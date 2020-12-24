Пять научных способов убедить себя стать продуктивнее

Писатель Дэниел Пинк предлагает несколько научных приемов, которые помогут повысить мотивацию и не перейти в новый год с незавершенными делами.

Иногда нам требуется больше времени, чтобы приступить к работе, чем нужно для ее выполнения. Причины могут быть разными — от прокрастинации и проблем с концентрацией до отсутствия интереса. К счастью, есть способы взять себя в руки.

Сделайте еще пять шагов

Когда мы пытаемся убедить кого-то что-то сделать, одна из действенных тактик — сделать задачу как можно проще. Пинк объясняет: «Вам не нужно заставлять кого-то менять мнение, вы просто делаете так, чтобы ему было легко согласиться».

Этот прием можно использовать и на себе. Он не только простой, но и помогает добиваться больших результатов. Просто сделайте еще пять шагов — сделайте еще пять звонков, прочтите еще пять страниц или отправьте пять писем.

«Часто 80% проблемы — это начать», — считает Пинк.

Автор отмечает: приступив к работе, мы получаем импульс для движения вперед.

Устанавливайте промежуточные цели

Многие определяют цели, чтобы достичь желаемых результатов. Однако если они слишком масштабны, например написать книгу, то нам очень легко отступиться.

Чтобы мотивировать себя, устанавливайте маленькие промежуточные цели.

Давайте публичные обещания

Если сообщить о своих планах в социальной сети, это может стать хорошим стимулом. Пинк рассказывает: «Это связано с наукой о поведении, согласно которой люди, за которыми следят, лучше себя ведут».

Озвучить свою цель публично — то же самое, что попасть под наблюдение. Нельзя просто сказать, что вы напишете книгу или пробежите марафон. Это будет неэффективно.

Воспользуйтесь предыдущим советом и публично дайте осуществимое обещание. Небольшая конкретная цель лучше, чем громкие и туманные заявления.

Делайте перерывы

Это еще один способ повысить продуктивность. Мозгу и телу порой тоже нужен отдых.

«Нам почему-то кажется, что постоянно преодолевать себя — лучший способ выполнять работу и ковать свою судьбу».

«Неверно думать, что перерывы — удел любителей, а не профессионалов. Спортсмены знают, что отдых — это не прекращение работы, а ее составляющая», — говорит Пинк.

Чтобы повысить мотивацию, достаточно пять-десять минут погулять и поговорить о чем-то кроме работы.

Устанавливайте сроки

Приближение дедлайна — подходящий стимул, чтобы активизировать работу. Ограничения можете установить и вы, и ваш руководитель.

Пинк отмечает, что дедлайн превращает абстрактное время в что-то конкретное. Чувство, что вы близки к завершению задачи, очень помогает.

Однако автор не рекомендует использовать этот прием для тех, чья работа предполагает значительную долю творчества. Это может подавить эффективность. Мотивация креативных профессионалов требует иного подхода.

Сейчас сохранять привычный ритм как никогда сложно. Рабочий день еще не скоро станет таким, как раньше, и мы особенно остро нуждаемся в мотивации. Эти техники помогут стать продуктивнее и меньше нервничать.

Источник.

Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock