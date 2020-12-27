10 секретов профессионального успеха от самых продуктивных людей мира

Универсального способа повысить производительность не существует. Однако мы можем взять на вооружение то, что помогает другим. 10 успешных представителей различных отраслей поделились своими секретами эффективности и мотивации.

1. Серена Уильямс

Профессиональная теннисистка и основательница Serena Ventures и S by Serena

«Утро — время тенниса. А днем я занимаюсь исключительно работой. Я действительно очень организована в вопросах распорядка дня».

2. Дэниел Дэ Ким

Актер и продюсер

«Мой рабочий день длится 24 часа: рано утром я созваниваюсь с коллегами в Европе, а поздно вечером — с партнерами в Азии. Во время пандемии я был занят даже больше. Одно из направлений моей деятельности, которое пережило кризис, — девелопмент».

3. Жаклин Гишелаар

ИТ-директор группы компаний Cisco

«Мы международная компания. Каждый член команды важен, независимо от того, в каком часовом поясе он находится. Мы разрабатываем новую модель управления, которая позволит сотрудникам не перерабатывать, чтобы синхронизироваться с остальными».

4. Нора К. Джемисин

Автор и сотрудник MacArthur

«Я столкнулась с кризисом среднего возраста. Я жила в городе, который мне не нравился, я не достигла целей, которые перед собой ставила, и у меня была задолженность по студенческой ссуде. В тот момент мне нравилась моя работа [консультанта по вопросам карьеры для групп риска]. Но моим хобби было писательство, и в какой-то момент я решила выяснить, смогу ли я его монетизировать. Я старалась писать хотя бы одну страницу или даже 250 слов в день».

5. Роз Брюэр

COO и президент Группы Starbucks

«Когда я анализирую свою личную и профессиональную жизнь, я часто чувствую себя полицейским, следящим за тем, чтобы каждая из сфер занимала свою полосу. Как COO Starbucks, я в основном занимаюсь созданием операционного плана на рабочую неделю и стратегий для большей части компании».

6. Бабба Уоллес

Гонщик Nascar

«Когда я решил высказаться о расизме, я не знал, понравится ли это моим спонсорам. Было приятно видеть, что люди на самом очень заинтересованы этой темой — мы получаем больше звонков, чем когда-либо. Похоже, что чем больше я нервничаю, тем лучше я выступаю на гоночной трассе. Я не жалуюсь».

7. Флориан Краммер

Профессор вакцинологии в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай



«Сегодня вечером мне нужно закончить слайды для презентации, распланировать бюджет и провести переговоры с национальным институтом здоровья. Но наука — это не работа. Это что-то среднее между хобби и призванием».

8. Pdogg (Кан Хио-Вон)

Главный продюсер, Big Hit Entertainment (звукозаписывающая студия BTS)

«Будь то BTS, группа Tomorrow x Together или те, кто ещё проходит подготовку, мы много общаемся с артистами перед их дебютом, когда они еще практикуются. Со временем это укрепляет доверие и мотивирует их с самого начала их карьеры».

9. Джина Маккарти

Президент и CEO Совета по защите национальных ресурсов США

«Единственная привычка, которая у меня всегда была, — я не говорю о работе, когда нахожусь дома, и точка. За восемь лет [в качестве главы Агентства по охране окружающей среды] в администрации Обамы я этого ни разу не делала. Я сомневаюсь, что мой муж знал, чем я зарабатываю на жизнь, пока я не начала работать в администрации президента, потому что тогда он стал замечать результаты моей работы в новостях».

10. Брэнди Задрозный

Репортер, NBC News

«Пандемия выявила множество проблем, связанных со сторонниками теорий заговора. Вокруг слишком много дезинформации. Все утратили рассудок. А моя работа — это все, чем я когда-либо хотела заниматься, я стараюсь проливать свет на фейковые новости. Я чувствую себя удовлетворенной. Но ставки высоки».

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