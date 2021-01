Как работать с теми, кто вам неприятен

Признайте, что это ваша проблема

Карлос Вальдес-Дапена, автор книги Virtual Teams: Holding the Center When You Can’t Meet Face-to-Face (Виртуальный коллектив: держитесь в центре, если не можете встретиться лицом к лицу), считает, что неприязнь — это лишь наша проблема. «Если я считаю человека неприятным, то это лишь результат моих суждений и реакций, — говорит он. — Необходимо признать, что это ваши чувства и только вы за них в ответе».

Однако важно отметить, что неприязнь отличается от недоверия. «Научиться взаимодействовать можно с кем угодно, но до тех пор, пока они не нарушают личные границы и правила работы», — рассуждает Карлос.

Анализируйте причины эмоций

Неприязнь — бесполезный и расплывчатый термин. За ним может стоять множество причин. «Может она возникает из-за их поведения или их манеры общения, — говорит он. — Идея состоит в том, чтобы научиться управлять своими чувствами, но для начала необходимо их осознать и понять. Так вы сможете на них повлиять».

Анализируя свои эмоции, вы можете обнаружить, что ваша неприязнь вызвана отвращением, негодованием, ревностью и так далее. Изучите свою реакцию, чтобы понять как с ней справиться.

Вальдес-Дапена поделился, что когда-то он испытывал негативные эмоции по отношению к коллеге потому, что она имела склонность хвастаться. «Как только я осознал это, я понял, что я испытывал ревность, потому что она делилась довольно впечатляющими достижениями, — говорит он. — Меня воспитывали скромным, поэтому мне было чуждо такое поведение. Тогда я переосмыслил свое отношение к ней и решил, что это не должно мешать моей работе, даже если ее поступки вызывали во мне неприязнь».

Определите общую цель

Для успешной совместной работы с неприятным коллегой выясните, почему такое сотрудничество важно для вас. Например, возможно, вы вместе участвовали в каком-то громком проекте или вы хотите показать себя как командного игрока. «Используйте причину, чтобы сформулировать цель, — говорит Вальдес-Дапена. — Четкое определение цели поможет объединиться с другими для ее достижения. Это не значит, что придется налаживать дружеские отношения. Так вы сможете сосредоточиться на выполнении работы».

Создайте план действия

Поделитесь вашими размышлениями о целях с коллегой, проясните свои обязанности и то, что вы делаете вместе. Общее занятие поможет вам работать вместе более эффективно. «Сядьте и поговорите, — говорит Вальдес-Дапена. — Поделитесь тем, что важно в работе для вас и поинтересуйтесь, что думает на этот счет ваш оппонент».

Так вы сможете откровенно рассказать о своих опасениях по поводу совместной работы и узнать о трудностях коллеги. «Разговор поможет по-новому взглянуть на человека и переосмыслить свои чувства», — говорит он.

Каждый раз, когда вы чувствуете неприязнь, напомните себе о вашей общей цели. «Найдите минутку для саморефлексии, когда она вам необходима. Вы ничего не добьетесь, если не попытаетесь. У вас могут получиться продуктивные рабочие отношения», — рассуждает Карлос.

