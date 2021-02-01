Моральный дух для высоких результатов: четыре способа повысить благополучие сотрудников

Благополучие сотрудников и до пандемии было важной целью в работе организаций. Однако после нескольких месяцев удаленки и всеобщей обеспокоенности вопросами здоровья, это стало критически важным фактором в общей стратегии развития для компаний. Вот несколько способов улучшить условия работы для работников.

Инвестировать в здоровье сотрудников не только хорошо с моральной точки зрения, но и выгодно в плане управления бизнесом. Неудовлетворенность в коллективе приводит к частым больничным, снижению производительности и текучке кадров. По оценкам Института комплексных льгот США, все это обходится американским работодателям в $575 млрд и 1,5 млн рабочих дней убытков ежегодно.

Хотя многие организации уже вкладывают значительные суммы в программы улучшения благосостояния сотрудников, далеко не все уделяют внимание повышению их квалификации.

Перерывы на упражнения и медитация, безусловно, играют важную роль, но если человек не верит в свои способности, это может сильно сказаться на моральном духе и производительности.

Исследование State of Skills 2021 содержит любопытные выводы.

Работники, не уверенные в собственных навыках, чувствуют себя менее продуктивными, при этом они более напряжены и подвержены стрессу.

46% участников опроса заявили, что уволились бы, если бы работодатель не уделял внимание повышению квалификации.

Почти половина опрошенных считает, что их навыки устареют в ближайшие пять лет.

Это также подтверждается исследованием Myers-Briggs. Участники считают, что благосостояние сотрудников эффективнее всего повышают задачи, которые требуют узнавать что-то новое, и сложная работа, которая расширяет навыки и знания.

Применяйте совместный подход

Люди наиболее мотивированы, когда они изучают то, что им нравится. Поэтому вместо того, чтобы определять обязательный список навыков, позвольте сотрудникам принять решение самостоятельно. Спросите их о том, какие навыки они хотели бы приобрести и что сделало бы их более удовлетворенными.

Так и работники, и руководство сможет принять участие в формировании полезных программ и инициатив. Это также может стать прекрасной возможностью для лидеров дать рекомендации, основанные на бизнес-целях.

Внедряйте актуальное обучение

Важно предоставить возможность сотрудникам получить те навыки, которые могут быть полезны на текущей позиции и которые сразу можно применить на практике. Это лучший способ обеспечить непрерывное обучение. Руководителю необходимо помочь работникам определить список навыков, которые будут ценными для бизнеса в дальнейшем. Чтобы определить уровень знаний и пробелы в них, можно провести сбор данных или различные тесты. Сотрудники чувствуют себя гораздо увереннее, если они обладают актуальными знаниями для эффективного выполнения работы, что, в свою очередь, вселяет уверенность и может оказать огромное влияние на их общее благосостояние.

Обучение должно быть основательным и глубоким. Нет ничего более удручающего, чем потратить несколько часов на изучение нового навыка, которые уже через несколько месяцев станет устаревшим. Поощряйте людей в приобретении знаний, которые будут полезны их карьере в долгосрочной перспективе.

Признавайте успехи сотрудников

Игнорирование усилий и успехов сотрудников может нанести такой же вред их состоянию, как и навыки, которые быстро устаревают. Чтобы работники продолжали осознанно вкладывать свое время, энергию и опыт в процесс обучения, необходимо дать им понять, что компания заинтересована в их развитии.

Финансовое поощрение — очевидная форма признания и вознаграждения сотрудников, как и продвижение по службе. Предоставьте им возможность поработать в другой команде или над краткосрочным проектом. Так они смогут поучаствовать в необычном испытании и проявить новые навыки.

Карьера — это не просто смена работ. Она может представлять собой мозаику из различных проектов и вызовов, которые в совокупности становятся ценным опытом.

Сделайте обучение главной стратегией

Постоянное обучение важно для создания культуры личностного роста. Это не обязательно должны быть формальные курсы. Образовательную функцию могут нести подкасты, статьи и онлайн-видео. Предоставьте сотрудникам возможность отслеживать их прогресс.

Согласно «кривой забывания» Эббингауза, без практического применения и подкрепления мы забываем 90% выученной информации в течение одного месяца. Необходимо создать условия, в которых сотрудники смогут применять новые навыки. Или же необходимо постоянно укреплять знания посредством непрерывного обучения.

Повышение квалификации — не единственный фактор благополучия сотрудников. Однако изменив подход к обучению и применению знаний, а также уделяя внимания поощрению работников, можно гарантировать их хорошее самочувствие.

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Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock