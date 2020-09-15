Как создать идеальный онлайн-чат, который не будет раздражать клиентов

Онлайн-чат помогает справиться с несовершенством страницы компании и оперативно решить вопрос клиента. Но мало просто установить его себе на страницу. Тимур Валишев, CEO и сооснователь Jivo, рассказывает об основных ошибках, которые до сих пор допускают некоторые предприниматели при работе с онлайн-консультантами.

Доля сайтов, которые используют онлайн-консультантов, невелика. По данным iTrack, в 2019 году онлайн-чаты были установлены на 5% из 3,2 млн сайтов, которые приняли участие в исследовании в доменной зоне RU.

Ошибка № 1. Медленная реакция на вопрос пользователя

Клиент пишет в чат, чтобы получить максимально быстрый ответ — и когда этого не происходит, наступает разочарование. Это значит, что огромное количество лидов оказывается потерянным. Получается, бизнес вкладывает средства в рекламу на привлечение клиентов, а лиды не доходят до отдела продаж, потому что не обрабатываются вовремя.

Если у вас пока нет большого штата сотрудников, чтобы круглосуточно быть онлайн, можно подготовиться, чтобы отвечать максимально оперативно. Например, выяснить, когда ваши клиенты чаще всего посещают сайт и быть онлайн только в это время. Таких пиковых часов может быть несколько в сутки, но именно в них будет больше всего продаж. Скрывайте чат там, где он не нужен — например, на странице оплаты. Если вы работаете только в конкретном регионе, оставьте чат только для этих заказчиков.





Ошибка № 2. Неэффективная поддержка

Оператору мало быть просто онлайн и быстро отвечать. Он должен помогать клиенту, решать его проблемы. Стандартные ответы безликими шаблонными фразами вызывают только раздражение.

Например, если на вопрос клиента об условиях доставки в нестандартное место сотрудник отправит ссылку на общие положения и расценки, это будет странно. Или если на жалобу менеджер ответит что-то вроде «Приносим извинения за доставленные неудобства, мы рассмотрим вашу ситуацию в ближайшее время/ для решения вопроса обратитесь на горячую линию», то у покупателя возникнет резонный вопрос, какой смысл от такого общения.

Очень важно, чтобы менеджер отвечал в том же тоне, в котором ему пишет клиент. Так покупатель поймет, что ему отвечает живой человек, который заинтересован в том, чтобы помочь. Заказчик будет более лоялен, а значит, общение будет комфортнее.





Ошибка № 3. Низкая грамотность или неаккуратность оператора

У идеального собеседника в сообщениях нет ошибок и опечаток. Конечно, время от времени они проскальзывают у каждого, но важно, чтобы это было в разумных пределах. Нужно искать сотрудника, который умеет быстро и грамотно печатать. А для ответов на типовые вопросы использовать быстрые фразы (ответы, которые оператор выбирает из уже сформированной базы).

Мы рекомендуем серьезно отнестись к выбору менеджера: это ваше лицо для клиента. Иногда именно от него будет зависеть мнение о компании.





Ошибка № 4. Агрессивный сбор данных

Не отвечайте на первый вопрос заказчика в чате просьбой дать номер телефона и обещанием перезвонить: если клиент вам пишет, значит, ему так комфортнее общаться. Он хочет быстро получить ответ на свой вопрос, не дожидаясь звонка.

Если клиентам нужно оставить и свои ФИО, и почту, и номер телефона, чтобы получить ответ на вопрос, скорее всего, они просто закроют окно. Кто-то не хочет делиться личными данными, кому-то лень их вводить, кому-то жалко времени— причин много, но итог будет один.





Ошибка № 5. Навязчивость

Не злоупотребляйте вниманием и терпением вашего клиента: никому не нравится, когда ему несколько раз что-то напоминают. Приглашение не должно выскакивать мгновенно, как только человек заходит на сайт. Каждому нужно время, чтобы познакомиться с разделами, функциями, товарами. Идеальное приглашение должно появиться не более одного раза: продумайте заранее, в каких разделах и когда лучше всего его показать.

