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Истории

5 способов улучшить UX при помощи окна загрузки

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Мало что бывает так же мучительно, как загрузка любимого сайта или приложения. Но даже этот опыт можно сделать приятнее. В материале — чит-коды к улучшению пользовательского опыта.

5 способов улучшить UX при помощи окна загрузки

При правильном подходе долгое ожидание может стать приемлемым и даже приятным. Все дело в обратной связи.

Вспомните вращающиеся окружности или индикаторы прогресса. Они будто говорят пользователю: «Я над этим работаю!». Это все равно что наблюдать, как бариста готовит вам кофе прямо у вас на глазах. Таким образом, вы знаете, что скоро получите что-то вкусное, и ждете этого с еще большим волнением.

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Анимация загрузки, индикаторы выполнения или сообщения о состоянии показывают, что система активно работает над тем, что запросил пользователь, предупреждая его сомнение и нетерпение.

Давайте посмотрим, как можно использовать обратную связь в таких ситуациях.

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Развлекайте во время ожидания

Duolingo предлагает пользователю занимательные факты, пока он ждет загрузки.

Duolingo предлагает пользователю занимательные факты, пока он ждет загрузки.

Скриншот: Medium / Harshita

Некоторые умные приложения позволяют играть в мини-игры или делятся интересным фактом. И это хороший ход: вместо того, чтобы заставлять смотреть в пустой экран, добавьте интерактивные элементы, например мини-игры, викторины или персонализированные сообщения, чтобы скрасить ожидание.

Еще один пример — игра с динозавром в Google Chrome.

Расскажите, что происходит

Представьте, что вы ждете представление, а кто-то описывает, что происходит за кулисами. Это все равно что получить пропуск за кулисы! Знание того, что происходит за кулисами, дает чувство доверия и заставляет вас меньше беспокоиться.

Прозрачная коммуникация сокращает разрыв между пользователем и системой и способствует ощущению контроля. WhatsApp показывает пользователям пошаговые инструкции во время загрузки сообщений и чатов.

Покажите, что готовы помочь

Будьте супергероем своего приложения. Разместите кнопку справки так, чтобы пользователи могли легко получить к ней доступ в течение периода ожидания, если у них возникнут какие-либо вопросы.

Этот полезный экран разработан пользователем Github и предлагает добавить кнопку справки, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем.

Кнопка справки на случай, если пользователь запутался.

Дайте подсмотреть

Некоторые веб-сайты показывают часть контента, который они собираются показать.

пример скелетон-структуры
Скриншот: Medium / Harshita

Залог успеха — скелетон-структура, которая загружает контент блоками и создает ощущение, что страница открывается быстрее.

Собирайте обратную связь

Используйте время ожидания как возможность получить отзывы пользователей — это способствует постоянным улучшениям. Эти советы — ваш чит-код к улучшению пользовательского опыта.

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Фото на обложке: Unsplash

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