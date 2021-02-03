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Истории

Как понять, что вы нашли хорошего делового партнера

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Строить бизнес в одиночку или разделить ответственность? Единого мнения на этот счет нет. Однако любой предприниматель согласится: найти хорошего партнера непросто. Следующие вопросы помогут понять, что перед вами человек, которому можно доверять.

Как понять, что вы нашли хорошего делового партнера

Разделяет ли он ваши основные принципы?

Идеальный бизнес-партнер должен иметь похожие взгляды на предпринимательство, преследовать те же цели и ценить клиентов также, как и вы.

Очевидно, что в обычном разговоре это трудно выяснить. Посвятите как можно больше времени формулировке важных пунктов и аспектов, чтобы продуктивно провести переговоры с партнером. Однако именно они помогли бы понять характер друг друга.

Возможно от этого решения будут зависеть десятки лет совместной работы и успех общего дела.

Стремится ли он сделать вас лучше?

Необходимо сосредоточить свои усилия на улучшении своих сильных сторон, а не на устранении слабых. Не обязательно стремиться к разностороннему развитию, чтобы достичь успеха в этой сфере.

Задача заключается в развитии точки зрения. Хороший партнер поможет взглянуть на ситуацию под другим углом и противопоставит этому свой взгляд. Здоровое партнерство подразумевает, что вы продолжаете учиться, делиться новыми идеями и регулярно пересматривать предыдущие стратегии и тактики.

Обладает ли он уникальными достоинствами?

Другими словами, дополняют ли сильные качества ваши недостатки? Довольно бессмысленно заключать сотрудничество с партнером, преуспевающим в тех же областях, что и вы. Лучшие партнерские отношения — это когда вы можете разделить рабочую нагрузку.

Партнер не обязательно должен быть экспертом. В экономике это называется сравнительным преимуществом: вы хороши в одном и том же, но в чем-то один из вас будет сильнее другого. Вот на что стоит делать ставку.

Кроме этого, тот, кто сильнее заинтересован в определенной области, с большей вероятностью сможет в ней преуспеть.

Разделяет ли он вашу долгосрочную стратегию?

Если бизнес хочет увеличить свои шансы на успех, то на начальном этапе ему необходимо развиваться только в одном направлении. Хотя существует много примеров диверсификации бизнеса, как правило, это делается в ущерб своему потенциалу.

Идеальный партнер должен разделять ваше видение долгосрочного развития и стремиться его реализовать. Нужно идти рука об руку к своим целям.

Готов ли он прикладывать усилия?

Управлять бизнесом порой бывает очень непросто. Если партнер не готов прикладывать максимум усилий, под ударом окажетесь и вы, и ваше общее дело.

Заранее обсудите, как потенциальный партнер ведет себя в экстренных ситуациях и есть ли у него такой опыт, а также какие его долгосрочные цели.

Ведение бизнеса с партнером имеет свои преимущества, но это не обязательное условие для достижения успеха. Есть много примеров успешных компаний, у которых был один владелец. Часто на этапе запуска собственников несколько, но со временем остается только один.  

С хорошими партнерами вы можете разделять обязанности для развития бизнеса. Если ваша ответственность пересекается, то вы скорее будете сбивать друг друга с толку.

Но это не является залогом успешного партнерства. Как и в любом другом бизнесе, вы должны строго охранять свою собственность. Отказ от единоличного владения капиталом может стать причиной множества трудностей в долгосрочной перспективе.

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Фото на обложке: Albertyurolaits / Depositphotos

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