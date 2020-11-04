17 способов попробовать что-то новое и улучшить жизнь

Когда мы пробуем новые вещи, то чувствуем себя здоровее и счастливее. Также это помогает стать более творческим, эффективным и умным человеком. Попробуйте сделать что-то новое, даже если не хотите серьезно менять жизнь. Вот несколько рекомендаций, которые можно использовать.

Выполните привычное действие по-новому

Пожалуй, это самый легкий способ привнести в жизнь что-то новое. Например, если по утрам вы занимаетесь на беговой дорожке, попробуйте сесть на велотренажер или пойти на пробежку. Так вы займетесь спортом и проведете время на улице.

Измените ежедневную рутину

В рутине нет ничего плохого — она структурирует день, помогает снять напряжение и облегчает планирование. Однако если каждый день похож на предыдущий, рутина удручает. Поэтому иногда стоит менять распорядок дня.

Изменения не должны быть кардинальными. Можно отправиться на работу новым маршрутом, поработать из кафе вместо офиса или провести встречу на ходу.

Используйте для простых заданий левую руку (если вы левша — правую)

Когда вы используете другую руку, то создаете новые нейронные связи.

«Это как иметь больше сотовых вышек в мозге, чтобы получать и рассылать сообщения. Чем больше вышек, тем эффективнее работа», — объясняет доктор П. Мурали Дораисвами, руководитель направления биологической психиатрии в медицинском центре Университета Дьюка.

Также ученые обнаружили, что использование обеих рук может повысить самоконтроль и улучшить эмоциональное здоровье.

Попробуйте новый ресторан или кухню

У всех нас есть любимые рестораны и блюда, но мы можем что-то упускать. Возможно, это вдохновит вас на путешествие или вы захотите больше узнать о том, как появился конкретный продукт.

Поэтому если в городе откроется новый экзотический ресторан, стоит его посетить. Если такой возможности нет, найдите рецепт в сети и приготовьте новое блюдо дома.

Читайте, пишите и рисуйте

Когда вы пишете, рисуете и читаете, ваш мозг меняется. Это обнаружили исследователи американского университета Эмори. Грегори Бернс, главный автор исследования и директор Центра нейрополитологии в университете Эмори, отмечает, что прочитанные истории могут изменить нашу личность. Еще во время чтения мы ставим себя на место протагониста, что позволяет развить эмпатию и построить сильные взаимоотношения.

Не забывайте осмыслять информацию

Как правило, рабочий день посвящен звонкам, встречам и самой работе. Планируя день, мы не включаем в него время на чтение, осмысление и рефлексию.

Николас Коул, автор и основатель Digital Press, советует оставлять в графике время для переработки информации и новых идей.

Запишитесь на курс или мастер-класс

Вы сможете работать под руководством эксперта, не пытаясь искать путь самостоятельно. Это может побудить вас выполнить и другие накопившиеся задачи.

Также курсы помогают улучшить личные отношения и познакомиться с новыми людьми. Попробуйте посетить мастер-класс вместе с кем-то из близких.

Сделайте то, что вас пугает

Боитесь публичных выступлений? Выступите с речью. Возможно, перед мероприятием вам будет трудно уснуть. Но это заставит вас выйти из зоны комфорта и найти способы победить страх.

Умение говорить публично полезно всем, важно только справиться со страхом.

Обновите дом или рабочее место

Привычки — это хорошо, но одна и та же обстановка может наскучить. Найдите время, чтобы украсить пространство вокруг: по-новому организовать рабочий стол, перекрасить спальню или сделать небольшой цветник на балконе.

Берите на себя новые обязанности

Будьте готовы взять на себя обязанности, которые помогут вам учиться, получить новые знания или навыки.

Запланируйте поездку

Путешествие — лучший способ избавиться от рутины. Возможно, вы боитесь летать или вам мешает языковой барьер. В результате вам придется научиться справляться с беспокойством или подучить иностранный язык.

Поездки также способствуют улучшению здоровья и самочувствия. Даже планируя поездку, мы чувствуем себя счастливее, потому что так нам есть чего ждать.

Выбирайте непопулярные маршруты

Попробуйте отправиться на отдых в место, которое не очень популярно среди туристов. Это отличный способ увидеть что-то новое и выбраться из зоны комфорта. Но помните о безопасности и всегда тщательно готовьтесь к поездкам в незнакомые города и страны.

Избавьтесь от лишних вещей

Далеко не все рождаются минималистами, и нам трудно расставаться с вещами. Однако это помогает снизить стресс, повысить продуктивность и даже улучшить отношения.

Для этого выберите время и определенный участок. Например, в пятницу днем сфокусируйтесь на работе, а в субботу приберитесь на кухне.

Отдайте благотворительным организациям вещи в хорошем состоянии, которые вам не нужны.

Постарайтесь оценить свое отношение к ненужным вещам и почувствуйте вдохновение, когда избавитесь от них. Это сигнал, что вам нужно избавиться от беспорядка.

Оцените отношения с окружающими

Постарайтесь избавиться от токсичных людей в окружении. Возможно, вам захочется начать новые отношения или возобновить общение. Например, вы можете посетить мероприятие для нетворкинга (даже в видеоформате) или отправить сообщение школьному другу.

Возьмите животное из приюта

Если у вас есть возможность и желание, возьмите из приюта животное. Это не просто ценный опыт, но и шанс получить новые навыки.

Измените место

Необязательно путешествовать по всей стране или отправляться за рубеж. Даже перебравшись в новый город, вы сможете встретить новых людей и получить новые впечатления.

Можно поменять тренажерный зал, найти новую пешеходную тропу, новый жанр фильмов или книг.

Придумайте что-то новое. Выбирайте новый путь для себя и своих мыслей — это необязательно должна быть смена локации.

Следуйте мечтам

Выберите для себя большую цель. Если хотите начать собственный бизнес, работайте над этим. По мере развития нового бизнеса вы можете оставить офисную работу и начать действовать самостоятельно. Составьте план, чтобы двигаться по направлению к цели, и выполняйте его.

Любой новый или пугающий вызов заставит вас думать, делать что-то новое или стать кем-то новым — это поможет вам развиваться.

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Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock