5 способов улучшить UX при помощи окна загрузки

Мало что бывает так же мучительно, как загрузка любимого сайта или приложения. Но даже этот опыт можно сделать приятнее. В материале — чит-коды к улучшению пользовательского опыта.
При правильном подходе долгое ожидание может стать приемлемым и даже приятным. Все дело в обратной связи.
Вспомните вращающиеся окружности или индикаторы прогресса. Они будто говорят пользователю: «Я над этим работаю!». Это все равно что наблюдать, как бариста готовит вам кофе прямо у вас на глазах. Таким образом, вы знаете, что скоро получите что-то вкусное, и ждете этого с еще большим волнением.
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Анимация загрузки, индикаторы выполнения или сообщения о состоянии показывают, что система активно работает над тем, что запросил пользователь, предупреждая его сомнение и нетерпение.
Давайте посмотрим, как можно использовать обратную связь в таких ситуациях.
Развлекайте во время ожидания
Duolingo предлагает пользователю занимательные факты, пока он ждет загрузки.
Скриншот: Medium / Harshita
Некоторые умные приложения позволяют играть в мини-игры или делятся интересным фактом. И это хороший ход: вместо того, чтобы заставлять смотреть в пустой экран, добавьте интерактивные элементы, например мини-игры, викторины или персонализированные сообщения, чтобы скрасить ожидание.
Еще один пример — игра с динозавром в Google Chrome.
Расскажите, что происходит
Представьте, что вы ждете представление, а кто-то описывает, что происходит за кулисами. Это все равно что получить пропуск за кулисы! Знание того, что происходит за кулисами, дает чувство доверия и заставляет вас меньше беспокоиться.
Прозрачная коммуникация сокращает разрыв между пользователем и системой и способствует ощущению контроля. WhatsApp показывает пользователям пошаговые инструкции во время загрузки сообщений и чатов.
Покажите, что готовы помочь
Будьте супергероем своего приложения. Разместите кнопку справки так, чтобы пользователи могли легко получить к ней доступ в течение периода ожидания, если у них возникнут какие-либо вопросы.
Этот полезный экран разработан пользователем Github и предлагает добавить кнопку справки, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем.
Кнопка справки на случай, если пользователь запутался.
Дайте подсмотреть
Некоторые веб-сайты показывают часть контента, который они собираются показать.
Залог успеха — скелетон-структура, которая загружает контент блоками и создает ощущение, что страница открывается быстрее.
Собирайте обратную связь
Используйте время ожидания как возможность получить отзывы пользователей — это способствует постоянным улучшениям. Эти советы — ваш чит-код к улучшению пользовательского опыта.Фото на обложке: Unsplash
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