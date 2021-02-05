Пять способов создать успешную репутацию

Чтобы добиться успеха в бизнесе, уже недостаточно закончить приличный университет с хорошим средним баллом. Необходимо работать над профессиональными навыками и личными качествами — только так можно создать сильный личный бренд и построить хорошую репутацию. Вот пять стратегий, которые помогут реализовать свой потенциал.

Отдавайте приоритет непрерывному образованию

Том Питерс, эксперт в сфере менеджмента, считает, что уровень интеллекта и учебные заведения не имеют значения. Чтобы не потерять свою актуальность на рынке труда, необходимо постоянно обучаться новым навыкам. Это применимо как к специалистам, так и к руководителям. Не стоит просто полагаться на личные качества.

«Будьте студентом всю жизнь, — говорит Питерс. — Делайте все возможное до заката, чтобы утром проснуться чуточку умнее. В обществе я часто не самый умный человек, но определенно самый подготовленый».

Расширяйте кругозор

Старайтесь изучать разные темы. Это может быть что угодно: история, джаз, искусство, главное, чтобы это вас интересовало. Такой подход позволит увидеть новые способы решения проблем или даже технических вопросов там, где вы их не ожидали увидеть.

Также Питерс считает важным чтение художественной литературы. «[Читать художественную литературу] означает расти как человеческое существо, изучать устройство окружающего мира и способы решение трудностей, — говорит он. — Для меня художественная литература не менее важна, чем статьи о больших данных, биткоинах или других актуальных темах. Дело не в изучении чего-то конкретного, а в расширении кругозора».

Выполняйте работу идеально

Что бы вы ни делали, делайте это с полной самоотдачей. Это может показаться очевидным, но Питерс советует выходить за рамки простого выполнения работы. Так вы сможете добиться исключительного профессионализма, что обязательно отразится и на отношении окружающих. Этот совет идет рука об руку со следующим пунктом.

Расширяйте круг общения

Профессионализм неразрывно связан с нетворкингом, что является залогом успеха для любой карьеры. Однако он может иметь разные формы. Некоторые люди ограничивают свой круг всего несколькими контактами. Но Питерс считает, что необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы создать вокруг себя широкую сеть полезных контактов.

«Старайтесь встречаться с большим количеством людей, — говорит он. — Посещайте мероприятия и собрания, которые связаны с тем, чем вы зарабатываете на жизнь. Расширяйте сеть контактов как вертикально, так и горизонтально. Многие люди не уделяют этому достаточно внимания».

Используйте гуманистический подход

Питерс говорит: «Порядочность по отношению к окружающим, возможно, является наиболее важной чертой характера».

Он также рекомендует изучать гуманитарные науки, так как они касаются людей. В мире, где ИИ будет выполнять техническую работу, нужны те, кто будет управлять другими людьми.

Поэтому Питерс хочет видеть больше женщин на руководящих должностях. «Люди думают, что женщины лучше справляются с "мягкими" задачами. Может быть, они лучше ладят в отношениях, но что значит быть хорошими в отношениях? Уметь добиваться своей цели».

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