Мотивация vs сила воли. Как достигать результатов и не потерять себя

На прошлой неделе вы заставили себя три раза сходить в спортзал. Вы поднапряглись и в выходные наконец-то доделали финансовый отчет. Вы включились в конкурс продавцов и испытали приятное возбуждение. Ну а потом, налюбовавшись своими мышцами, представив отчет на рассмотрение боссу и добившись отличных результатов в продажах, вы приписали свои успехи силе воли, дисциплинированности и духу соперничества.

Все это прекрасно, но прошло некоторое время, и... Вы собрали всю свою волю в кулак, чтобы переработать отчет, который отклонил ваш начальник, постоянно убеждаете себя посещать спортзал после работы и отчаянно стараетесь найти дополнительные стимулы для того, чтобы сделать еще один звонок потенциальному клиенту. Подталкивая себя к достижению этих целей, вы вдруг подумали, что, возможно, несколько иначе представляли себе, что такое мотивация.

Да, пора уже разрушить устоявшиеся стереотипы. И я хочу предложить вам пересмотреть свои убеждения: не переоцениваете ли вы роль дисциплины, силы воли и материальных вознаграждений в мотивации? Подумайте о возможных альтернативах. Разумеется, вы можете, следуя давним привычкам, использовать эти традиционные методы, чтобы мотивировать себя, но, поступая так, вы ставите под угрозу свои выбор, сопричастность и компетентность. Чтобы лучше понять, о чем я говорю, давайте задумаемся о природе мотивации.

Мотивация — энергия, необходимая для действия

Следует помнить, что качество мотивации определяется качеством этой самой энергии.

Перекусив — хоть сникерсом, хоть горстью орехов, вы получаете энергию, но во втором случае запас ее будет более долговременным и эффективным. Почувствовав усталость, вы можете съесть шоколадный батончик, выпить газировки или подкрепиться жареной картошкой; при этом повышается уровень сахара в крови и, соответственно, увеличивается количество энергии. Но что происходит потом? Вы очень быстро утомляетесь снова. Уровень сахара падает еще ниже прежнего, и вы начинаете еще сильнее хотеть сахара, кофеина или углеводов.

Такая же картина и с мотивацией: то, чем вы подпитываете свою психическую энергию, определяет, получаете ли вы вредный кратковременный заряд мотивации или более здоровую и прочную альтернативу.

Для совершенствования мотивации необходимо избавиться от устаревшей идеи о том, что важно ее количество.

В мотивации важно не столько количество энергии, сколько ее качество.

Говоря «У меня нет мотивации, чтобы заниматься физкультурой», вы имеете в виду, что вам не хватает энергии, а поэтому нужно где-то ее взять.

Новый язык мотивации

Прежде чем развить эти идеи дальше, сделаем небольшое отступление. Приходилось ли вам присутствовать при разговоре людей, которые работают в совершенно иной отрасли, чем вы? Вам кажется, что они говорят на иностранном языке: аббревиатуры и жаргон, которые они используют, ставят вас в тупик, и вы при всем желании не можете включиться в беседу.

К чему я это вспомнила? Да к тому, что для меня в процессе создания этой книги самой сложной задачей было найти такие слова, которые описывали бы новый подход к мотивации, но в то же время не заставили бы читателей недоуменно чесать в затылке — или, хуже того, вообще отложить книгу.

Нам нужен язык, отражающий достижения науки о мотивации и новую парадигму ее понимания. Ведь терминология, которая изначально была выработана в ходе опытов с животными в 1940-х годах («кнут и пряник»), устарела, а чрезмерно упрощенные термины «внешняя и внутренняя мотивация» нельзя применять на практике. Поэтому я предлагаю использовать современные понятия, которые позволяют взглянуть на картину под иным углом и объясняют актуальную схему мотивации.

Как показано на рисунке, обретение выбора, сопричастности и компетентности создает энергию высокого качества, которая ведет к оптимальной мотивации.

Новый язык мотивации

Оптимальная мотивация обеспечивает продуктивность и отличные результаты, а кроме того, повышает креативность и заставляет человека работать с большим энтузиазмом, что помогает поддерживать эффективность.

Разрушение выбора, сопричастности и компетентности приводит к неоптимальной мотивации. Традиционные способы самомотивирования (начиная зависимостью от таких внешних факторов, как материальное вознаграждение, власть или статус, и заканчивая подчинением негативным силам вроде страха или стыда) обычно ведут к неоптимальной мотивации. Очень важно признать различия между этими двумя типами мотивации.

Что говорит наука

Регулярный оптимально мотивирующий опыт повышает ощущение благополучия больше, чем стабильная высокая зарплата или престижная должность. Чем чаще вы испытываете оптимальную мотивацию — ежедневно общаясь с коллегами или внося свой вклад в общее дело, тем более вероятно, что вы будете чувствовать себя счастливым человеком и добиваться хороших результатов Tom Rath and Jim Harter, The Economics of Wellbeing (Washington, DC: Gallup Consulting, 2010). Установлено, что такие сотрудники обладают большей креативностью, да и производительность труда у них тоже выше Hannele Huhtala and Marjo-Riitta Diehl, “A Review of Employee Well-Be- ing and Innovativeness: An Opportunity for Mutual Benefit,” Creativ- ity and Innovation Management 16, no. 3 (2007): 299–306, https://doi. org/10.1111/j.14678691.2007.00442.x; Peter Warr and Karina Nielsen, “Wellbeing and Work Performance,” in Handbook of Subjective Wellbe- ing, eds. E. Diener, S. Oishi, and L. Tay (Salt Lake City, UT: DEF Publish- ers, 2018), https://www.nobascholar.com/chapters/69. Они обычно более удовлетворены и увлечены своей работой Karen Jeffrey et al. Well-being at Work: A Review of the Literature (Lon- don: New Economics Foundation, 2014), https://b.3cdn.net/nefounda- tion/71c1bb59a2ce151df7_8am6bqr2q.pdf..

Иными словами, вы с меньшей вероятностью достигнете желаемых результатов при наличии неоптимальной мотивации, которая влечет негативные эмоциональные и физиологические последствия — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. А вот если мотивация будет оптимальной, то это даст вам ощущение благополучия Marylène Gagné, ed., The Oxford Handbook of Work Engagement, Motiva- tion, and Self-Determination Theory (New York: Oxford University Press, 2014), 20–22.

Можно ли «переесть» вредной мотивации?

Ник, региональный менеджер крупной производственной компании, уверенно продвигался вверх по карьерной лестнице. Но год за годом при каждой очередной аттестации ему неизменно указывали на одно и то же слабое место, требующее совершенствования, — составление бюджета.

Ник просто ненавидел эту, как он считал, бюрократическую бумажную работу, тем более что бюджеты, кажется, моментально устаревали, едва он успевал подать их на рассмотрение.

Умом Ник понимал, что сотрудник его уровня должен владеть этим навыком и что ему в любом случае деваться некуда. Но он все равно постоянно откладывал выполнение этой обязанности, так что в конечном итоге ему приходилось тратить выходные на копание в цифрах.

Поразмыслив о своей мотивации, Ник понял, что всегда тянет до последнего. Когда дедлайн надвигается, включается фактор давления, провоцирующий целый поток разнообразных эмоций, в том числе: страх не оправдать ожиданий руководства, стыд за то, что он требует от своих подчиненных вовремя представлять отчеты, а сам не может справиться в срок, сожаление относительно того, что он — не лучшая ролевая модель, и разочарование в себе.

Ник регулярно «переедал» вредного мотивационного варева, состоящего из самодисциплины и силы воли, приготовлявшегося на топливе из негативных эмоций — страха, разочарования, злости, отвращения и сожалений. Как выяснил Ник, проблема заключалась в качестве его мотивации.

Он прибегал к силе воли и самодисциплине, считая, что только с их помощью сможет заставить себя заниматься тем, чего никогда не любил.

Бедняга мучился с составлением бюджета, поскольку думал, что обязан это делать (отсутствие выбора).

Он не видел в этом никакого смысла для себя (отсутствие сопричастности).

Его удручал этот процесс, и он чувствовал свою неспособность к этому занятию (отсутствие компетентности).

Когда ваша мотивация обусловлена улучшением имиджа, повышением статуса, получением вознаграждения, страхом или давлением, вы разрушаете свои выбор, сопричастность и компетентность, генерируя при этом энергию низкого качества. И в результате неоптимальная мотивация ограничивает возможности для достижения ваших целей.

Сила воли и дисциплинированность могут казаться полезными качествами, но на самом деле имейте в виду: если вы к ним прибегаете, то это сигнал, предупреждающий о наличии неоптимальной мотивации, и одновременно напоминание о том, что у вас есть альтернатива.

Итак, неоптимальная мотивация снижает вероятность того, что Ник сможет достичь целей. Но, даже если он это все-таки сделает, качество его работы будет ниже, что также негативно повлияет на его физическое и душевное здоровье, — и в следующий раз необходимость составления бюджета станет по-прежнему пугать.

Ник понял, что неправильно представлял себе, что такое мотивация. И призадумался, какие причины могли бы в данном случае обеспечить ему выбор, сопричастность и компетентность. В результате его переход от неоптимальной мотивации к оптимальной был подкреплен обретением сопричастности, когда Ник осознал, что своевременное составление бюджета соответствует его стремлению быть образцом для подчиненных.

Если хотите совершенствоваться, стремитесь обрести выбор, сопричастность и компетентность — вы получите оптимальную мотивацию для достижения своих целей.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash