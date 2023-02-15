Как ответить на вопрос о зарплатных ожиданиях

Вопрос о желаемой зарплате на собеседовании часто приводит в замешательство. Кажется, слишком скромный ответ лишит перспектив хорошего заработка, а слишком амбициозный станет причиной отказа в работе. Рассказываем о стратегиях, которые помогут найти решение.

Даже имея четкое представление о желаемой зарплате, мы не всегда готовы дать конкретный ответ. Особенно трудно это для того, кто впервые ищет работу или находится в начале карьерного пути и не уверен, какой может быть подходящая зарплата для его уровня.

Тори Данлэп, финансовый эксперт и основательница организации Her First $100K, говорит, что на самом деле это один из самых сложных вопросов. «Вас спросят либо о вашей текущей зарплате, либо о ваших ожиданиях, и это всегда ставит людей в тупик» — говорит она в одном из своих видео.

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Многие считают необходимым назвать конкретную сумму. Но если занизить ее, есть вероятность, что итоговая зарплата будет меньше ожидаемой. А если озвучить слишком большую сумму, возможно, вы просто не получите работу.

Стратегия №1: Перенаправьте разговор

Есть много причин, по которым вы можете не захотеть давать прямой ответ. Возможно, вы подозреваете, что в прошлом вам недоплачивали, и привязка к вашей предыдущей или текущей зарплате сработает против вас.

Вам не обязательно называть точную цифру.

Как говорит карьерный стратег Джон Лис: «Вы не в состоянии хорошо вести переговоры, потому что вы все еще находитесь на неизвестной территории. Время обсуждать зарплату наступит после того, как они в вас влюбятся».

После у вас будет больше рычагов воздействия, и вы будете увереннее в том, что не потеряете деньги.

Кстати, в некоторых юрисдикциях запрещено спрашивать о зарплате на предыдущих местах работы: исследования показывают, что это способствует неравенству в оплате труда и усугубляет гендерное и расовое неравенство.

Вот два способа перенаправить разговор.

1. Задайте встречный вопрос о «зарплатной вилке»

Данлэп рекомендует сказать что-то вроде: «На данном этапе я не совсем понимаю объем задач на данной должности, чтобы точно оценить себя, но мне хотелось бы знать предусмотренный бюджетом диапазон заработной платы».

Если собеседник назовет точные цифры, скорее всего, он захочет узнать, соответствует ли это вашим ожиданиям. На этом этапе допустимо говорить расплывчато: «Если бы вы предложили мне работу, могли бы мы обсудить эту сумму?».

2. Отойдите от вопроса и вернитесь к своей квалификации

В этом случае сказать что-то вроде: «Пока я еще пытаюсь полностью понять, в чем заключается эта должность и какие обязанности в нее входят. Мне бы хотелось обсудить мою квалификацию и почему я считаю, что подхожу на эту должность».

Или: «Я еще не готов назвать цифру, но могу рассказать, почему подхожу на эту должность».

Несомненно, собеседник может решить, что вы уклоняетесь или отказываетесь от ответа на вопрос. Это может быть неудобно для обеих сторон. Но, учитывая, насколько важны последствия этого разговора, временный дискомфорт может того стоить.

Стратегия №2: Предложите диапазон заработной платы

Если у вас достаточно информации, чтобы ответить, или, возможно, ваши попытки уклониться не сработали, назовите ожидаемую сумму.

Для этого придется изучить типичный диапазон зарплат, чтобы ваши ожидания были реалистичными, и дать обоснованный ответ. Изучите описания подобных вакансий и сайты с отзывами сотрудников. Это поможет вам понять, какой оклад будет справедливым, и выбрать минимум, ниже которого вы не готовы опускаться (примечание: эту цифру не обязательно называть во время собеседования).

Еще один вариант — расспросить знакомых, которые занимают аналогичные должности в вашей отрасли или, возможно, даже работают в компании, в которую вы планируете попасть. Конечно, говорить о деньгах может быть неловко, но это важно, чтобы понять, как оценить себя.

Какие бы результаты вы не получили, не стоит концентрироваться на конкретной цифре. В противном случае предложение, которое вы получите, может вас разочаровать, или вы рискуете согласиться на более низкую зарплату, чем могли рассчитывать.

Определились с диапазоном? Вот как об этом рассказать

Укажите «зарплатную вилку» и объясните, почему попадаете в нее, подкрепив ее проведенными исследованиями и отметив навыки и опыт, которые делают вас подходящим кандидатом. Признайте, что зарплата — лишь один из факторов, которые влияют на ваше решение, и проявите интерес к прочим возможностям. Проявите гибкость, чтобы ваш ответ прозвучал не как требование, а как начало разговора. Выразите свой энтузиазм по поводу потенциального присоединения к компании.

Вот примеры того, как это может звучать:

«Мне нужна конкурентоспособная зарплата, которая отражала бы мою квалификацию и опыт. Основываясь на моих исследованиях и требованиях к работе, я рассчитываю на диапазон от ... до ... Конечно, можно обсудить нюансы, поскольку зарплата — это всего лишь один из факторов. Мне особенно хотелось бы узнать больше о возможностях для роста и продвижения».

«Изучив предложения по схожим должностям, я понимаю, что с моим образованием и опытом могу рассчитывать на диапазон от ... до .... Конечно, зарплата — это не единственное, что для меня важно. Поэтому мне хотелось бы узнать больше о возможностях, которые вы предлагаете. Для меня важнее всего найти место, где я смогу добиться большего. И если работа мне подходит, мы можем пересмотреть этот диапазон».

Выберите тот вариант, который вам наиболее удобен, и используйте привычный для вас стиль общения. Не забудьте также упомянуть детали о своей квалификации, чтобы подчеркнуть, насколько ваш опыт соответствует тому, что требуется потенциальному работодателю.

Почему этот вопрос вообще задают?

Короткий ответ: компания хочет быть уверена, что может вас позволить.

В интересах потенциального работодателя не тратить впустую свое и ваше время, проводя несколько этапов собеседований и составляя оффер. Работодатели всегда будут задавать этот вопрос, потому что на каждого сотрудника выделен некий бюджет, и прежде чем двигаться дальше, стоит убедиться, что его ожидания соответствуют этому бюджету.

С точки зрения кандидата, это обсуждение позволяет на раннем этапе убедиться, что эти условия ему подходят. Если отбор на вакансию предполагает несколько собеседований и оффер, позже озвученная «вилка» может стать отправной точкой для обсуждения условий.

Разумеется, только вам решать, стоит ли ответить на этот вопрос и как именно это сделать. Приведенные рекомендации позволят подготовиться к нему и дать взвешенный ответ даже в непростой ситуации.

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Фото на обложке: boonchoke / Shutterstock