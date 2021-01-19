Десять плохих привычек, которые мы приобрели на удаленке

Переход на дистанционный режим добавил в привычный ранее распорядок дня много нездоровых привычек. Отсутствие физической нагрузки, работа без перерывов и неправильная организация времени негативно сказываются на нашем самочувствии. Вот десять вредных привычек, от которых нужно избавиться как можно скорее.

1. Не организовывать время

Согласно ноябрьскому отчету журнала The Economist, в апреле и мае 2020 года люди работали на 30 минут дольше, чем с января по март. Работа в нерабочее время и в выходные стала обычным явлением, и минуты, сэкономленные на дороге, в итоге уходят на заполнение документов и видеозвонки.

Правильная расстановка границ является важным навыком. Тот факт, что вы находитесь дома почти круглосуточно, не означает, что вы должны работать все это время. Определите для себя четкий график. Когда закончится смена или наступят выходные, отключите компьютер и позвольте себе отдохнуть.

2. Забывать пить воду

Многие верят в распространенных миф о том, что в день нашему организму необходимо восемь стаканов воды, но нельзя отрицать тот факт, что поддержание водного баланса дает нам множество преимуществ. Чтобы не забывать отслеживать потребление воды, можно использовать приложение Plant Nanny. Каждый раз, выпивая чашку воды, вы поливаете свое виртуальное растение.

3. Не обращать внимание на домашних животных

Резкая смена места работы, вероятно, приятно удивила ваших домашних животных. Но уделять им внимание в течение рабочего дня непросто. Найдите время, чтобы поиграть с питомцами, приласкать их или отправиться на прогулку. Многие ученые считают, что общение с животными снижает уровень стресса.

4. Не медитировать

Вне зависимости от того, чем вы обычно занимаетесь в минуты отдыха, выделение времени для медитаций может быть чрезвычайно полезным в долгосрочной перспективе. Ученые обнаружили, что медитация влияет на мозг и меняет его структуру. Это поможет вам расслабить разум и отдохнуть от работы.

5. Не уделять себе время утром

Благодаря удаленке можно спать подольше, но резкое пробуждение перед началом работы может иметь негативные последствия. Исследование показало, что имитация утренней поездки на работу повышает настроение на весь день.

6. Работать во время обеда

Не стоит думать, что у вас слишком мало времени, чтобы тратить его на обед, или бояться напомнить начальству о своем праве на отдых. Используйте перерыв эффективно, чтобы восполнить силы до конца дня.

7. Не отдыхать

Если вы чувствуете, что часовой перерыв невозможен по какой-либо причине, установите напоминания о небольших паузах в течение дня. Обязательно покиньте рабочее место и компьютер, пройдитесь по дому, разомнитесь или вымойте посуду, скопившуюся после обеда. Все имеет значение!

8. Следовать старым ритуалам

У многих были определенные ритуалы или привычки в офисной жизни, которые не нашли места в условиях удаленной работы. Ничего страшного — создайте новые! Это может быть что-то простое: выпить кофе в определенное время, прогуляться или пригласить друга или родственника на недолгую встречу после обеда.

9. Слишком много смотреть в экран

Всем известно, что проводить весь день за монитором вредно для зрения. Это может стать причиной усталости и сухости глаз и более серьезных заболеваний. Установите напоминания в течение дня и давайте глазам немного отдохнуть. Переведите взгляд с компьютера на предметы вдалеке. Посмотрите в окно и понаблюдайте за людьми на улице. Вы также можете придерживаться правила 20-5-20 — через каждые 20 минут работы за компьютером, посмотрите на что-то на расстоянии 5 метров в течение 20 секунд.

10. Не двигаться

В условиях работы на дому многие забывают о том, что нашему организму жизненно необходимо движение. Если погода на улице не располагает к прогулкам, вы можете пройтись по квартире или попробовать простые упражнения для растяжки, чтобы улучшить кровообращение. На YouTube можно найти множество бесплатных роликов, а специальные приложения для тренировок позволят быстро выполнить разминку. Начните с малого — даже 10 минут очень важны!

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Фото на обложке: Alan Poulson / Depositphotos