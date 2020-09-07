Четыре привычки, которые снижают нашу самооценку

Считается, что самооценку можно повысить, говоря о себе хорошо или получая поддержку от окружающих. Но почувствовать себя увереннее поможет и отказ от следующих четырех действий.

1. Слишком доверять эмоциям

Как правило, мы серьезно относимся к эмоциям и постоянно слышим «следуйте своему сердцу», «откройте свою страсть», «пусть вам подсказывает интуиция». Другими словами, мы верим, что принимая жизненные решения, нужно руководствоваться чувствами.

Эмоции могут быть источником ценной информации и даже мудрости, но далеко не всегда. Слепо веря в свои чувства, мы гарантированно можем снизить самооценку.

Возвращаясь домой с работы, мы ощущаем усталость и хотим отдохнуть и расслабиться. Но как мы будем себя чувствовать, если постоянно будем идти на поводу у желаний и не вставать с дивана?

Ругаясь с близким человеком, мы злимся и хотим сказать что-то обидное. Но стоит ли так делать?

Высокая самооценка появляется, когда мы последовательно поступаем в соответствии с нашими ценностями. Но эти примеры показывают, что эмоции часто противоречат тому, что для нас важно. Доверяясь чувствам каждый раз, мы предаем свои ценности, и в результате наша самооценка снижается.

Стоит научиться скептически относиться к своим эмоциям. Учитывайте их, но прежде чем действовать, спросите себя — как они соотносятся с вашими ценностями, с тем, чего вы хотите по-настоящему?

2. Критиковать других

Когда мы критикуем других, как правило, мы чувствуем себя неуверенно и неосознанно включаем защитный механизм. Конечно, иногда мы все скептически относимся к окружающим. И это справедливо: умение критически смотреть на людей и мир вокруг — залог более точной и объективной оценки жизни.

Но критический взгляд может привести к противоположному эффекту — близорукости и узости мышления, особенно по отношению к другим. Дело в том, что критикуя других, мы чувствуем себя хорошо.

Критикуя кого-то за примитивность или банальность, мы на самом деле указываем на свой ум. И это очень приятно.

Критикуя чей-то музыкальный вкус, мы подчеркиваем, как хорошо разбираемся в музыке И это тоже приятно.

Критикуя других, мы лучше себя чувствуем в краткосрочной перспективе, но в конечном счете мы чувствуем себя хуже. Ненадолго потакая своему эго, мы не избавимся от чувства вины. В глубине души мы осознаем, что боимся и неуверенны в себе. И нам стыдно, что мы не можем справиться с этим более здоровым способом.

Критикуя других, мы снижаем самооценку, потому что это просто прокрастинация — мы отвлекаем себя на небольшое удовольствие, но уходим от ответственности за реальные проблемы. Критикуя других, мы тратим время, которое можно было использовать для борьбы с собственными страхами и неуверенностью.

3. Придумывать отговорки

Отговорки — это форма самообмана. Время от времени мы все совершаем ошибки, и порой нам не удается выполнять обещания. Но для некоторых уход от ответственности — это образ жизни. И он начинается с привычки придумывать отговорки.

Мы говорим себе, что в этот раз точно будем придерживаться диеты. Но вот жена сделала любимый десерт, и мы решаем съесть его. Только ради нее!

Мы решили, что в этот раз точно допишем повесть, о которой мечтали. Но каждое утро вместо того, чтобы встать ради этого на 30 минут раньше, мы обещаем себе заняться этим вечером.

Отговорки — это более приятный способ обманывать себя, но из-за них страдает самооценка.

Уважали бы нас другие, если бы мы постоянно им врали?

Восхищались бы нами окружающие, если бы мы никогда не придерживались своих обязательств?

Гордились бы нами близкие, если бы мы пренебрегали своими целями и мечтами?

Невозможно гордиться собой, постоянно придумывая отговорки про то, что нам важно. Нельзя уважать себя и восхищаться собой, постоянно обманывая себя и отказываясь от своих ценностей и надежд. Залог здоровой самооценки — способность быть честным самим с собой.

Лучший способ избавиться от привычки придумывать отговорки — это сравнивать их с тем, чего вам действительно хочется, то есть вашими целями. Когда вам хочется «сделать это позже» или сказать себе что «это только один раз», вспомните, почему вам действительно важно сделать это. Вспомните, как хорошо вы себя почувствуете, справившись с задачей, или как будете собой гордиться, когда закончите последнее предложение в повести.

4. Плыть по течению

Как правило, плыть по течению — значит демонстрировать пассивность и нехватку настойчивости. Многие боятся конфликтов. В результате мы привыкаем пренебрегать своими желаниями и потребностями, чтобы «сохранить мир».

Близкий человек предлагает сходить в итальянский ресторан, а нам хочется чего-то полегче. Мы знаем, что он рассердится, потому что мы всегда выбираем заведения со здоровой едой. Поэтому проще согласиться с чужим выбором.

Часто мы перегружены на работе из-за того, что заработали репутацию человека, который всегда справляется с задачами. Чтобы сохранить ее, приходится соглашаться на все, зарабатывая все больший стресс, беспокойство и выгорание.

Если страшно попросить о том, чего нам хочется или отказаться от того, чего нам не хочется, люди будут нас использовать. Хуже всего, что в какой-то степени мы это им позволяем. Вот почему это так вредит нашей самооценке. Это наплевательское отношение к себе.

Если мы не можем за себя постоять, нам трудно чувствовать себя уверенно. Нелегко уважать себя, если не делать разумные запросы и устанавливать рамки. Решение — учиться быть настойчивее.

Это не значит, что нужно пытаться быть агрессивным, нахальным или манипулировать другими. Просто нужно найти в себе храбрость просить то, что вам нужно и отказываться от того, чего вы не хотите — четко и уважительно.

Заключение

Вместо того, чтобы думать: «Что я могу сделать, чтобы почувствовать себя увереннее?», спросите себя: «Какие привычки мешают моей врожденной самооценке и как я могу от них избавиться?».

Не доверяйте эмоциям

Не критикуйте окружающих

Не придумывайте отговорки

Сопротивляйтесь желанию плыть по течению

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Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock