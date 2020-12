Книги года от пиарщиков: для веры в себя, важных переговоров и просто хорошего вечера

Мария Кудрявцева, PR-менеджер

Джек Лондон «Мартин Иден»

С этой книгой Джека Лондона я познакомилась, когда училась на филфаке, она сразу же стала одной из любимых. Спустя 10 лет я решила ее перечитать и снова проглотила за один вечер.

По структуре это классическая success story: в начале книги главный герой — полуграмотный матрос, в конце — успешный писатель и публицист. То, как Мартин шел к своей цели, через голод, нищету и тяжелый труд, встречая в редакциях отказ за отказом — моя любимая часть книги. И несмотря на грустный финал, упорство героя, его вера в успех и работа над собой меня очень мотивируют.

Я в этом году начала работать в PR, набивая все шишки самостоятельно. Молчание редакций в ответ на старательно написанные питчи — знакомая мне история. После 5-10 релизов, отправленных «в никуда», бывает, хочется сдаться. Но тут я вспоминаю Мартина, который отправил этих писем больше сотни, прежде чем ему начали отвечать, и понимаю, что в какой-то момент все нужные двери откроются. Просто, как в том известном рассказе про бортового летчика, «продолжай лететь дальше».

Наталья Игнатенко, PR-директор Planeta.ru

Сборник «Дом», Джереми Хейманс и Генри Тиммс «Новая власть»

Книгу года я пока прочитала лишь отрывками, она выйдет только в декабре. Это сборник рассказов российских современных писателей «Дом». Борис Акунин, Людмила Улицкая, Наринэ Абгарян, Марина Степнова, Евгений Водолазкин и другие выдающиеся мастера по-своему интерпретировали в своих рассказах тему дома.

Все средства от продажи книги пойдут в пользу благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным. Это благотворительная книга, но ее будет интересно читать вне зависимости от отношения к бездомным, благотворительности и социальной ответственности. Это просто хорошая литература на тему, которая именно в 2020 приобрела особенное значение.

Мне кажется, многие приверженцы шеринговой экономики именно в этом году, когда мы все вдруг оказались запертыми по домам, задумались о важности своей собственности. Я, например, в их числе. А другой инсайт этой книги в том, что именно в этом году тема объединения и партнерства приобрела особенное значение. Сама книга — пример очень классного некоммерческого партнерства, от которого в плюсе оказываются все стороны. Будущее за таким типом сотрудничества! Очень жду, когда тираж будет напечатан, я получу свои предзаказы и смогу провести несколько вечеров с этими теплыми рассказами.

Если же про книгу, которую я все-таки прочитала, то это «Новая власть» Джереми Хейманса и Генри Тиммса. Помню, как продавец «Республики» безуспешно пытался искать мне эту книгу в разделе «Политика». Но новая власть, меняющая общество, культуру, бизнес — это не кто-то сверху, это мы, обычные люди, способные самоорганизовываться онлайн и без оглядки на географические границы влиять на многие события.

В книге не только рассматривается феномен новой власти и порожденных ею инструментов (например, краудфандинга), но и подробно рассказывается, как использовать принципы новой власти на пользу своему делу. Очень согласна со многими мыслями из этой книги. Вот, например, всего одна: «Будущее станет полем битвы за мобилизацию сторонников. Процветания в нем добьются те лидеры, организации и обычные люди, которые лучше всего сумеют направить энергию окружающих в нужное русло».





Вера Макеева, PR-специалист

Роберт Тейлор «Media Interview Techniques», Алена Долецкая «Не жизнь, а сказка»

Год выдался для многих нелегким, но нельзя сказать, что он состоял из одних минусов. Одним из ценных подарков стала возможность немного замедлиться и заглянуть на полку книг, которых, к слову, накопилось немало.

Профессия PR-cпециалиста обязывает меня быть этаким Знайкой из произведения Николая Носова: нужно знать обо всем понемногу. В моей практике есть клиенты из сферы медицины, beauty, fashion, что обязывает следить за всеми областями сразу и быть в курсе последних событий, повышать уровень профессионализма с помощью отраслевой литературы.

Приз моих зрительских симпатий завоевали две книги: первая — для ума, а вторая — для души. Первая книга — «Media Interview Techniques» Роберта Тейлора. Доступное руководство по проведению успешных интервью с уникальными методиками от автора, а также серией занимательных исследований и примеров из жизни знаменитых личностей. Поможет пиарщику подготовить спикера для беседы с журналистом, составить по-настоящему хороший спич и завоевать даже скептически настроенную аудиторию.

Вторая — «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой. Прекрасная возможность узнать о первом редакторе Vogue из первых уст и заглянуть за завесу глянца, что будет особенно интересным для начинающих специалистов. Книга очень легкая: в ней много юмора, жизни и даже душевности. Если под конец года вы устали и хотите переключиться, отличный вариант для чтения пятничным вечером!





Георгий Корсаков, эксперт в области корпоративных коммуникаций





Роберт Айгер «Поездка длиною в жизнь»

Я отношусь с долей скепсиса к книгам, которые рассказывают, как нужно вести бизнес, как построить компанию с нуля и как потом эффективно управлять созданным. Во-первых, мне кажется, что в таких книгах очень редко можно встретить действительно полезную информацию и дельные советы, а во-вторых, я верю, что каждый человек и каждая бизнес-история по-своему уникальна и неповторима: то, что удалось одному предпринимателю в определенный момент, может не получиться у другого.

Но, как говорится, у каждого правила есть свои исключения, и таким исключением, по моему мнению, является книга «The Ride of а Lifetime» («Поездка длиною в жизнь») бывшего CEO компании The Walt Disney — Боба Айгера.

Автор рассказывает о своем карьерном пути, говорит о выученных жизненных уроках и формулирует правила эффективного лидерства, которые, могут быть полезны всем без исключения. Я часто вспоминаю то время, когда сам работал в российском офисе Disney (это как раз были последние годы Боба Айгера на посту генерального директора компании), и могу с уверенностью сказать, что многие вещи, о которых идет речь в этой книге, действительно отражают подходы к работе, принятые в компании.

В книге много воспоминаний и историй: например, про покупку анимационной студии Pixar, о сложных переговорах со Стивом Джобсом, об идеи запуска стриммингового сервиса Disney+, о Lucasfilm, o Marvel. Я уверен, что, прочитав эту книгу, вы не только откроете для себя что-то новое, но и найдете ответы на профессиональные вопросы, которые волнуют у вас уже долгие годы. В конце концов, как говорил Иосиф Бродский: «Главное — это величие замысла!» Мне кажется, книга Боба Айгера именно про это. Приятного чтения!





Анастасия Веремьёва, независимый PR-консультант





Крис Восс «Никаких компромиссов»

Книга года — «Never split the difference: negotiating as if your life depend on it». Она еще есть в переводе на русский («Никаких компромиссов»). Мне ее одновременно посоветовали несколько ключевых людей в жизни — теперь уже сама рекомендую каждому.

Ее написал топовый эксперт по международным переговорам, бывший переговорщик ФБР Крис Восс. Это впечатляющий кладезь точных и сильных инструментов для деловых коммуникаций, который Восс собрал и систематизировал, руководствуясь опытом освобождения заложников по всему миру. Он делится кейсами переговоров с террористами — по ходу рассказывая, как каждый подобранный к ним ключ позволит аналогично добиться желаемого от партнера, клиента, члена команды или подрядчика. Причем экологично!

Пиарщикам необходимо читать не книги про PR, а то, что дает возможность прокачивать отдельные навыки и развивать сильные стороны. Учиться пиару невозможно в теории — только на практике, сразу в поле. Здесь каждый сам вырабатывает индивидуальный стиль работы.





Мария Макарова, PR-специалист Pressfeed

Джон Дуглас, Марк Олшейкер «Охотник за разумом»

Настоящим открытием для меня стала документальная книга агента ФБР Джона Дугласа и журналиста Марка Олшейкера «Охотник за разумом». Она рассказывает о становлении поведенческого анализа и его применении в поиске серийных убийц.

Джон Дуглас стоял у истоков зарождения науки профайлинга. Он был уверен, что поймать убийцу поможет грамотно составленный портрет преступника — профайл. Подтвердить теорию могло только практическое исследование: вместе с коллегой они проводили интервью с серийными убийцами, пытаясь выяснить их мотивы, прошлое и риск-факторы, которые стали последней каплей.

Это произведение — открытие для всех, кто работает с людьми. Книга наглядно показывает, как расположить человека к разговору, получить ценную информацию, распознать ложь, не потерять функцию интервьюера в диалоге и раскрыть собеседника.

Интересно, что сначала в метод профайлинга мало кто верил, автору приходилось бороться за свою программу всеми силами. Для меня главный инсайт — борись за то, во что веришь. Даже если тебя никто не поддерживает.





Оксана Смирнова, PR-директор Granatum Solutions

Андрей Мовчан «Россия в эпоху постправды: здравый смысл против информационного шума»

Для меня книгой-символом уходящего абсурдного года стала «Россия в эпоху постправды: здравый смысл против информационного шума». Автор — замечательный экономист и финансист, мой экс-коллега Андрей Мовчан. Книга представляет собой упорядоченное собрание его статей и постов на Facebook, которые в свое время наделали много шума.

Каждая из 12 глав жестко развенчивает определенный миф, стереотип, ловушку мышления или когнитивное искажение. Меркель и мигранты, Сталин и террорист, диктатура и демократия, мы и они — вот примеры рассматриваемых здесь дихотомий. Мовчан показывает, как в современном мире информационного шума мы натренировались отбирать только те факты и гипотезы, которые соответствуют нашей картине мира, и игнорировать все остальное.

Подкупает, что автор не стремится к титулу Хранителя сокровенных знаний, а свою цель определяет скромно: «Я могу своими статьями помочь публике понять то, что у профессиональных экономистов пишется заумно и скучно, а у профессиональных журналистов — недопустимо поверхностно и неточно». С этой задачей Мовчан справился на пять с плюсом! Для меня книга стала отличным учебником по критическому мышлению — искренне рекомендую!





Валерия Францева, ведущий специалист управления стратегических коммуникаций Банка «Хоум Кредит»

В. Чан Ким, Рене Моборн «Стратегия голубого океана»

Эту книгу нам посоветовали на курсе профпереподготовки по диджитал-маркетингу в Высшей школе экономики. Я прочитала ее практически сразу после лекции, на которой ее упомянули — и не пожалела об этом.

«Стратегия голубого океана» помогает развивать стратегичность мышления. Казалось бы, идея, лежащая в основе книги, — чтобы быть успешным, нужно найти свою низкоконкурентную нишу — достаточно очевидна. Но авторы книги не просто декларируют эту идею, а объясняют, по каким параметрам оценивать рынок и свой собственный бизнес так, чтобы эту нишу найти. Или создать.

Книга направлена на людей из бизнес-среды, но медийщикам она тоже очень полезна. Во-первых, принципы, указанные в книге, можно применять и в ходе построения коммуникационной стратегии. Во-вторых, многочисленные примеры из бизнеса расширяют кругозор и знакомят с практиками ведущих мировых компаний. После этого остается огромное поле для размышлений.



