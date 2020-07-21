Как общаться с конспирологами и не выходить из себя: 10 советов

Среди сторонников конспирологических теорий есть люди самых разных профессий, национальностей, религиозных и политических убеждений. В их числе могут оказаться ваши родные, друзья или соседи. Участники сообщества на Reddit r/ChangeMyView и исследователи теорий заговора рассказывают, как общаться с конспирологами, чтобы не испортить отношения.

Из теорий заговора интернет узнал, что коронавирус был создан в лаборатории, чтобы посеять панику и заработать на вакцине, а Билл Гейтс хотел имплантировать в людей микрочипы, управляемые вышками 5G. Эти заявления неоднократно опровергались, но многие продолжают в них верить.

Что держать в голове во время разговора



Людям свойственно верить в теории заговора. «В какой-то степени они находят отклик у каждого», — говорит Роб Бразертон, психолог, написавший две книги о конспирологических теориях и фейковых новостях. Это защитный механизм: мы по своей природе подозрительны и боимся того, что не поддается объяснению.

«В какой-то степени они находят отклик у каждого», — говорит Роб Бразертон, психолог, написавший две книги о конспирологических теориях и фейковых новостях. Это защитный механизм: мы по своей природе подозрительны и боимся того, что не поддается объяснению. Все люди уязвимы для теорий заговора — даже вы. Бразертон объясняет это «эффектом третьего лица». Согласно этой гипотезе, люди склонны думать, что средний человек гораздо больше подвержен влиянию фейковых новостей и конспирологических теорий, чем они сами. Существуют доказательства того, что образование не дает верить в теории заговора, но никто из нас не обладает абсолютным иммунитетом к ним. Участники сообщества на Reddit r/ChangeMyView, где конспирологи устраивают дебаты с другими пользователями, признаются: осознание этой мысли заставило их изменить свои взгляды и помогло выстроить диалог с людьми, которые верят в теории заговора.

Бразертон объясняет это «эффектом третьего лица». Согласно этой гипотезе, люди склонны думать, что средний человек гораздо больше подвержен влиянию фейковых новостей и конспирологических теорий, чем они сами. Существуют доказательства того, что образование не дает верить в теории заговора, но никто из нас не обладает абсолютным иммунитетом к ним. Участники сообщества на Reddit r/ChangeMyView, где конспирологи устраивают дебаты с другими пользователями, признаются: осознание этой мысли заставило их изменить свои взгляды и помогло выстроить диалог с людьми, которые верят в теории заговора. Ни одна категория населения не является более склонной к теориям заговора. «Я встречал много конспирологов среди белого, темнокожего, азиатского, латиноамериканского и коренного населения США, — рассказывает модератор r/ChangeMyView под ником ihatedogs2. — Среди них много женщин, ЛГБТК+ персон и представителей самых разных профессий. Конспирологи есть в разных странах. Даже с точки зрения политических взглядов единообразия нет: мне попадались либералы, консерваторы, социалисты, либертарианцы, коммунисты, фашисты и многие другие».

«Я встречал много конспирологов среди белого, темнокожего, азиатского, латиноамериканского и коренного населения США, — рассказывает модератор r/ChangeMyView под ником ihatedogs2. — Среди них много женщин, ЛГБТК+ персон и представителей самых разных профессий. Конспирологи есть в разных странах. Даже с точки зрения политических взглядов единообразия нет: мне попадались либералы, консерваторы, социалисты, либертарианцы, коммунисты, фашисты и многие другие». Социальное дистанцирование делает теории заговора привлекательнее. Джоан Донован, эксперт по дезинформации из Гарвардского университета, говорит, что конспирологические теории о коронавирусе дают чувство общности в условиях социального дистанцирования. «Изображения больных людей, пустые полки, апараты ИВЛ — все это травмирует нас», — говорит Донован. Когда рядом нет друзей или семьи, социальные медиа становятся особенно привлекательными и мы получаем утешение из объяснений, которые дают теории заговора.

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Все теории заговора содержат зерно истины . «В них всегда есть что-то проверяемое, информация, которая наслоена на опасные домыслы», — говорит Донован. Например, теорию заговора о 5G можно проследить до статьи о «квантовых точках», частицах, излучающих ближний инфракрасный свет, которые можно встроить в кожу для создания отметки о прививках. Ее опубликовали в декабре 2019 года в журнале Science Translational Medicine. Но ведущий автор статьи, Кевин Макхью, утверждает, что в ней не говорилось об отслеживании или микрочипах: «Я даже не знаю, откуда это взялось. Все квантовые точки производят свет».

. «В них всегда есть что-то проверяемое, информация, которая наслоена на опасные домыслы», — говорит Донован. Например, теорию заговора о 5G можно проследить до статьи о «квантовых точках», частицах, излучающих ближний инфракрасный свет, которые можно встроить в кожу для создания отметки о прививках. Ее опубликовали в декабре 2019 года в журнале Science Translational Medicine. Но ведущий автор статьи, Кевин Макхью, утверждает, что в ней не говорилось об отслеживании или микрочипах: «Я даже не знаю, откуда это взялось. Все квантовые точки производят свет». В теориях заговора, как правило, есть опасный «чужак». Донован говорит, что общая основа этих теорий — расизм. «Дезинформация сводится к "они не хотят, чтобы вы это знали”», — говорит она. И, как правило, «они» — это представители другой расы.

