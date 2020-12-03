Пять советов, которые помогут справиться с тревогой из-за нехватки времени

В современном мире очень важно быть продуктивным и развиваться в разных направлениях. Но даже если вы следуете лучшим советам по тайм-менеджменту, часто возникает чувство, что 24 часов в сутках слишком мало, чтобы выполнить все задачи. Это ощущение тревоги может преследовать вас ежедневно, заставлять откладывать важные дела и даже привести к выгоранию. Как же справиться с ним и начать чувствовать удовлетворение от выполненной работы?

По мере нашего взросления время приобретает все большее значение и становится ценным ресурсом. Им нужно эффективно распоряжаться. Однако на деле, чем больше мы сосредоточены на нехватке времени, тем более ограниченным оно кажется.

В результате мы испытываем стресс и тревожные мысли:

Ощущаем, что в дне недостаточно часов, чтобы справиться со всеми обязанностями.

Думаем, как сегодняшние действия повлияют на события в будущем.

Беспокоимся о том, что жизнь слишком коротка.

Чтобы преодолеть эти проблемы, стоит попробовать следующие пять стратегий.

Осознайте влияние времени

Мы редко задумываемся о том, что значит для нас время. Однако, когда мы пытаемся игнорировать его существование и влияние на нашу жизнь, накапливается тревожность. Поэтому для начала нужно принять следующие факты.

Время существует.

Его нельзя замедлить и остановить.

Контролировать можно только действия в будущем.

Этот небольшой шаг помогает подавить беспокойство и двигаться вперед.

Определите, как хотели бы распорядиться временем

Тревога также возникает, когда нам кажется, что мы используем время недостаточно эффективно. Но действительно ли вы знаете, на что его лучше тратить? Задайте себе следующие вопросы.

Каким вы видите свой идеальный день?

Какие рабочие задачи увлекают вас больше всего?

Какие полезные хобби вы предпочитаете в свободное время?

Любимые занятия также можно распределить по категориям. Для этого подойдет «теория шести спиц» писателя и предпринимателя Дариуса Форо.

Тело. Какие из ваших любимых занятий улучшают здоровье и придают энергию?

Какие из ваших любимых занятий улучшают здоровье и придают энергию? Разум. Что настраивает вас на позитивную волну?

Что настраивает вас на позитивную волну? Любовь. С кем вам нравится проводить время?

С кем вам нравится проводить время? Работа. Какие задачи приносят вам удовлетворение?

Какие задачи приносят вам удовлетворение? Деньги. Как вы хотите расходовать свои средства?

Как вы хотите расходовать свои средства? Игра. Какие хобби и занятия поднимают вам настроение?

Учитывайте временные ограничения

Огромные списки дел могут повысить тревожность. Поэтому так важно быть реалистичным и учитывать временные ресурсы при их составлении.

Наличие возьми часов в рабочем дне не означает, что все они будут потрачены на выполнение задач. Многочисленные исследования показали, что большинство людей бывают продуктивны всего 2,5 часов в день.

Большая часть рабочего времени уходит на второстепенные задачи.

15% составляют встречи.

25-30% уходит на электронную почту, чаты и видеозвонки.

40% тратится на многозадачность и отвлеченную работу.

И этот список не включает перерывы, которые также важны.

То же самое касается и внерабочего времени. Даже если у вас есть пять свободных часов после работы, скорее всего, вы будете заняты домашними делами и покупками.

Но это не повод для беспокойства. Важно осознать, что временные ограничения существуют и их необходимо учитывать при планировании дел. Не получится просто растянуть день, чтобы вместить в него весь список задач.

Выделите время для значимых дел

Иногда беспокойство из-за нехватки времени мешает выполнять задачи. Но это не значит, что нужно останавливаться и ждать мотивации.

Психологи обнаружили, что не мотивация предшествует действию, а действие вызывает мотивацию. Поэтому составьте распорядок дня с учетом временных ограничений и включите в него любимые занятия. Можно выделить для них определенный промежуток — утром, по дороге на работу или после ужина.

Этот подход также помогает перестать тратить время впустую. Когда вы осознаете, что оно ограничено, вам станет легче выключить телевизор, выйти из социальных сетей и заняться делами, которые приносят удовольствие.

Не стремитесь к идеалу и максимальной выгоде

Еще один важный аспект возникновения тревоги — это то, как мы смотрим на будущее. Желание принимать только наилучшие решения вызывает огромный стресс. Но на самом деле идеала не существует.

В зависимости от способа принимать решения психологи определяют два типа людей.

Те, кто стараются принимать решения, которые приносят максимальную выгоду.

Те, кто делают выбор, учитывая собственные критерии, и удовлетворяются достаточно хорошим результатом.

Попытка извлечь максимальную пользу из потраченного времени вызывает еще большее беспокойство. Так мы не только больше нервничаем, но и рискуем сделать неверный выбор.

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