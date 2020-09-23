Четыре привычки людей с низкой самодисциплиной

От природы мы все склонны быть ответственными, но вредные привычки могут этом помешать. Научитесь распознавать их, чтобы добиваться своих целей.

Какими бы ни были ваши цели — попасть на Олимпийские игры, основать бизнес, написать роман или сесть на диету — часто успех зависит от наличия внутренней дисциплины.

1. Полагаться на силу воли

Ответственные люди знают, что сила воли — все равно, что аварийный тормоз в машине. Хорошо, когда он есть, но не нужно каждый раз пользоваться им, чтобы сбавить скорость.

Не стоит полагаться на силу воли, выполняя трудные задачи, ведь есть более эффективные стратегии. Многие высокодисциплинированные люди используют прием «дизайна среды»: вместо того, чтобы подталкивать себя к цели, обустройте пространство вокруг так, чтобы оно способствовало ее выполнению. Например, если вам нужно готовиться к экзамену, не старайтесь сохранять концентрацию дома, где вас окружает множество отвлекающих факторов. Вместо этого идите в библиотеку, оставьте телефон в машине и найдите самый тихий уголок для занятий.

Лучше избегать соблазнов, чем сопротивляться им. Ответственные люди понимают, что у них не так много силы воли, как думают окружающие. Они осознают, что это ненадежное качество. И они не полагаются на него, а изобретают другие способы сохранять концентрацию и вовлеченность.

2. Ждать мотивации

Высокодисциплинированные люди рассматривают мотивацию как дополнительный фактор — хорошо, когда она есть, но не стоит на нее расчитывать.

Вдохновиться на поход в тренажерный зал, подготовку к тесту или работу на заднем дворе — это здорово. Нам нравится это чувство, потому с ним легче делать трудные вещи. Но чтобы выполнять цели, мотивация необязательна. Не стоит тратить время на ее ожидание, пока ваши мечты, цели и надежды проходят мимо.

Дисциплинированные люди не попадают в эту ловушку, потому что осознают истинную природу отношений между чувством и действием: действие вызывает чувство так же, как чувство приводит к действию.

Другими словами, хорошее настроение помогает справляться с трудными задачами, но выполняя их, мы чувствуем себя хорошо — в частности, это мотивирует нас справляться с трудностями в будущем.

Люди с высокой дисциплиной склонны действовать. Они понимают: единственный способ постоянно чувствовать мотивацию — выработать привычку постоянно работать. Они более мотивированы, чем окружающие, но дело не в удаче и не хороших генах.

3. Доверять своим чувствам

Ответственные люди знают, что не стоит руководствоваться своими чувствами. Но это не значит, что их нужно игнорировать.

Для внутренней дисциплины необходимо относиться к своим чувствам со здоровым уровнем скепсиса. Они часто передают важную информацию, но могут и вводить в заблуждение. Например, в горах мы можете ощутить беспокойство из-за внезапного грохочущего звука — так ваш мозг предупреждает, что вы можете наступить на гремучую змею.

С другой стороны, когда вы видите электронное письмо от начальника, в котором говорится: «Нам нужно поговорить», вы можете запаниковать, но вполне возможно, что он просто был занят и не успел написать полное сообщение.

Отношения с эмоциями важны для развития самодисциплины, потому что то, что мы чувствуетем, часто противоречит вашим ценностям:

Например, мы думаем, что с утра нужно сразу приступить к работе, но нам хочется поспать еще 30 минут.

Мы хотим съедать только одну порцию во время каждого приема пищи, но чувства будут пытаться убедить нас получить больше калорий.

Нам хочется попросить начальника о заслуженном повышении, но мы думаем, что обсуждение приведет к чему-то ужасному.

Если вы хотите стать более дисциплинированным, развивайте скептическое отношение к своим эмоциям. Прислушивайтесь к ним, но не подчиняйтесь их приказам.

4. Беспокоиться о результатах

Самодисциплинированные люди могут концентрироваться на усилиях и не думать о результатах. Иронично, что они кажутся очень целеустремленными — у них много планов, они постоянно работают над их достижением и часто у них это получается.

Самодисциплинированные люди способны последовательно продвигаться к своим целям именно потому, что они не тратят много времени на размышления о них.

Вместо этого они концентрируются на своих действиях — том, что зависит только от них. Если последовательно делать так в течение долгого времени, это, скорее всего, приведет к желаемой цели или результату.

Все, что мы можем контролировать, это наши усилия:

Мы не можем контролировать, когда будет написана повесть. Но мы можем каждый день писать по 300 слов во время обеденного перерыва.

Мы не можем контролировать, потеряем ли в весе. Но мы можем съесть десерт или отказаться от него.

Мы не можем контролировать оценку за тест. Но мы влияем на то, как часто занимаемся.

Тратить слишком много времени на размышления о целях — отвлекаться от того, что мы действительно контролируем — наших действий.

Самое лучшее отношение к результатам и целям — это «поставить цель и забыть о ней».

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