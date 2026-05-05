OpenAI планировала создать дочерние компании по разработке роботов и ИИ-устройств — но отложила задумку из-за IPO

Руководство OpenAI обсуждает выделение команд по разработке робототехники и потребительских устройств в отдельные дочерние компании, сообщает The Wall Street Journal. Изначально компания планировала провести реструктуризацию в ближайшее время, однако отложила её из-за подготовки к IPO. Новая модель бизнеса позволила бы подразделениям привлекать собственное финансирование, а OpenAI — отделить основной бизнес от более рискованных направлений.

В OpenAI хотят создать структуру, аналогичную Alphabet, которой принадлежит Google, YouTube и другие сервисы. Основной бизнес Google отделён от дочерних компаний с экспериментальными направлениями, среди которых — робототехника и автомобили на автопилоте.

Сейчас подразделения подчиняются генеральному директору OpenAI

По данным The Wall Street Journal, сейчас оба направления — робототехника и пользовательские устройства — фактически функционируют независимо от основной структуры OpenAI и подчиняются напрямую генеральному директору Сэму Альтману.

Разработки подразделений по робототехнике и устройствам для потребителей остаются непубличными. Внутри компании команды направлений описывают как самостоятельные стартапы.

Контекст

Подразделение потребительских устройств OpenAI запустила в мае 2025 года после приобретения стартапа Io, разрабатывающего ИИ-устройства. При этом исследования в области робототехники компания ведёт уже несколько лет.

Осенью 2025 года OpenAI приступила к подготовке IPO: выход на биржу рассматривается на 2026–2027 годы с возможной оценкой до $1 трлн. Подача документов ожидается во второй половине 2026 года.

