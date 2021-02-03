Как понять, что вы нашли хорошего делового партнера

Строить бизнес в одиночку или разделить ответственность? Единого мнения на этот счет нет. Однако любой предприниматель согласится: найти хорошего партнера непросто. Следующие вопросы помогут понять, что перед вами человек, которому можно доверять.

Разделяет ли он ваши основные принципы?

Идеальный бизнес-партнер должен иметь похожие взгляды на предпринимательство, преследовать те же цели и ценить клиентов также, как и вы.

Очевидно, что в обычном разговоре это трудно выяснить. Посвятите как можно больше времени формулировке важных пунктов и аспектов, чтобы продуктивно провести переговоры с партнером. Однако именно они помогли бы понять характер друг друга.

Возможно от этого решения будут зависеть десятки лет совместной работы и успех общего дела.

Стремится ли он сделать вас лучше?

Необходимо сосредоточить свои усилия на улучшении своих сильных сторон, а не на устранении слабых. Не обязательно стремиться к разностороннему развитию, чтобы достичь успеха в этой сфере.

Задача заключается в развитии точки зрения. Хороший партнер поможет взглянуть на ситуацию под другим углом и противопоставит этому свой взгляд. Здоровое партнерство подразумевает, что вы продолжаете учиться, делиться новыми идеями и регулярно пересматривать предыдущие стратегии и тактики.

Обладает ли он уникальными достоинствами?

Другими словами, дополняют ли сильные качества ваши недостатки? Довольно бессмысленно заключать сотрудничество с партнером, преуспевающим в тех же областях, что и вы. Лучшие партнерские отношения — это когда вы можете разделить рабочую нагрузку.

Партнер не обязательно должен быть экспертом. В экономике это называется сравнительным преимуществом: вы хороши в одном и том же, но в чем-то один из вас будет сильнее другого. Вот на что стоит делать ставку.

Кроме этого, тот, кто сильнее заинтересован в определенной области, с большей вероятностью сможет в ней преуспеть.

Разделяет ли он вашу долгосрочную стратегию?

Если бизнес хочет увеличить свои шансы на успех, то на начальном этапе ему необходимо развиваться только в одном направлении. Хотя существует много примеров диверсификации бизнеса, как правило, это делается в ущерб своему потенциалу.

Идеальный партнер должен разделять ваше видение долгосрочного развития и стремиться его реализовать. Нужно идти рука об руку к своим целям.

Готов ли он прикладывать усилия?

Управлять бизнесом порой бывает очень непросто. Если партнер не готов прикладывать максимум усилий, под ударом окажетесь и вы, и ваше общее дело.

Заранее обсудите, как потенциальный партнер ведет себя в экстренных ситуациях и есть ли у него такой опыт, а также какие его долгосрочные цели.

Ведение бизнеса с партнером имеет свои преимущества, но это не обязательное условие для достижения успеха. Есть много примеров успешных компаний, у которых был один владелец. Часто на этапе запуска собственников несколько, но со временем остается только один.

С хорошими партнерами вы можете разделять обязанности для развития бизнеса. Если ваша ответственность пересекается, то вы скорее будете сбивать друг друга с толку.

Но это не является залогом успешного партнерства. Как и в любом другом бизнесе, вы должны строго охранять свою собственность. Отказ от единоличного владения капиталом может стать причиной множества трудностей в долгосрочной перспективе.

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