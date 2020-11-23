Разработка HR-бренда: пошаговая инструкция

За последний год Елена Огородникова, куратор школы ИКРА, стратег Braining Lab с командой помогли пройти путь пересборки HR-бренда десяти крупным компаниям из фармы, телекома, ритейла и финансов. Каждый раз они адаптируют и развивают алгоритм работы, но есть ключевые элементы, которые подтверждают свою важность каждый раз. О них Елена и расскажет.
Конкуренция за сотрудников — это так же сложно и важно, как конкуренция за внимание пользователей. Сильный HR-бренд кристаллизует самую суть того, что ждет человека внутри компании и транслирует эту мысль на рынок труда.
Сильный HR-бренд построен одновременно на том, что важно подходящим кандидатам, и том, что работодатель может закрыть лучше других. Сильный HR-бренд работает как ориентир для внутренних и внешних коммуникаций, как сигнальный код для подходящих и фильтр для неподходящих людей. С сильным HR-брендом работодатель быстрее, проще и точнее находит именно тех, кто органично вольется в сложившуюся среду, культуру и процессы, а значит, принесет команде ценность.
Начать с целеполагания
Первое, что мы делаем — каскадируем цели бизнеса на уровень HR-целей и отвечаем на вопрос «Как именно HR-бренд должен помочь в достижении этих целей?». Не все можно решить обновленным брендом и коммуникацией. Какие-то вызовы в работе с людьми получится закрыть только на уровне процессов, организационной структуры и изменения подхода в целом. Можно на этапе исследования найти такие узлы и собрать рекомендации по внутренним изменениям, но сам по себе HR-бренд не исправит последствия, например, неправильных KPI.
Поэтому разбираем текущие вызовы на всех этапах HR-воронки (от построения знания о компании-работодателе до вовлечения и удержания) и формулируем, как на решение этих задач должен влиять новый HR-бренд.
Какие задачи решает сильный HR-бренд?
- Сделать рекрутинг быстрее и дешевле
- Сделать рекрутинг качественнее
- Поднять вовлеченность сотрудников
- Сократить отток и увеличить срок работы
- Выигрывать конкуренцию за лучших
Собрать понимание текущей культуры и вектора
Еще одно важное действие на старте — составить полную и актуальную картину культуры и ценностей. Независимо от того, что написано на сайте компании и во внутренних кодексах, соберите понимание культурного кода с нуля: что есть сейчас и куда вы хотите прийти.
Как воспринимают компанию сотрудники вы узнаете на этапе исследований, а на самом старте я рекомендую провести 5-6 глубинных интервью с идеологами и лидерами компании. Вам важно видение первых лиц, потому что именно они задают и будут задавать тон культуре. Их понимание культуры компании и направления, в котором она должна развиваться — это то, что должно быть в фундаменте HR-бренда. Рассинхрон на этом уровне разрушит все последующие усилия. Синхрон усилит и результат, и шансы на его успешную интеграцию.
Вам важно видение первых лиц, потому что именно они задают и будут задавать тон культуре.
Договориться, какие люди вам нужны
Кроме стандартной сегментации важно выделить «портрет идеального сотрудника». Это описание ключевых черт характера, мотивационных векторов и мягких компетенций, которые вы ищете в сотрудниках независимо от сегмента.
Хорошие вопросы для формирования портрета: какой человек будет наиболее эффективным в культуре и среде? Какими качествами обладают те игроки в команде, которых хочется клонировать? Кому у нас будет хорошо? Какой человек расцветет в компании? И какие люди нужны, чтобы реализовать главные бизнес-вызовы?
Верить исследованиям, а не ощущениям
Короткий и понятный совет — не создавайте HR-бренд на основе ощущений и общего представления о том, что нравится и не нравится вашим сотрудникам. Не всегда есть ресурсы на полный цикл качественных и количественных исследований, но 10-20 глубинных интервью и опрос на 50-100 человек — почти всегда посильная задача.