Изучив поведение клиента, можно настроить появление чата — использовать «Яндекс.Метрику», Google Analytics. Еще нужно учитывать время, проведенное клиентом на сайте, количество просмотренных страниц. Важно персонализировать свои вопросы: плохо, когда вне зависимости от страницы и затраченного на просмотр времени чат появляется со стандартным текстом.

Представьте, что ваш пользователь находится в разделе с велосипедами и не может определиться с выбором. Шанс на покупку возрастет, если вы персонализируете свой вопрос и предложите помощь в выборе велосипедов, узнаете о потребностях клиента и поможете принять решение.





Ошибка № 6. Скрытый чат

Скрывать чат и не предлагать диалог так же плохо, как и быть слишком навязчивым. Это менеджеры компании должны быть проактивны, инициативны, а не клиенты. Они должны уметь сконвертировать интерес покупателя в продажу, должны быть готовы помочь и поддержать.

Идеально, если чат не нужно искать, его всегда видно, но при этом он не выбивается из цветовой гаммы и не сливается с ней. Хороший пример выглядят так:





Источник: pressfeed





Ошибка № 7. Менеджер в чате похож на бота

Если онлайн-чат ассоциируется с ботом, то после нескольких неудачных попыток клиент перестанет им пользоваться. Следовательно, конверсия чата упадет. Поэтому очень важно сразу убедить посетителей в том, что в чате им будет отвечать живой человек.

У многих был негативный опыт переписки с чат-ботом, когда алгоритм не понимал вопрос, долго переспрашивал или отвечал совсем на другую тему. Неудачный опыт повторять не хочется, поэтому, скорее всего, клиент предпочтет проигнорировать бота. Если вы все-таки используете бота (например, в ночное время, когда операторов нет онлайн), то нужно сразу донести до пользователя, что он общается именно с ботом.

Количество покупателей, которые приходят в чат, будет в два раза выше, если установить реальную фотографию оператора.

Установите приветливую реальную фотографию вашего сотрудника. Мы не рекомендуем устанавливать фото из стоков или фото знаменитостей: люди будут узнавать изображения и понимать, что их обманывают, желания написать не возникнет.





Как достичь максимума

Готовьтесь быстро отвечать на запросы: никто не будет ждать, когда вы сможете отреагировать на вопрос. Если у вас не хватает операторов, подумайте, как можно грамотно их распределить, когда и каким покупателям они нужнее всего. Если у вас нет сотрудников в ночное время — позаботьтесь о форме сбора контактов или чат-боте, который запишет контакты и передаст менеджерам.

Решайте проблемы клиентов: покажите искреннюю заинтересованность в вопросе. Давайте что-то сверх того, что должны делать — этим вы будете выделяться из толпы конкурентов.

Отбирайте менеджеров тщательно: это показатель, как вы относитесь к работе, к своему продукту и покупателям. Ошибки и опечатки в тексте будут снижать уровень доверия к вам.

Аккуратно относитесь к данным пользователя: ситуация, когда нужно ввести имя, телефон и почту, чтобы получить ответ, раздражает. Клиент должен быть очень в вас заинтересован, чтобы сообщить эти сведения. Подумайте, как можно получить контактную информацию по-другому.

Будьте деликатны: навязчивых никто не любит. В лучшем случае ваши обращения будут игнорировать, в худшем — уйдут на другой сайт.

Находитесь всегда рядом: окно вашего чата должно быть хорошо видно. Плохо, когда объявление сливается с фоном и гость не видит возможность с вами связаться.

Показывайте ваших сотрудников: люди покупают у людей. Всегда приятнее писать тому, кого ты хоть немного знаешь, пусть даже по фотографии. Используйте реальные снимки и имена менеджеров — так клиент поймет, что ему отвечает не равнодушный бот, а живой человек.



Фото на обложке: Shutterstock/Julia Tim

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