Донован говорит, что общая основа этих теорий — расизм. «Дезинформация сводится к "они не хотят, чтобы вы это знали”», — говорит она. И, как правило, «они» — это представители другой расы. Сейчас каждый — инфлюенсер. Это и хорошо, и плохо одновременно. Антипрививочное движение нашло сторонников и среди таких знаменитостей, как Дженни Маккарти, которые смогли использовать свое влияние для распространения этих идей. Теперь YouTube и подкастинг смогли сделать когда-то маргинальные взгляды мейнстримом, подчеркивает Донован. Но это также означает, что у вас есть много возможностей для развенчания мифов.

Как говорить с конспирологом

1. Уважайте собеседника

Никто не будет говорить с вами откровенно, если вы не проявите уважение, сострадание и сочувствие. Вас просто не будут слушать.

2. Общайтесь лично

Когда Донован видит в соцсетях публикации на острые темы, она не открывает комментарии. «Я могу обратиться к кому-то в личном сообщении, но не буду размещать пост», — говорит она. Так никто не окажется в неловком положении. Личное обращение подразумевает подлинный интерес к диалогу, а не желание опозорить кого-то публично.

3. Подготовьтесь к разговору

Так вы сэкономите время и энергию. «Можете спросить, что повлияет на их мнение. Если они говорят, что никогда его не изменят, вы должны поверить им на слово и не утруждать себя», — советует модератор r/ChangeMyView ihatedogs2. В этом разделе форума есть описание признаков в поведении, которые указывают, действительно ли человек закрыт для обсуждения.

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4. Соглашайтесь

Помните про зерно истины? Теории заговора часто содержат элементы, с которыми может согласиться каждый. Определите их, чтобы выстроить доверие и сказать «я на вашей стороне». Так вы будете готовы обсудить более спорные вопросы.

5. Используйте «метод бутерброда»

Подход «факт-заблуждение-факт» впервые был предложен лингвистом Джорджем Лакоффом. «Согласись с правдой, развенчай теорию заговора и еще раз согласись с правдой», — говорит Донован. Например, если вы говорите с кем-то, кто верит в теорию заговора о 5G, можно выстроить аргументацию следующим образом: «Коронавирус — это вирус, который передается воздушно-капельным путем, то есть с чиханием или кашлем. Вирусы не передаются по радиоволнам, и коронавирус, который является воздушно-капельным вирусом, не может переноситься 5G». Это повторение, но оно подкрепляет факты и указывает, где теория заговора не работает.

6. Действуйте как Сократ

Задавайте вопросы, чтобы помочь другим критически взглянуть на их собственную аргументацию и увидеть ее недостатки. Стюарт Джонсон, модератор r/ChangeMyView, отмечает, что это самый эффективный подход, потому что он заставляет людей искать источники самостоятельно и отстаивать свою позицию. «Лучший способ изменить чье-то мнение — это заставить его почувствовать, что он сам к этому пришел», — говорит он. Для этого нужно задавать вопросы и получать на них ответы, а когда разговор зайдет в тупик — мягко указать на несоответствия. Исследования показывают, что люди часто переоценивают свои знания о политике, и метод Сократа может выявить это. Кроме того, эта тактика позволит собеседнику избежать ощущения, будто на него нападают..

7. Будьте очень осторожны с близкими

Очень трудно спорить с любимыми людьми, например, родителями, братьями и сестрами, которые верят в теории заговора. Многим в этом случае проще отступить. «Оцените, стоит ли это делать, — советует ihatedogs2. — Насколько глубоко они в это верят? Насколько опасны их убеждения?». Это может быть непросто, но способность удержаться от споров пойдет на пользу и вашему психическому здоровью.

8. Осознайте, что некоторые люди не хотят меняться

Исследователи обнаружили, что некоторые люди склонны настаивать на своих убеждениях, даже если реальность им противоречит, просто потому, что не хотят признавать поражение. Пользователь Canada Constitution однажды столкнулся с этим, пытаясь поговорить с человеком, который считал психиатрическое лечение заговором: «Независимо от того, на сколько исследований я ссылался, его мнение не изменялось. Я не стал расстраиваться, а воспользовался возможностью задать дополнительные вопросы, чтобы понять его убеждения». Так вы не только усовершенствовуете свою аргументацию, но и проявите сочувствие.

9. Если все плохо, прекращайте разговор

Один из модераторов r/ChangeMyView предлагает «выйти в офлайн и успокоиться»: выключить телефон или компьютер и отправиться на прогулку. Другой выражается еще проще: «Если мне не нравится разговор, и я начинаю злиться, я просто заканчиваю его».

10. Даже небольшое усилие может помочь

Один разговор, вероятно, не изменит мнение человека, и это нормально. «Убеждения не меняются сразу, — говорит модератор r/ChangeMyView под ником themaskedserpent. — Иногда можно хотя бы немного повлиять на чью-то точку зрения. Вы не сможете развенчать теорию заговора, но проложите путь для кого-то, кто сделает это в будущем».

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