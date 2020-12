Книги года от предпринимателей: что читать для вдохновения, улучшения сна и успехов на работе

Антон Шаяхов, основатель «Практика: медитация на русском»

Мэттью Уолкер «Зачем мы спим»

Моя книга года, а может, даже нескольких лет, — Мэттью Уолкер «Зачем мы спим». Мне почти 35 лет и в целом я не жалуюсь на здоровье. Но прекрасно понимаю, что сложно оставаться вечно здоровым, если не уделять своему телу внимания.

В нашем приложении есть много медитаций для улучшения сна. В начале года я по рабочей необходимости решил почитать что-нибудь про сон — и тогда меня зацепила эта книга. Она помогла мне расставить все по полочкам и построить систему. Тогда же я понял, что надо срочно прекращать ложиться поздно ночью и вставать в обед.

Эта книга реально изменила мою жизнь. Уже почти год я ложусь каждый день в районе 22 часов, а встаю строго в 5:40 утра. В шесть утра я начинаю работать и делаю это до 15 часов дня. Весь оставшийся день — мое свободное время.

Работа по 16 часов в день это, конечно, романтично. Иногда это в кайф и просто необходимо для проекта. Но я верю, что в бизнесе в итоге побеждают марафонцы, а не сгоревшие спринтеры.





Максим Спиридонов, сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп»

Станислав Шекшня «Как эффективно управлять свободными людьми»

Я рекомендую книгу Станислава Шекшни «Как эффективно управлять свободными людьми». На этапе роста компании любой руководитель рано или поздно переходит от роли маркетолога, продуктолога или стратега к роли коуча. Он уже не управляет компанией сам, а собирает и растит команду топ-менеджеров, которые будут двигать бизнес вперед. Это и называется коучингом. Я пришел к этой мысли пару лет назад, когда погрузился в изучение инструментов развития команд.

Книга Станислава — это хороший мануал, который помогает быстро погрузиться в тему и начать использовать приемы коучинга на пользу себе и своей команде практически сразу. Я советую прочитать ее всем руководителям.





Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner

Джон Делвз, Терри Лафлин «Полное погружение»

В этом году я поставила себе вызов — выполнить половинку Ironman: два км плавание, 90 км велосипед, 21 км бег. Билет на самолет уже куплен, 3 октября 2021 я проведу в солнечной Барселоне, обратного пути нет. Поэтому решила подойти к цели основательно: и тренироваться, и читать теорию. Мне кажется, когда начинаешь что-то с нуля, то в идеале изучить основы. Так можно избежать многих новичковых ошибок.

В книге Лафлина и Делвза «Полное погружение» главная мысль — надо развивать не силу (она в любом случае появится из-за частых тренировок), а технику и расслабление. Этот инсайт полезен и в бизнесе. Если впахивать 24/7 и не отдыхать, то вряд ли ты долго протянешь и будешь в ресурсе для роста. Методика Total Immersion (полного погружения) учит плавать как рыба в воде, держать баланс, скользить по воде. Мне эту книгу посоветовал тренер, у многих увеличивается скорость после отработки упражнений, которые там описаны. Сейчас моя скорость 25:56 на дистанции 1 км, цель — 20 ровно.





Фёдор Мурачковский, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru





Борис Акунин «История Российского государства»

Я отдыхаю, когда читаю книги. Специализированную литературу обычно проглядываю в укороченном варианте. Большая часть нон-фикшна наполовину состоит из воды, а у меня достаточно жизненного опыта, чтобы не тратить на нее время. Я уверен, что не бывает универсальных советов, которые могут помочь в бизнесе. Каждый должен допустить собственные ошибки. Меня цепляет глубокая литература. Я довольно медленно читаю, смакую книги, зато по-настоящему разгружаюсь в процессе.

Для меня книга года — «История Российского государства» Бориса Акунина. Это огромный многотомный проект, включающий исторические тексты и беллетристику. Интересная и (главное!) нескучная подача материала, читается легко и все быстро усваивается. Акунин проделал большую работу по сопоставлению фактов и взглядов на одни и те же события.

Я вынес то, что все в мире уже было, многие вещи повторяются, а мы ходим по кругу. За откровенно неправильными решениями в истории страны часто одинаковые неверные шаги. Есть и положительные примеры, вот их бы и брать на вооружение, но человек — существо загадочное, ему нужно поглубже залезть в болото и только потом пытаться вытащить себя за волосы. Как говорил теперь уже, к моему огромному сожалению и скорби, умерший классик Михаил Михайлович Жванецкий, «Мы сами себе придумываем трудности, чтобы потом с успехом их преодолевать». Эта фраза, кстати, во многом и про этот необычный год.

Гузель Санжапова, основательница бренда «Малый Турыш» в уральской деревне Малый Турыш





Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»

В этом году из-за пандемии я провела в деревне столько времени, сколько никогда не проводила раньше. Лучше узнавала своих деревенских сотрудников, сближалась с их семьями, разруливала проблемы (коронавирус коснулся и нашей деревеньки). В редких перерывах удавалось немного читать. В основном читала художественную литературу — классику или то, что с большой долей вероятности ей станет.

