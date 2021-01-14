Девять признаков ужасного руководителя

Распознать плохого начальника нетрудно. Неквалифицированный руководитель вредит эффективности подчиненных, командной работе и, согласно исследованию Culture Amp, является причиной каждого третьего увольнения. Рассказываем про признаки плохого менеджера и как превратить их в преимущества.

1. Он боится рисковать

Излишне осторожный руководитель, вероятно, не способен принимать важные решения и отстаивать интересы своей команды.

Такие лидеры не мотивируют. Вместо того, чтобы противостоять начальству, когда того требует ситуация, они, как правило, беспокоятся лишь о своей безопасности. В благоприятных условиях эти черты могут быть незаметны, однако при первых же трудностях они показывают свою истинную натуру.

Мотивирующие качества руководителя:

смелость,

решительность,

мужество.

Важно заступаться за свою команду, даже если это может стать причиной проблем для руководителя, идти на разумный риск и принимать смелые решения.

«Решительность — важнейшее качество хорошего руководителя», — Ли Якокка.

2. Он не прислушивается к советам и критике подчиненных

Некоторые лидеры слишком высокомерны, чтобы прислушиваться к мнению своей команды или более компетентных специалистов.

Часто им бывает сложно брать во внимание советы или наставления, особенно если они противоречат их предвзятым взглядам.

Но для того, чтобы принимать правильные решения, важно прислушиваться к окружающим и не смотреть на сотрудников свысока.

Мотивирующие качества руководителя:

внимательность к коллективу,

готовность принять критику.

«Из всех лидерских навыков умение слушать является самым ценным. Лучшие руководители никогда не перестают слушать. Так они могут раньше всех узнать о неочевидных проблемах и возможностях», — Питер Налти, журнал Fortune.

3. Он игнорирует проблемы

Некоторые считают, что если игнорировать проблему, она решится сама. Это все равно, что надеяться, что опухоль исчезнет, если на нее не обращать внимание. Такая наивная позиция может привести к проблемам в будущем.

Этот тип лидеров, как правило, создает больше проблем, чем решает. Они избегают трудностей, вместо того, чтобы бросить все силы на их решение.

Мотивирующие качества руководителя:

способность признавать проблемы,

умение решать трудности на раннем этапе,

дальновидность.

«Показателем успеха является не наличие сложной проблемы, которую нужно решить, а то, что эта проблема отличается от той, которую вы решали год назад», — Джон Фостер Даллес, бывший государственный секретарь США.

4. Он публично критикует

Нет ничего более демотивирующего, чем руководитель, который публично оскорбляет своих подчиненных. Это вызывает обиду и защитную реакцию, а не желание открыться и совершенствоваться, что в большинстве случаев это лишь подрывает доверие к лидеру. Иногда выговор просто необходим, но его нужно сделать так, чтобы результаты были положительными.

Мотивирующие качества руководителя:

уважение к сотрудникам,

личная критика и публичная похвала.

Когда сотрудник уверен в том, что лидер заботится о репутации своих работников, он будет стремиться исправить проблему.

«Критикуйте лично, хвалите публично», — Винс Ломбарди, тренер по американскому футболу.

5. Он чрезмерно контролирует работу подчиненных

Ничто так не убивает инициативу, как микроменеджмент. Такое поведение руководителя говорит о том, что он недостаточно доверяет навыкам работников. Это довольно оскорбительно.

Эта черта может серьезно сказываться на производительности. Чтобы повысить эффективность труда в команде, важно избегать этой привычки.

Лидер также несет ответственность за результат работы, поэтому иногда можно предложить свои рекомендации и коррективы. Но не стоит подавлять сотрудников и чересчур навязывать свою волю.

Баланс между доверием и контролем качества очень тонок.

Мотивирующие качества руководителя:

доверие подопечным,

способность давать пространство для самостоятельной работы,

контроль, но не микроменеджмент.

«Технологии — это ничто. Важно верить в людей, в их талант и ум, и если вы дадите им необходимые инструменты, они смогут создать удивительные вещи», — Стив Джобс.

6. Он лжет

Доверие — это главное качество уверенного лидера и успешной команды. Если руководителя уличат во лжи, его авторитет будет подорван надолго, а, возможно, и навсегда.

Задача лидера — признавать истину, разбираться в ней и распространять ее.

Мотивирующие качества руководителя:

честность,

готовность принять даже неприятную правду,

оптимизм,

твердость духа,

реалистичный взгляд на мир.

«Лидерство, построенное на лжи — это мошенничество», — ДаШанн Стоукс.

7. Он не разграничивает личное и профессиональное

Некоторые руководители выбирают в команде «любимчиков», что может вызвать дисбаланс в коллективе. Это в свою очередь может привести к падению производительности и эффективности труда.

Руководитель может быть дружелюбным, однако важно всегда поддерживать профессионализм в общении со своей командой, даже в личное время.

Мотивирующие качества руководителя:

последовательность,

профессионализм.

«Говорить "да" очень просто. Настоящий лидер должен уметь говорить "нет"», — Тони Блэр.

8. Он не соответствует своим же требованиям

Хороший руководитель твердо знает и демонстрирует, чего он ожидает от сотрудников. Едва ли можно слушать лидера, поступки которого противоречат его же словам. Это может вызывать лишь раздражение в команде. Очень важно подавать правильный пример подопечным.

Мотивирующие качества руководителя:

постоянство в ожиданиях,

способность подавать хороший пример сотрудникам.

«Вы так громко кричите мне в уши, что я не слышу; что вы говорите», — Ральф Уолдо Эмерсон.

9. Он обвиняет других, но никогда не признает своей вины

Высокомерие лидера, которое обычно является причиной неуверенности, ведет к автократическому лидерству. Если что-то идет не по плану, виноват всегда кто угодно, только не сам руководитель. На самом деле, пустые обвинения лишь подрывают доверие к лидерам.

Мотивирующие качества руководителя:

способность принять ответственность за все, что происходит в команде.

«Руководите так, чтобы сотрудники чувствовали, что они впереди, особенно когда вы празднуете победу. Становитесь вперед, когда вы чувствуете опасность. Тогда люди оценят ваше лидерство», — Нельсон Мандела.

Чтобы стать вдохновляющим примером для своих подчиненных, следуйте эти советам.

Будьте решительны. Прислушивайтесь к людям. Решайте проблемы на начальном этапе. Критикуйте лично, хвалите публично. Доверяйте своим сотрудникам. Говорите правду. Поддерживайте профессиональные отношения. Подавайте пример. Берите на себя полную ответственность.

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Фото на обложке: Elnur / Deposiphotos