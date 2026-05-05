В России могут ограничить поступление в магистратуру — продолжить обучение разрешат только по профилю бакалавриата

В рамках новых поправок к закону «Об образовании» в России могут ограничить поступление в магистратуру для абитуриентов без профильного бакалавриата или опыта работы по специальности, сообщает «Коммерсант». Межфракционная группа депутатов Госдумы, предложившая изменения, считает, что двух лет не хватит для получения всех необходимых знаний. Запрет предлагают ввести только для ряда специальностей.

Определять специальности с ограничениями на поступление будет Минобрнауки

Согласно инициативе, ведомство сможет определять направления подготовки, для которых поступление в магистратуру будет разрешено только выпускникам соответствующего бакалавриата или абитуриентам с опытом работы по профилю.

Авторы инициативы — депутаты Сергей Кабышев и Александр Мажуга — подчёркивают, что двух лет не хватит для получения всех необходимых знаний.

Пояснительная записка В пояснительной записке депутаты указывают, что в магистратуру на «химические технологии» поступило около 20% студентов без профильного бакалавриата. Еще более показательная ситуация сложилась на юриспруденции — там доля «непрофильных» магистрантов составила почти 24%.

В Минобрнауки законопроект не прокомментировали.

Почти 25% магистрантов меняют профиль обучения

По статистике руководителя лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияза Габдрахманова, магистранты определяют свою образовательную траекторию следующим образом:

45,1% магистрантов продолжают обучение по идентичному профилю,

30,7% поступают на смежные направления,

24,2% меняют профиль обучения.

Эксперт считает, что возможность смены образовательной траектории необходимо сохранить, особенно для социогуманитарных и междисциплинарных специальностей.

Однако, по мнению Габдрахманова, точечные ограничения необходимы для инженерно-технических, естественно-научных, медицинских и математических направлений. Для этих сфер фундаментальная подготовка критически важна, и двух лет магистратуры действительно недостаточно, чтобы восполнить пробелы.

Контекст

С 1 сентября 2026 года в России будет действовать новая система высшего образования, предполагающая отказ от Болонской модели.

Вместо бакалавриата и магистратуры вводится базовое высшее образование сроком от четырёх до шести лет и специализированное высшее образование сроком от одного года до трёх лет.