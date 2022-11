Самосознание: что это такое и как оно пригодится в рабочей среде

Что такое самосознание

В прошлом году команда исследователей из бизнес-школы Henley Business School при Редингском университете решила составить обзор опубликованных научных статей, посвященных самосознанию (self-awareness) на рабочем месте. Для этого они просмотрели сотни тысяч работ и отобрали 86 из них.

Анализ выявил нечто неожиданное: определения термина присутствовали лишь в трети статей. При этом они сильно различались: одни рассматривали awareness (осознание) и consciousness (сознание) как синонимы, а другие разделяли эти две концепции.

Некоторые определяли частичку self (себя) как межличностный процесс, демонстрирующий, как мы ведем себя с окружающими, а другие — как внутриличностный, существующий только внутри нас.

Но если нет четкого определения самосознания, как понять, к чему нужно стремиться?

Доктор Митчелл Грин, профессор философии из Коннектикутского университета, разделяет понятия самопознания (self-knowledge) и самопонимания (self-understanding). По его словам, понимание представляет собой более целостный процесс.

Из чего состоит самосознание

Митчелл предлагает следующие три концепции.

Когнитивная иммунная система

Современная экспериментальная психология предполагает, что человеческий разум обладает иммунной системой так же, как и тело. Это значит, что мозг реагирует на негативную информацию примерно так же, как организм — на столкновение с микробами (посылает антитела, которые атакуют возможные угрозы).

«Если новая информация каким-либо образом вредит моей самооценке или представлению о самом себе, я буду защищать себя», — утверждает Грин.

Представьте, что получаете неоднозначный отзыв о своей презентации. Первые мысли могут быть такими: «Это несправедливо» или «Мою идею просто не поняли». Если научиться распознавать естественную защиту, то можно изменить отношение к конструктивной критике. Это поможет воспринимать обратную связь от коллег как пользу, а не как угрозу.

Самонаблюдение

«Современная западная традиция рассматривает самопознание как самонаблюдение, которое можно считать “копанием в себе”», — говорит Грин. Идея заключается в том, чтобы заглянуть внутрь себя с целью понять свои мысли и чувства.

Однако древнегреческие философы, например Сократ и Платон, воспринимали самопознание совершенно иначе. Они исходили из диалектических разносторонних аргументов, которые помогают сформировать собственную позицию.

Например, вы хотите выделить средства на творческую программу, а ваш коллега — направить их на оздоровительную инициативу. В ходе обсуждения этого вопроса у вас могут возникнуть новые мысли о том, почему важна ваша программа.

Таким образом, в ходе спора собственные идеи станосятся понятнее, и это понимание пригодится, чтобы понять собственное мышление в рабочих условиях.

Соматические маркеры

Один из способов прийти к самопониманию — проанализировать связь между своими эмоциями и решениями. Соматические маркеры — это физические ощущения, порожденные эмоциями. Например, когда человек испытывает тревогу или просто представляет ситуацию, вызывающую беспокойство, у него учащается сердцебиение.

Грин ссылается на работу невролога Антонио Дамасио, который первым выдвинул эту идею в книге Descartes’ Error. Дамасио утверждал, что физические реакции сильно влияют на принимаемые решения. Если выявить эту связь, станет легче контролировать то, как вы принимаете решения на рабочем месте, а затем применять этот подход к последующему выбору.

Как его сформировать

Самосознание влияет не только на нас самих, но и на то, как мы взаимодействуем с другими людьми и действуем в различных условиях, в том числе на работе. Итак, как же применять это качество в профессиональной среде?

Осваивайте новое и не бойтесь ошибаться

«Помимо обязанностей, важно иметь увлечение, в котором вы будете не самым умным человеком в окружении», — рассказывает Натали Никсон, основательница и CEO Figure 8 Thinking.

Найдите себе новое хобби, в ходе освоения которого придется совершать ошибки. Со временем вы научитесь задавать новые и разнообразные вопросы, больше экспериментировать и импровизировать, а также начнете лучше понимать собственную интуицию.

Проанализируйте свои негативные мысли

«В процессе личного развития важно определить свои негативные голоса», — утверждает Уильям Дек, организационный коуч и основатель MindBusiness LLC.

Дек предлагает простое упражнение. Начертите Т-диаграмму, разделенную на две части. На одной стороне перечислите положительные мысли о себе и своей деятельности, а на другой — отрицательные. Затем найдите закономерности. Это позволит определить карты негативного мышления (те самые негативные голоса) и лучше разобраться в том, как они влияют на ваши взгляды.

Отбросьте страхи

Дек советует еще одно упражнение под названием If I Had No Fear (Если бы я ничего не боялся). По его словам, этот фразеологизм помогает лучше осознать потенциал, который человек видит в себе как на рабочем месте, так и за его пределами.

Возьмите ручку и лист бумаги и начните предложение со слов «Если бы я ничего не боялся, то…». Повторите это еще раз. Когда вы будете осознавать свои потребности и желания, вам будет легче определить дальнейший путь, а также то, как он характеризует вашу личность.

