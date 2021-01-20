Шесть признаков того, что ваш стартап ждет провал

Стартапы терпят неудачу по многим причинам, например, из-за отсутствия четкой идеи или низкого рыночного спроса. Но от того, насколько своевременно вы обнаружите проблемы, зависит успех вашего предприятия. Вот шесть признаков того, что бизнес в скором времени ждет провал.

1. О вашей компании не говорят

Почему большинство стартапов больше обеспокоены размером своей клиентской базы, а не тем, почему отзываются от них клиенты? Что они говорят о вашей компании, продукте и какие отзывы оставляют в интернете?

Чем больше людей говорит о вашей компании, включая членов команды, тем лучше. Если же их немного — это плохой сигнал, поскольку количество потенциальных клиентов зависит именно взаимодействия.

2. Вы не можете определить, чего хотят клиенты

Если ваш стартап не способен проникать в сознание клиентов, чтобы узнать, что для них более ценно в вашем предложении, то вы на пути к провалу. Клиенты важнее инвесторов, потому что без них ваш бизнес не существовал бы. Именно их регулярные покупки станут основой вашей работы.

После того, как вы сформируете образ своего клиента, вы сможете создавать продукт исходя из его запросов. Многие компании слишком заняты финансовым управлением или созданием следующего продукта, но при этом не учитывают потребности текущих и потенциальных клиентов.

3. Вы не прислушиваетесь к команде

Анализ рисков должен основываться на разных точках зрения, помимо вашей: соучредителей, консультантов, клиентов и рынка в целом. Каждый видит мир сквозь призму собственных предрассудков. Но решения, которые вы использовали на предыдущем месте работы, могут не сработать с вашим стартапом или вообще не иметь смысла.

Поэтому важно отказаться от личной необъективности, когда дело касается важных аспектов вашего стартапа и прислушаться к советам специалистов.

4. Вы не получаете дохода

С подобной проблемой сталкиваются очень многие маленькие стартапы в первый год своего существования. Вам необходимо продолжать работать, чтобы получать доход, иначе бизнес будет стагнировать, станет менее привлекательным для инвесторов и погрязнет в долгах.

Вашими основными целями должны быть доходы и удовлетворенность клиентов. Если стартап не способен приносить прибыль, вероятно, он скоро закроется или обанкротится.

5. Вы работаете медленнее, чем конкуренты

Способность быстро работать — это самый недооцененный навык в любой команде. Если вы умеете это делать, вы уже лучше, чем ваши конкуренты. Как и в боксе, скорость и выносливость важнее власти или капитала.

Сколько идей и продуктов так и не увидели свет или не получили широкого распространения? Были ли это слабые концепции или они были просто плохо реализованы? Будьте предельно осторожны с этим и ведите систему учета показателей. В этом вам может помочь метод OKR.

6. Вы не учитываете рыночные силы

Рынок может научить вас многим важным дисциплинам, таким как ценообразование, маркетинг, продажи, конкуренция, менеджмент и многое другое.

Даже если вы следуете стратегии голубого океана, важно уметь предвидеть развитие рынка и извлекать из этого уроки. Это нормально, если вы не можете прогнозировать развитие на три года впред, но периоды в ближайшем будущем необходимо анализировать очень внимательно. На карте выживание вашей компании, и извлечение полезной информации должно быть постоянным упражнением для улучшения вашей работы в настоящем и будущем.

Если вы замечаете эти тревожные сигналы, пора своевременно скорректировать курс стартапа, чтобы добиться результатов и снизить риски на пути к росту. Действуйте сейчас или обратитесь за помощью, пока не стало слишком поздно.

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