каталожные страницы должны быть с фотографиями продукции, кратким описанием, кнопкой заказа, отзывами клиентов, простой формой создания заявки, электронной оплатой. Оптимально предусмотреть возможность покупки в 1 клик.

Важно регулярно обновлять и улучшать UX/UI-дизайн в соответствии с современными требованиями.

Фото на обложке: Freepik