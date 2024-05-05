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Колонки

Маркетинг в девелопменте. Топ-6 ошибок новичков

Колонки
Анна Шишкина
Анна Шишкина

Коммерческий директор Touch

Ахмед Садулаев

Коммерческий успех девелопера напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроена маркетинговая стратегия. Какие ошибки чаще всего допускают начинающие маркетологи, из-за которых застройщик теряет деньги, и как сделать свою маркетинговую стратегию удачной? Своими наблюдениями делится коммерческий директор девелоперской компании Touch Анна Шишкина.

Маркетинг в девелопменте. Топ-6 ошибок новичков

1. Недостаточное внимание к факторам, влияющим на покупательское поведение

За минувшие десять лет на рынке недвижимости российских мегаполисов и, в частности, столицы произошел ряд кардинальных изменений.

Во-первых, если относительно недавно покупатель «сметал» практически любое жилье, то теперь, закрыв свою потребность в жилплощади, он стал гораздо взыскательнее. К тому же из-за демографического спада сократилась и платежеспособная аудитория.

Во-вторых, среди застройщиков значительно увеличилась конкуренция. То есть сейчас, чтобы остаться на плаву, девелоперу нужно постараться и предложить что-то лучшее на порядок, а не делать ставку на «квартиру в Москве».

Вывод: прежде чем определить, каким будет наш товар и его позиционирование, самым тщательным образом изучаем потенциального покупателя, конкурентов, ситуацию на рынке и тенденции, как «в моменте», так и с анализом перспективы. Помним: при формировании стратегии мелочей не бывает.

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2. Нечеткое дифференцирование ЦА

У каждого типа квартир свой естественный жизненный цикл продаж: компактные расходятся быстрее, большие — медленнее. При этом однокомнатные квартиры пользуются особым спросом на старте продаж, так как часто являются объектом инвестирования, а просторные лоты — ближе к вводу дома в эксплуатацию: жилье почти готово к въезду, что особенно актуально для семейных покупателей, которым некогда ждать.

Пуская этот процесс на самотек, мы встаем на путь недополучения прибыли из-за быстрой реализации одного типа жилья и затоваривания другим, менее ликвидным.

Берем ситуацию под контроль. Во-первых, проводим четкую классификацию квартир: по типу планировок, количеству комнат, бытовых помещений, площади и так далее, группируя их по метражу с разницей до 10 кв. м. В итоге у нас получится несколько типов однокомнатных лотов, несколько — двухкомнатных и так далее.

Дело в том, что каждого типа есть свои покупатели. И это не одни и те же люди. Например, «адепт» классических планировок едва ли приобретет студию. А тот, кто ориентируется на однокомнатную квартиру площадью 35 квадратов, не заинтересуется более дорогой, хотя и более просторной 50-метровой.

Понимая ЦА каждой товарной группы и учитывая витки спроса, мы можем адресно и максимально эффективно выстраивать маркетинговую стратегию.

 

3. Неоперативное реагирование на изменение конъюнктуры рынка 

Важно иметь полное представление не только о собственном ассортименте, но и ассортименте конкурентов и учитывать эти данные при продвижении. Например, в соседнем ЖК заканчиваются просторные лоты — для нас это сигнал привлечь внимание потребителей к их наличию в собственном проекте.

Или наши квартиры расходятся хуже, чем у конкурента — например, при аналогичных вводных у него дешевле. Значит, мы должны сделать акцент на рациональных и эмоциональных преимуществах.

 

4. Недооценка значимости PR-инструментов и стратегического маркетинга

Маркетинг — это не только лидогенерация и реклама. Это еще и общественно-значимая деятельность, и различные инструменты PR, работающие на бренд и репутацию застройщика, его узнаваемость, повышение лояльности ЦА — то есть не операционный, а стратегический маркетинг.

Публикации и выступления в СМИ, взаимодействие с блогерами, общение с аудиторией онлайн — в соцсетях, каналах и так далее, и офлайн — организуя «дни открытых дверей», презентации, благотворительные акции и другие мероприятия — все это вносит свою лепту в отношение клиентов к компании.

Да, эти меры не дают мгновенного результата, из-за чего сложно объективно оценить их вклад. Однако все мы понимаем, что гораздо охотнее клиент придет к застройщику с репутацией.

Вывод: положительный имидж и узнаваемость компании — это и больший объем продаж, и возможность получить более высокую цену за свой продукт — за «надежность» люди готовы переплачивать до 30% от стоимости жилья в зависимости от его класса. В деле повышения доверия к застройщику на руку может сыграть даже негативная ситуация — при его быстрой и корректной реакции.

Одним словом, не стоит сбрасывать со счетов инструменты, которые не приносят мгновенный результат. Не все решает «операционка».

А вот экономия на стратегическом маркетинге и нежелание идти на контакт с аудиторией способны обернуться недополученной прибылью, и это будет уже совсем иной порядок сумм.

 

5. Неэффективный подход к формированию бюджета продвижения

Есть общепринятые усредненные представления о размере бюджета на рекламные инструменты в разрезе предполагаемой выручки от реализации проекта. Они составляют от 2 до 5%. Но бюджет вполне может выходить за эти рамки, причем в обе стороны.

Это зависит от уровня прогнозируемого органического трафика (на него влияют, в том числе, востребованность локации, активное или, наоборот, конкурентное поле, время выхода проекта на рынок), размера компании-девелопера и, как следствие, размера клиентской базы, степени уникальности продукта и т.д. Поэтому есть база, от которой стоит отталкиваться, но никогда нельзя не учитывать дополнительные условия. 

Разумеется, в число определяющих параметров входит класс объекта. Это обусловлено разными ЦА проектов. Во-первых, для каждой из них требуется свой подход и свои инструменты продвижения: если для привлечения покупателей жилья низкого ценового сегмента может быть достаточно охватной лидогенерации, то тем, кого интересует более высокобюджетная недвижимость, уже важна «упаковка» товара и индивидуальный подход, а они стоят гораздо больше.

А во-вторых, чем дороже сегмент, тем уже его ЦА, а значит, тем дороже будет каждый клиент.

Однако важно не делать ставку на ограниченный набор инструментов, руководствуясь исключительно классом, а пробовать разные. При этом проводя постоянный анализ эффективности каждого рекламного канала. Не существует единого шаблона, который можно применить к любому проекту: каждый из них индивидуален, и программа его реализации будет уникальна.

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6. Отсутствие регулярного всестороннего анализа

Шестая ошибка, она же самая главная. То, что мы не анализируем, мы не контролируем. Маркетинг — это оперативное реагирование на смену обстоятельств. А оно невозможно без регулярного мониторинга разнообразных данных: конверсии лидов, эффективности инструментов продвижения, ассортимента ближайших конкурентов и так далее, ситуации на рынках, от мирового до локального.

Мы живем в век цифровизации, и сейчас львиную долю сбора и анализа информации за нас делают специальные программы. Нам остается осознанность при принятии решений и методичность в их реализации.

Фото: Unsplash

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