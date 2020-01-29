Почему вам не стоит превращать начальника в друга

Многие думают, что дружеские отношения с боссом могут пойти на пользу карьере, но на самом деле у таких отношений есть слишком много недостатков. Журналистка Дженнифер Бернштейн объяснила, почему стать близким другом начальнику это плохая идея.

Вечер пятницы. Конец долгого рабочего дня не менее долгой рабочей недели. Вы уже думаете, что закажете на ужин, как вдруг к вам заглядывает начальница и спрашивает, не хотите ли вы посидеть с ней в одном кафе рядом с офисом.

С одной стороны, вам хочется отказаться, потому что вы устали. Диван взывает к вам, а провести несколько часов в кафе, пытаясь соблюсти баланс между светскими разговорами и подхалимством, звучит, как не лучший вариант отдыха. С другой стороны, вам нравится начальница и подружиться с боссом было бы полезно для карьеры. Может, стоит сходить и улучшить ваши отношения? Или же это странно проводить свободное время со своим начальником?

Я оказывалась в такой сложной ситуации — и на самом деле с ней сталкиваются многие.

В 2018 году Университет Оливет Назарин провел опрос среди трех тысяч сотрудников из 21 сферы и обнаружил, что почти 70% работников знают личный номер начальника. Четверть опрошенных проводила свободное время с начальством и бывала у него в гостях, а 60% сотрудников знакомились с супругами своих боссов. Самое удивительное, что почти 30% опрошенных рассказали, что их начальник обращался к ним за советом по личному вопросу.

Дебра Мейджор, профессор организационной психологии из Университета Олд Доминион, считает, что сейчас начальники и подчиненные находятся в более близких отношениях, чем раньше. «Границы между работой и личной жизнью размылись сильнее, — говорит она. — И во многом это произошло из-за технологий». Благодаря смартфонам и приложениям вроде Slack люди постоянно находятся на связи со своим начальством.

Цены на жилье растут, а работа часто превращается в подработку — поэтому многие люди стараются завести максимально крепкие отношения с работодателем, чтобы не потерять источник средств для существования. Так появилось поколение сотрудников, которое старается всячески угодить начальству и боится его разочаровать.

У тесных отношений с начальником есть свои плюсы. В конце концов приятнее работать пять дней в неделю с человеком, который хорошо к вам относится.

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Но иногда дружба с начальником может привести к неожиданным негативным последствиям. В 2018 году в журнале экспериментальной социальной психологии были опубликованы результаты интересного исследования. Оказывается, начальники часто делают выбор не в пользу сотрудников, с которыми состоят в дружеских отношениях, чтобы продемонстрировать свой нейтралитет в компании. Также они больше сомневаются, когда нужно выдать заслуженную премию работнику, если тот является их другом — правда, только когда они понимают, что другие сотрудники точно узнают об этом решении.

Начальников, которые стараются завести более неформальные отношения с сотрудниками, можно понять. Это их ответ на желание работников, чтобы руководство проявляло большую активность в рабочей жизни. Согласно недавнему опросу Gallup, миллениалы хотят, чтобы их работа была чем-то большим, чем средство заработка — им хочется развития и частых отзывов от начальства, чтобы понимать свой прогресс.

Так что неудивительно, что рабочие отношения между начальником и подчиненным могут легко перерасти в нечто вроде дружбы. Но реальность такова, что истинная дружба обычно не может выжить в условиях социального неравенства. Дружба возникает между равными людьми, а человек, который вам платит, точно не находится с вами на одном уровне.

Иногда бывает нелегко подавить естественное желание подружиться, но все говорит о том, что лучше от него воздержаться. Это вполне реально. Многие люди ходят на работу и поддерживают с начальством нейтральные отношения, не переходя границ. Помните, что вы работаете, чтобы заработать на жизнь — и это основная цель всех, кто находится с вами в офисе, включая начальника.

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