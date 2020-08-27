Учимся договариваться: как наладить отношения с боссом и добиться прибавки к зарплате

Издательство «Питер» выпустило книгу Вадима Рубана «Рабочие отношения. Как договориться с трудным начальником». Мы публикуем советы из книги, которые должны помочь наладить отношения с боссом, а еще понять, как же все-таки договориться о прибавке к зарплате.

Сначала разберитесь в начальнике

Как минимум вам необходимо оценить задачи и проблемы вашего начальника, сильные стороны и слабости его характера и личности. Каковы его цели в компании, какие у него личные устремления, какие трудности он испытывает, особенно со стороны его собственного начальства? В чем его конек и где его уязвимые места? Какой стиль работы он предпочитает? Ему удобно получать информацию из отчетов, официальных встреч или телефонных звонков? При конфликте он кайфует или пытается скорее его погасить?

Без ответов на все эти вопросы любой менеджер, работая со своим начальником, просто тыкается вслепую, и неизбежно будут возникать конфликты, недоразумения и проблемы.

Важно определить стиль руководства шефа, особенно когда у вас новый начальник. К примеру, ваш прежний директор привык полагаться на свою интуицию и отличался неформальным подходом, а новый — организован и соблюдает все правила и инструкции.





Потом разберитесь в себе

Ваш начальник — это только половина тандема. Вы — вторая его половина и, несомненно, та его часть, которую вы в силах контролировать. Это значит, что для построения плодотворных рабочих отношений вам необходимо знать особенности, сильные и слабые стороны своего характера, а также отлично понимать ваш личный стиль поведения.

Вам не нужно, да и, честно говоря, не получится изменить ни свою личность, ни своего начальника. Но вы можете уяснить для себя, что именно в вас осложняет или облегчает работу с шефом, и, зная это, вы сможете поступать оптимально, для того чтобы сделать отношения еще более результативными.





Shutterstock/cosmaa





Теперь можно просить прибавку

Сильные профи точно знают, когда пришло время увеличивать вознаграждение за хорошо выполненную ими работу. Но что делать, если ваша зарплата не растет, а вы знаете, что заслуживаете большего? Просить прибавку к зарплате — всегда непростой разговор. Как вам к нему подготовиться? И вообще, как вы можете повлиять на то, чтобы ваш руководитель сказал «да»?

«Вы должны подумать о том, почему начальник должен повысить вам зарплату, — говорит Кэтлин Макгинн, профессор делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. — Если вы поймете интересы и цели вашего шефа, а также сможете связать их с вашей собственной работой, скорее всего, вы получите то, что хотите».

Решающее значение имеет подготовка к разговору. «Если вы не готовитесь к разговору, значит, вы не знаете точно, о чем хотите попросить», — говорит Кэролин О’Хара, писательница и редактор.

Вам нужно собрать информацию по двум направлениям. Во-первых, и это самое важное, это факты о вашем уникальном вкладе в успех компании и ее прибыль: экономия денег, которую вы предложили; результаты проекта, который вы только что успешно завершили; положительные отзывы клиентов или других руководителей вашей компании. Кстати, шеф может действительно не знать обо всех ваших достижениях за последний год.

Во-вторых, чтобы иметь обоснование для вашей собственной «целевой» цифры, вам нужно собрать информацию об уровне зарплат в других компаниях вашей отрасли или региона. В этом вам поможет сеть профессиональных контактов (или, говоря проще, ваши друзья и знакомые) и сайты вакансий, на которых, задав поиск для своей должности, вы сможете узнать примерный уровень актуальной зарплаты.

Большинство людей начинают такой разговор под конец года. Но, согласитесь, в это время шеф, как правило, перегружен текущими задачами по закрытию года, отчетами и прочим. Скорее всего, ему будет некогда. И кстати, к этому времени, вполне возможно, уже будет утвержден бюджет фонда оплаты труда (ФОТ), а это серьезное ограничение в нашем вопросе.

Я рекомендую вам привязать такой разговор к вашему собственному календарю. А именно, вы можете начать его до того, как примете на себя дополнительные должностные обязанности, или сразу после успешного завершения крупного проекта.

Если вы только что заработали или сэкономили для компании кучу денег, то самое время сказать: «Может, вы поделитесь?» Если же шеф пока не готов серьезно обсуждать этот вопрос, предложите вернуться к разговору через два-три месяца, но обязательно уже сейчас поставьте будущую встречу в его и свой календарь.

Важно заранее отрепетировать то, что и как вы будете говорить. Делать это нужно не только в уме, но и буквально проговаривая все слова вслух, с нужной интонацией. В такой беседе всегда стремитесь сохранять тон взаимного уважения. Необходимо соблюдать три важных условия:

быть спокойным; в то же время не скованным и разговорчивым; создать атмосферу сотрудничества.

Постарайтесь не подавать свои аргументы в форме вопроса («Вы же согласны с тем, что мне уже нужно повышать зарплату?»), тем более избегайте оценочных суждений («Я считаю, что моя работа была очень хорошей»).

Дело в том, что, вставляя в свою речь вопросительные конструкции, вы косвенным образом даете собеседнику возможность не согласиться, а цель наша совсем иная. Вам нужно показать ему, что существуют объективные факты в пользу того, что вы уже давно заслужили прибавку.





Shutterstock/cosmaa





Постарайтесь излагать факты в позитивном ключе, прямо (но без ультиматумов) заявите о том, чего заслуживаете, при этом ваш голос должен звучать уверенно. Подкрепите вашу речь жестами и языком тела, которые будут говорить о твердости ваших намерений, здесь это будет уместно.

Никогда не начинайте разговор с обиды или угрозы. Поступая так, вы просто вынудите шефа начать обороняться, а это уж точно не лучшая позиция для переговоров.

Также, как советует Кэролин О’Хара, «не сравнивайте себя с коллегами и не жалуйтесь, что зарабатываете меньше остальных; оставайтесь позитивными и сосредоточьтесь на том, какую пользу вы приносите компании». Нужно категорически избегать явной или скрытой угрозы уволиться. Проигнорировав этот совет, вы в лучшем случае превратите беседу в борьбу, а в худшем сами загоните себя в угол в ситуации, если повышение не удастся получить с первой попытки.

Если ваш запрос с первого раза отклонен, подготовьте план Б: есть ли какие-то льготы и условия (дополнительный процент бонуса, гибкий бонус, специальное рабочее место, дополнительные ресурсы), которые уже сейчас можно вам предоставить вместо увеличения зарплаты? И если ответ начальника по-прежнему будет «нет», прямо спросите его, что вам нужно сделать, чтобы получить «да».

Таким образом вы покажете ему, что стремитесь к росту, в том числе финансовому, именно внутри компании. Ну а сами потом спокойно рассудите, как на самом деле сейчас лучше всего поступить.





Фото на обложке: Farknot Architect