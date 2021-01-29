Шесть способов найти новую работу внутри компании

В настоящее время рынок труда довольно непостоянен. Согласно опросу Gallup Poll, половина миллениалов не планируют задерживаться в текущей организации дольше, чем на год. Однако повышение внутри вашей компании также может иметь множество преимуществ. Вот шесть советов, как этого добиться.

1. Участвуйте в жизни компании

В любом предприятии важно держать руку на пульсе событий. Чтобы уметь находить возможности, необходимо начать их искать. Так вы сможете узнать, как окружающие воспринимают вас и оценить систему связей в организации.

Уделите время разговорам с коллегами, налаживанию отношений и поиску сторонников. Покажите, что вы активная и целеустремленная личность.

2. Заводите полезные знакомства

Одним из самых действенных способов построить карьеру внутри компании является нетворкинг.

«Нетворкинг — очень важный аспект в поиске новых перспектив в предприятии, — рассуждает Эмили Хе, старший вице-президент Oracle Human Capital Management. — Важно налаживать отношения не только с коллегами в собственном отделе, но и за его пределами. Как только ваша сеть знакомств начнет пополняться важными сотрудниками, вы станете видеть больше рабочих перспектив».

3. Предлагайте помощь

Чтобы получить повышение, полезно принять участие в проекте, который повысит авторитет или продемонстрирует ваши таланты.

Для того чтобы заявить о себе в пределах организации, найдите способ поучаствовать в полезной инициативе или возглавить ее. «Работник, который активно ищет возможности для расширения своих навыков, скорее всего, привлечет внимание руководства», — говорит Хе. Будьте готовы оказать помощь коллегам с важным проектом, или просто создайте программу, основанную на ваших сильных сторонах.

Например, если вы работаете в отделе кадров, вы можете организовать новый проект по оздоровлению работников. Или если вы творческий человек, вы можете предложить уроки рисования для детей сотрудников, которые учатся дома во время пандемии.

4. Следите за новыми вакансиями

Если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице в нынешней компании, не забывайте проверять список вакансий. Не стоит беспокоиться о том, что вы не соответствуете определенным требованиям. Рискните и подайте заявку.

5. Учитесь у окружающих

Для продвижения в карьере Хе также советует обращаться к чужому опыту. Она называет такую практику микромоментами наставничества. По ее словам, это могут быть любые навыки, советы или идеи, которые вам интересны или которыми можно поделиться. Получая знания таким образом, можно собрать ценный капитал, который поможет получить новую должность.

Например, если кто-то из коллег сделал отличную презентацию, обсудите с ним его успех и узнайте как он этого достиг. Или если на встрече вас впечатлил ответ сотрудника, познакомьтесь с этим человеком ближе. Вокруг вас существует множество перспектив для роста, как личностного, так и профессионального.

6. Найдите покровителя

Если наставник — это тот, кто вас учит, то покровитель — это тот, кто вас поддерживает и помогает продвигаться вперед. Многие компании стремятся поощрять своих лучших сотрудников повышением и финансовыми надбавками.

Лучший покровитель — это высокопоставленный сотрудник, уважающий вас и вашу работу. Это может быть как ваш руководитель, так и специалист из другого отдела. Чтобы наладить связь с потенциальным покровителем, требуется смелость, однако это чрезвычайно эффективный способ достичь успеха.

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