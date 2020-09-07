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Как выстроить коммуникацию: 17 правил, которые помогут услышать друг друга

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Катерина Антонова
Катерина Антонова

Соосновательница и CEO агентства Aeris PR

Дарья Мызникова

Коммуникативные навыки — это soft skills, которые высоко ценятся компаниями в своих сотрудниках, хотя руководителям они нужны не меньше. Умение общаться помогает формировать здоровую атмосферу и улучшает производительность команд.

Соосновательница и CEO агентства Aeris PR Катерина Антонова рассказывает о том, что такое эффективная коммуникация и как сделать так, чтобы вас слушали и слышали. 

Как выстроить коммуникацию: 17 правил, которые помогут услышать друг друга

Коммуникации — моя профессия, и она предполагает постоянное общение с большим количеством совершенно разных людей. Я в PR уже десять лет. За это время успела примерить на себя разные роли: как in-house консультанта в IT-компаниях и стартапах, так и наемного менеджера в агентстве. 

Сейчас у меня свое международное PR-агентство, где я занимаюсь развитием бизнеса, общением с клиентами, партнерами и подрядчиками. Знаю не понаслышке, как недопонимания мешают развиваться компаниям и как проблемы в коммуникации тормозят переговоры и проекты. 

Почему возникают недопонимания и к чему они приводят

Существует иллюзия, что коммуникативные навыки заложены в нас природой вместе со способностью говорить. К сожалению, способность производить звуки и складывать их в слова, а слова в предложения, не гарантирует успешной коммуникации. 

У каждого из нас свой уникальный жизненный опыт, он влияет на то, как мы воспринимаем мир. Если я скажу «стул», каждый представит себе разные стулья: из каталога IKEA, офисный стул или железный трон из «Игры престолов». Услышав словосочетание «хороший дизайн», мы тоже представим разные вещи, а услышав «удобное приложение», мы вспомним разные приложения. 

Есть известная поговорка «каков бриф, таков и креатив», которая точно отражает последствия проблем в коммуникациях. Каким бы профессионалом своего дела вы ни были, сегодня амбициозные проекты — это командная работа, умение договариваться, способность донести идею так, чтобы она была понятна коллегам или инвесторам, услышать обратную связь. Все это влияет на качество, скорость и стоимость реализации бизнес-задач. 

Известный американский телеведущий Ларри Кинг в своей книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» не зря написал: «Дорога к успеху — в быту или в профессиональной деятельности — вымощена разговорами».

Исследование Webtorials 2017 года, проведенное среди сотрудников компаний США, Великобритании, Франции и Германии, показало, что 15% рабочего времени проходит впустую из-за неэффективных коммуникаций. По этой причине компании теряют $50 млн в год, если считать зарплаты сотрудников. 

Мне кажется, в России дела обстоят не лучше. Здоровая коммуникация внутри компании напрямую влияют на удовлетворенность и эффективность сотрудников. Для бизнеса хорошо, когда сотрудники вкладывают ресурсы в работу, а не в бессмысленные выяснения отношений и выполнение задач, которые придется переделывать, потому что проджект-менеджер невнимательно слушал свою команду. 

photoShutterstock/cosmaa

Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова

  1. Сформулируйте цель. Во время разговора обязательно держите финальную цель в голове, это поможет не отвлекаться. Можно проговорить два часа, так и не затронув нужную тему.
  2. Убедитесь, что вас правильно поняли. Задайте уточняющие вопросы и удостоверьтесь, что собеседник вас услышал. Можно и нужно это сделать несколько раз. Иногда нам кажется, что все и так понятно, но чаще всего это не так. 
  3. Не делайте несколько дел одновременно. Сосредоточьтесь на разговоре, отложив все остальное, в том числе смартфон. Включенность в разговор дает собеседникам ощущение, что вы в нем заинтересованы. 
  4. Если вы чего-то не знаете — признайтесь в этом. Мне нравится, как об этом пишет основательница лаборатории The Science of People Ванесса ван Эдвардс в своей книге «Наука общения»: «Обращаясь к человеку за советом, мы показываем, что ценим его мнение. Когда человек дает совет, вы можете многое узнать о нем. Вы начинаете понимать, чем он живет и дышит».
  5. Задавайте открытые вопросы, то есть вопросы, которые предполагают развернутый ответ, а не простые «да» или «нет». Открытые вопросы помогают получить полезную информацию от других участников коммуникации и узнать их получше.
  6. Называйте собеседника по имени. Это персонализирует разговор, потому что собеседник чувствует, что вы сфокусированы на нем. Кроме того, людям приятно слышать свое имя. 
  7. Объясняйте свои мотивы. В той же «Науке общения» есть хороший совет сообщать, почему вы просите о чем-нибудь, через союз «потому что». Ван Эдвардс рекомендует всегда объяснять свои мотивы, хотите ли вы позвать кого-то на свидание или убедить инвестора вложиться в ваш проект.
  8. Не пренебрегайте смол-током. Прежде чем перейти к деловой беседе, поговорите с собеседником на интересную ему тему. Это поможет вам настроиться на одну волну и снять лишнее напряжение. 
  9. Не ориентируйтесь на свой прошлый опыт. Воспринимайте каждую ситуацию и каждого человека как чистый лист. Не думайте о них на основе прошлого опыта, даже если у вас уже были похожие ситуации или собеседник напоминает вам знакомого человека.
  10. Избегайте лишних деталей. Не вдавайтесь в подробности там, где это не нужно. Если оказалось, что вы все-таки упустили что-то важное, договоритесь прислать информацию в письме после встречи.
  11. Слушайте друг друга не с целью ответить. В книге консультанта Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» есть понятие «эмпатического слушания»: вы слушаете собеседника, чтобы его понять, а не чтобы дать ответ. Когда собеседник говорит, обратитесь в слух и не пытайтесь отвечать ему даже мысленно. 
  12. Используйте язык тела. Покажите собеседнику свою заинтересованность в разговоре с ним невербальными знаками. Поддерживайте зрительный контакт, чуть-чуть наклонитесь к нему, кивайте, когда слушаете. Зрительный контакт должен быть прерывистым, не сверлите других взглядом. Слегка жестикулируйте, когда говорите, раскрыв ладони вверх к собеседнику.
  13. Говорите кратко. Старайтесь не отходить от предмета разговора, держите в голове цель общения. Избегайте многословности. Так собеседникам будет проще вас понять. 
  14. Формулируйте просьбы конкретно. В одной из самых популярных книг о психологии общения «Язык жизни. Ненасильственное общение» психолог Маршалл Розенберг рекомендует «формулировать просьбы в виде упоминания конкретных действий, которых [мы] хотим от других, а не размытых, абстрактных или неоднозначных понятий». Если вы хотите точного выполнения задачи, найдите подходящие примеры, чтобы ее объяснить.
  15. Благодарите. Благодарите других за то, что они нашли время на разговор, сделали вклад в обсуждение, предложили идею, выслушали. Покажите, что цените ваших собеседников, не принимайте их вовлеченность как должное.
  16. Избегайте шуток с малознакомыми людьми. Поменьше юмора в общении с теми, кого мало знаете. Без уверенности, что вы на одной волне с собеседником в чувстве юмора, лучше не шутить. «Каков бы ни был ваш стиль юмора, вы не должны навязывать его в разговоре», — даже остроумный Ларри Кинг советует быть осторожнее.
  17. Говорите о своих чувствах. Честно сообщайте собеседникам, если вас что-то беспокоит или вы в чем-то сомневаетесь. Это даст им либо повод для размышлений, либо возможность вас успокоить. Если вам что-то нравится, не забывайте сказать об этом, другим участниками общения будет приятно.


Фото на обложке: Shutterstock/ultramansk

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