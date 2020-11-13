Пять способов сохранять творческую мотивацию

Если вы регулярно занимаетесь творчеством, например, создаете контент, снимаете видео или рисуете, то сталкивались с нехваткой мотивации. Когда вдохновение пропадает, эффективность работы стремится к нулю.

Напоминайте себе, почему начали заниматься творчеством

Мы боремся за просмотры, подписчиков и хотим зарабатывать. Но главная причина, почему мы начинаем что-то создавать — внимание.

Бывает, что кто-то менее талантливый получает больше просмотров. Случается, что друзья отдыхают на Бали, пока вы работаете над очередной статьей, записываете новое видео и трудитесь над email-рассылкой.

В такие минуты легко упасть духом и задуматься, действительно ли вы хотите этим заниматься. Возможно, вы решите сконцентрироваться на основной работе. В этот момент надо напомнить себе, с чего вы начали.

Возможно, вы хотели помогать людям, рассказать историю своей жизни, заработать славу, деньги или уважение. Причина может быть любой, главное — быть честным по отношению к себе.

Создайте систему

Мотивация подразумевает регулярную работу. Для этого придется выработать систему.

Когда что-то идет не по плану, например, плохо работает интернет, или мы не успели выпить кофе, мотивация падает.

Если установить систему для креативных проектов, сопротивляться негативным эмоциям будет легче.

Новичок действует импульсивно. Профессионал работает системно и стремится совершенствовать мастерство, привычки и даже режим питания.

Система включает в себя повторяющиеся действия, окружающую среду и ритуалы — все, что препятствует снижению мотивации. Это может быть что угодно:

любимые цитаты на стене;

удобное кресло;

привычка переводить телефон в авиарежим;

беруши.

Найдите катализатор

Катализатор помогает сохранять мотивацию и делает нас ближе к цели.

Это может быть папка с положительными отзывами читателей, приз, который вы выиграли в детстве, или награда, к которой вы стремитесь.

Вот что можно сделать:

создайте рабочий плейлист, который помогает сконцентрироваться и настроиться на мотивацию;

напишите свои цели на листке крупными буквами и повесьте там, где вы занимаетесь;

ведите журнал прогресса;

создайте визуализацию своей жизни.

Прислушивайтесь к себе

Снижению мотивации часто способствует то, как мы ведем внутренний диалог.

Пора отказаться от таких формулировок, как «я не могу это сделать», «я отвратительно себя чувствую», «я ужасный писатель», «мой подкаст хуже, чем у…».

Внутренний диалог необязательно должен быть вдохновляющим. Достаточно общаться с собой как с другом.

Серьезнее относитесь к успехам и проще — к неприятностям

Масштаб происшествий в жизни зависит от того, как мы на них реагируем. Чтобы сохранять мотивацию, можно использовать принцип «микро и макро».

Негативные происшествия, например, плохие комментарии к видео, это микрособытия.

Позитивные явления, например, публикация в крупной газете или первый миллион просмотров, — макрособытие.

Этот принцип помогает не тратить энергию зря. Пока вы расходуете время на микрособытия, вы не сможете достичь макрорезультатов.

Творческому человеку необходима мотивация. Мы создаем свои лучшие работы, когда чувствуем себя хорошо и наслаждаемся процессом.

Источник.

Фото на обложке: Josep Suria / Shutterstock