Роман моей тезки Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», на мой взгляд, имеет все шансы стать классическим произведением. Мне кажется, было бы правильно изучать по нему историю раскулачивания в школах, потому что сейчас она подается зачастую однобоко. Когда Алексей Пивоваров снимал у нас в Малом Турыше выпуск «Редакции», он, шутя, назвал меня кулаком и сразу уточнил, что это слово воспринимается с очень негативным оттенком, хотя на самом деле ничего плохого в кулачестве не было. Я с ним согласна.

Кулак — это тот, кто помогал деревне развиваться, кто помогал крестьянам зарабатывать. Именно в людях, в жителях деревни, главная ценность моего социального бизнеса. В этом году мы работали в очень экстремальных условиях, было еще тяжелее, чем обычно, но я сразу сказала, что никаких сокращений, никаких задержек зарплат на моем производстве не будет. Потому что я вижу, как улучшается качество жизни людей в Малом Турыше благодаря тому, что у жителей есть работа.

Я читала в «Зулейхе» про раскулачивание и мне было искренне жаль всех этих жителей татарской деревни, которые в одночасье лишались того, чего смогли добиться тяжелейшим трудом — какой я могу наблюдать в своей уральской деревне.





Глеб Харитонов, CEO Briskly

Джон Берджер «Искусство видеть»

Книга «Искусство видеть» Джона Берджера 1972 года выпуска, но если не знать эту дату, кажется что она написана в 2020. Настолько она актуальна.

Это книга о том, как современные люди воспринимают искусство как информацию. Например, «Мона Лиза» из аутентичного шедевра превратилась в оригинал тысячи копий благодаря средствам копирования и репродукции. Из этого вытекает современное отношение к рекламе — тысячи копий ролика становятся новым искусством, теперь они должны вызывать эмоцию, откликаться в глубинных стремлениях, а раньше эту функцию выполняли шедевры скульптуры и живописи. Глубинные стремления — в том, что покупатель должен заплатить за что-то, чтобы чувствовать себя богаче. Покупка вещи обещает, что ты будешь успешнее, хотя денег у тебя теперь станет меньше.

Эта книга не про бизнес и не про успех, не пособие к действию и не развлекательная литература. Скорее, она учит видеть неочевидные закономерности в мире контента и в мышлении людей.





Анастасия Файзуленова, основатель и CEO MedTech-компании Checkme

Джон Дорр «Измеряйте самое важное. Как Google, Intel и другие компании добиваются роста с помощью OKR»

Моя книга года «Измеряйте самое важное» Джона Дорра. Она про метод OKR (Objectives and Key Results). Про то, как и что отслеживать в рабочих процессах, как вовремя заметить, если что-то идет не по плану. Иногда сотрудник не понимает своих целей: чаще это связано с плохо выстроенными процессами. С OKR у него появляется понимание и план: что нужно сделать (это О) и с помощью чего (это KR). А еще — ответ на вопрос, какую ценность ты приносишь компании.

Руководителю эта методология помогает понять, насколько эффективен каждый сотрудник. Если О выполнен на 100% — скорее всего, он был поставлен не очень амбициозно. Если на 80 — отлично. Сейчас у нас OKR делятся на амбициозные и обязательные, like и must. За выполнение like даем бонусы.

У компании есть 3-5 основных OKR; у каждого отдела есть 3-5 конкретных ежемесячных и ежеквартальных целей. Их можно оцифровать и померить. По OKR работают Google, Uber, Intel. Они добавляют прозрачности, это предсказуемая система управления и целеполагания. Ты либо справляешься, либо нет. Не справляешься — либо плохо стараешься, либо некомпетентен.

Дома у меня есть доска с моими личными OKR. Среди них — читать минимум одну книгу в месяц (обычно я перевыполняю). Читаю очень выборочно, образовательную и бизнес-литературу. Главное — сразу применять полученные знания, проверять их. Предпочитаю сразу тестировать это у нас в команде. Быть фаундером и CEO в этом смысле — круто. Можно тестировать гипотезы, экстраполируя их в бизнес. Если откликается — оставляешь. Учатся не на опыте, учатся на анализе полученного опыта.





Игорь Бусаров, генеральный директор и основатель компании «Система Капитал»

Чарльз Шваб «Инвестиционная революция: как мы сделали биржу доступной каждому»

В прошлом году вышла книга Чарльза Р. Шваба «Invested: Changing Forever the Way Americans Invest» (в России книга была переведена на русский язык и издана под названием «Инвестиционная революция: как мы сделали биржу доступной каждому»).

Для меня, как и для многих современных финансистов и инвесторов, Чарльз Р. Шваб — это настоящая легенда. Когда-то именно он стоял у истоков инвестиционной революции в США и определяющим образом повлиял на принципы работы фондового рынка: сложные инвестиционные сервисы с высокими комиссиями трансформировались в доступные продукты для каждого американца.

Его книга — это личные воспоминания о создании и развитии собственного бизнеса, о преодолении трудностей на пути к успеху, и о том, как его компании Charles Schwab Company благодаря упорству и дальновидности удалось совершить революцию на рынке инвестиций и открыть доступ к фондовым рынкам для самых широких кругов общества.

Мне кажется, что именно сегодня вопросы, связанные с финансовым планированием и благополучием, приобретают особую важность. Я уверен, что эта книга будет полезна не только тем, кто занимается инвестициями профессионально, но и для всех тех, кто ищет новые инструменты приумножения личного капитала.





Фото на обложке: Shuttertsock/Dean Drobot