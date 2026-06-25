Сеть «Му-му» закрыла половину кафе за четыре года — из 40 заведений осталось только 18

За четыре года сеть кафе «Му-му» закрыла больше половины заведений — сейчас у неё осталось 18 точек, пишут «Ведомости». В 2025 году выручка управляющей компании сети упала на 44,3% до 2 млрд рублей, а чистый убыток вырос более чем в шесть раз — до 208,3 млн рублей. Эксперты считают, что сеть не успела адаптироваться к изменениям рынка, росту доставки и усилению конкуренции.

За четыре года сеть сократилась более чем вдвое

По информации, опубликованной «Ведомостями», сегодня под брендом «Му-му» работают 18 кафе. Из них пять расположены в московских аэропортах: два — в «Домодедово», два — в «Шереметьево» и одно — во «Внуково».

Ещё в феврале прошлого года отраслевой Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» сообщал о 30 заведениях сети. По оценке Nikoliers, максимального размера «Му-му» достигла в 2022 году, когда в Москве и Подмосковье насчитывалось около 40 кафе. Представители компании на запрос «Ведомостей» не ответили.

Выручка «Му-му» снизилась на 44% за год

«Му-му» — один из проектов ресторанной группы Maison Dellos Андрея Деллоса. Первый ресторан сети начал работу в 2000 году. Почти двадцать лет спустя компания рассчитывала расширить сеть до 84 объектов, используя в том числе франчайзинговую модель, однако эти планы реализованы не были.

Как следует из отчётности ООО «Фастлэнд», опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году финансовые результаты заметно ухудшились. Выручка управляющей компании составила 2 млрд рублей, что на 44,3% меньше показателя предыдущего года. Одновременно чистый убыток вырос с 32,1 млн до 208,3 млн рублей.

Формат «Му-му» перестал отвечать запросам посетителей

По оценке собеседников «Ведомостей», рынок общественного питания за последние годы существенно изменился. Если раньше «Му-му» успешно занимала нишу между классической столовой и рестораном, то теперь потребителям доступны более качественные столовые, готовая еда в торговых сетях и сервисы доставки.

Управляющий партнёр BrandLab Александр Ерёменко считает, что сама концепция сети практически не изменилась с начала 2000-х годов. При этом стоимость блюд выросла, а их качество, по его мнению, стало ниже. Основатель сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов также отмечает, что формат кафе с линией раздачи уже перестал восприниматься как современное предложение.

Высокие расходы осложнили развитие сети по франшизе

Эксперты «Ведомостей» считают, что масштабировать сеть через франчайзинг оказалось непросто. На это повлияли удорожание аренды, рост затрат на персонал и продукты, а также особенности самой бизнес-модели, которой необходимы большие помещения и постоянный поток гостей.

Кроме того, франчайзинговая программа стартовала непосредственно перед пандемией, когда интерес рынка сместился в сторону проектов с доставкой. По мнению экспертов, дополнительными ограничениями стали поздний запуск франшизы и паушальный взнос в размере 2,5 млн рублей.

Без обновления концепции сеть не сможет вернуть популярность

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что восстановить прежние позиции сеть сможет лишь после серьёзного обновления концепции. По их мнению, потребуется протестировать новые форматы заведений, поскольку сокращение числа кафе показывает, что существующая модель перестала соответствовать изменившимся ожиданиям потребителей.