А вот исследовательский алгоритм, которого мы придерживаемся в команде Braining Lab:
Дорожная карта исследований:
Анализ внутренних документов и статистики:
- Миссия и видение компании
- Цели бизнеса
- Ценности
- HR-цели
- Ключевые конкуренты
- Статистика по сотрудникам
- Данные для портрета идеального сотрудника (например, карта компетенций)
Установочные интервью с рекрутингом:
- Сегменты аудитории
- Фокусировки и вызовы по сегментам
- Критерии выбора (гипотезы)
- Мотивы и барьеры (гипотезы)
- Ключевые конкуренты
- Портрет идеального сотрудника
Глубинные интервью с топ-менеджментом:
- Валидация целеполагания
- Валидация портрета идеального сотрудника
- Особенности культуры и видение развития
Кабинетное исследование конкурентов:
- Транслируемые преимущества
- Карта коммуникаций
- Практики / инструменты / подходы к HR-маркетингу
Глубинные интервью с сотрудниками (текущими, уволившимися, отказавшимися от оффера):
- Критерии выбора
- Мотивы и барьеры по отношению к нам
- Оценка по критериям нас и конкурентов
Опрос сотрудников (тоже текущих, уволившихся, отказавшихся от оффера):
- Проверка полученных данных по мотивам, барьерам и восприятию количественным методов
Трезво взглянуть на свои минусы и плюсы
Действуем так:
- Соберите данные о том, как вас воспринимают сотрудники: текущие, потенциальные, бывшие и те, кто однажды отказался от предложения о работе.
- Выделите ключевые мотивы (важно людям, вас оценивают высоко) и барьеры (важно людям, вас оценивают низко).
- Отделите частное от общего.
- Разложите общее по корзинам — мотивы разделите на уровень базовых ожиданий и уровень преимуществ. Преимущества разделите на уникальные и неуникальные на рынке.
- Барьеры разделите на три категории: фильтрующие (отсеивают тех, кто вам не подходит), то, что вы не планируете менять, и то, что является вашей зоной роста.
Ценностное предложение мы будем строить на основе уникальных преимуществ. А если с преимуществами негусто — на основе ближайших и реалистичных зон роста, при условии, что они могут стать сильным конкурентным отличием. Часто на этапе брендинга именно в этой точке случается фокусировка на необходимых изменениях.
Посмотреть на карту местности
Проанализируйте коммуникацию и восприятие ваших ключевых конкурентов. О чем говорят? Что предлагают? На какой территории играют? И где на этой карте вы?
Для анализа можно использовать perceptual map — карту из двух осей, значения которых показывают основные категории выбора (крупная-мелкая, семейная-корпоративная, быстрая-стабильная и т.д.). Чаще всего мы используем в работе оси «ориентация на индивидуальность-ориентация на команду» и «материальные-нематериальные ценности». На карте с такими осями можно выделить более или менее устоявшиеся сегменты работодателей.
Выбирая территорию, выделить главное
После всех изысканий в вашем командном сознании соберется примерно такой набор:
- мы знаем, какие мы и какими мы хотим быть;
- мы знаем, какие люди нам нужны;
- мы знаем, что этим людям важно;
- мы знаем, что из этого мы можем (или скоро сможем) им предложить;
- мы знаем, что из этого можем (или скоро сможем) предложить только мы.
Самый главный вызов этого этапа — построить бренд с одной главной острой мыслью во главе угла. С сутью, построенной на пункте 5. И если вам повезло и под пятым пунктом у вас есть несколько тезисов — важно выбрать ключевое.
Для удобства мы разделяем ценностное предложение на две части: классическое EVP (employee value proposition) может включать в себя список важных преимуществ, но емкое и цепкое UVP (unique value proposition) — это всегда одна сильная мысль, одно (самое главное) сообщение о вас и работе у вас.
Сохранить мысль, выстраивая пирамиду
И последнее — на основе выбранной территории и ценностного предложения вам предстоит создать пирамиду бренда (совсем как в классическом маркетинге).
Постарайтесь не растерять остроту мысли по пути и не сделать ваш HR-бренд «обо всем хорошем, против всего плохого». Как и человек, бренд убедителен только тогда, когда в нем есть понятный и характер. Неплохой инструмент для проверки на этом этапе — модель личностных черт «Большая пятерка».
«Большая пятёрка» — это пять ключевых черт, формирующих то, что мы привыкли называть характером. Это не дихотомии, а скорее програсс-бар. Ничего не плохо, ничего не хорошо. Обществу нужны все типы личности.
В крайних точках каждой черты будут взаимоисключающие качества. Например, едва ли человек (и ваш бренд) может быть одновременно стабильным и открытым к постоянным изменениям. Еще одно сомнительное решение — поместить ваш бренд посередине в каждой шкале. Не бойтесь показаться людям живыми, выпуклыми и настоящими — кажется, всем нам нравится в друг друге именно это.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter