Как импортёру не потерять время и деньги на китайской таможне

Условия международной торговли меняются, но желающих импортировать товары меньше не становится. С уходом многих зарубежных компаний продавцы перешли на импорт из Китая и стран Азиатско-тихоокеанского региона. Станислав Иванов, основатель оптового маркетплейса GlobalMart, рассказал о главных ошибках импорта из стран Азии и дал советы, как их избежать.

Ошибка №1. Неправильно подобранный код ТН ВЭД

Неверное определение кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — распространенная ошибка. Неверная интерпретация описания товаров в контракте или невнимательное изучение структуры ТН ВЭД могут привести к выбору неподходящей товарной позиции.

Если на таможне обнаружится несоответствие, груз задержат на досмотр, что повлечет за собой дополнительные расходы. А если после выявления корректного кода окажется, что таможенные платежи ниже должных, декларант рискует получить штраф от 50% до 200% недоплаченной суммы.

При этом у некоторых товаров нет однозначной классификации, и им могут соответствовать несколько товарных позиций. Чтобы разобраться, важно изучить основные правила интерпретации ТН ВЭД и множество нормативных актов коллегии Евразийской экономической комиссии и ФТС России. В большинстве случаев помощь таможенного аналитика обойдется дешевле и быстрее.

Чтобы избежать ошибки, внимательно изучайте описание товара в контракте, обращая внимание на все характеристики, материалы и функции. При определении кода всегда обращайтесь к актуальной версии Единого таможенного тарифа (ЕТТ).

Если возникают сложности или остаются сомнения, не пренебрегайте помощью таможенного брокера: лучше оплатить консультацию специалиста сразу, чем потом разбираться с таможней и оплачивать штрафы.

Чтобы обезопасить себя от ошибки в коде ТН ВЭД, нужно внимательно изучить тонкости в разнице между товарами различного назначения. В зависимости от категории они будут отличаться. Запросите у поставщика полное описание товара. Например, для клея это будет полный химический состав. Другой вариант — обратиться в консалтинговую компанию за экспертизой и сэкономить время и ресурсы.

По теме. Китай резко повысил цены на грузоперевозки в РФ и Беларусь

Ошибка №2. Отсутствие необходимой разрешительной документации

Для ввоза или вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС в целях соблюдения государственных запретов и ограничений импортерам нужны разрешительные документы.

В зависимости от характера груза, его безопасности для жизни и здоровья таможенными органами могут быть запрошены декларации соответствия (ДС), сертификаты соответствия (СС), свидетельства государственной регистрации (СГР), нотификации, лицензии на ввоз или вывоз товара, заключения о непринадлежности товаров к товарам двойного назначения и другие.

Если ДС, СС и СГР можно получить в органах по сертификации, то получение, лицензии на ввоз потребует подготовку более сложного пакета документов и обращение в профильное ведомство.

Непредставление правильных разрешительных документов расценивается как административное правонарушение. Штраф составляет от 50 000 до 300 000 рублей. А не предоставление лицензии на ввоз, в зависимости от категории товара может повлечь и уголовную ответственность.

Чтобы решить этот вопрос быстро и безопасно, проще всего вновь обратиться к таможенным представителям, которые благодаря специальному программному обеспечению оперативно проконсультируют по необходимому пакету документов.

Ошибка №3. Неверный расчет таможенной стоимости товара

Таможенная стоимость определяется для каждого товара, чтобы рассчитать размеры пошлин и налоговых сборов. Она складывается из закупочной цены товара и сопутствующих расходов: транспортировки, страхования, погрузочно-разгрузочных работ.

Ошибка в расчете таможенной стоимости может привести к непредвиденным расходам по доплате таможенных платежей, а также задержке в выпуске товаров до 10 дней. Это время нужно на дополнительный контроль. Ошибки при расчете таможенной стоимости могут возникнуть по нескольким причинам:

неверная или неполная информация о товаре (неверный ТН ВЭД);

неучет сопутствующих расходов;

математические ошибки.

Перед определением таможенной стоимости важно проанализировать всю информацию о товаре и его доставке. Тщательно соберите все необходимые данные о стоимости товара (прайс-лист, инвойс), транспортных и страховых расходах. Обращайте внимание на скидки, акции, корректировки цены, а также на стоимость сопутствующих товаров.

По теме. Дальний Восток: как стать экспортёром

Ошибка №4. Неточности в таможенной декларации

Неправильное заполнение таможенной декларации — распространенный случай. Хотя ошибиться в декларации довольно сложно. Гораздо вероятнее, что человеческий фактор сработает при заполнении остального пакета документов.

Например, документы на иностранном языке могут быть предоставлены без перевода. На документах могут отсутствовать все необходимые печати и подписи, а в них содержаться неверные данные или использоваться неправильные формы заявлений.

Перед заполнением тщательно изучите инструкции и требования таможенных органов. Используйте только актуальные версии бланков таможенной декларации и других документов. Корректную таможенную декларацию можно подать в личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС России или воспользоваться специальным ПО от «Альта-Софт», «Декларант Плюс» или СТМ.

Внимательно заполняйте все поля, внося точную и полную информацию. Проверяйте соответствие данных и качество перевода, чтобы не возникало расхождений и разночтений. Перед подачей документов на таможню проверьте их на наличие всех необходимых печатей, подписей и корректность данных.

Ошибка №5. Отсутствие маркировки товаров или ее неверное выполнение

В соответствии с установленными регламентами, маркировка импортного товара происходит до транспортировки и используется для его идентификации.

Маркировочный знак должен соответствовать требованиям законодательства РФ для ввозимого товара. Бывает, что могут возникнуть расхождения между маркировкой и информацией в сопроводительных документах: коды, серийные номера, наименования товаров и другие данные. Такие неточности приведут к проблемам с таможней.

Отсутствие маркировки или ее неверное выполнение приведут к невозможности идентифицировать товар. Он будет задержан, а таможня возбудит административное дело о правонарушении.

Если таможенный орган запретит наносить маркировку на таможенном складе, груз придется возвращать поставщику за отдельную плату. Такие дополнительные расходы могут достигать полумиллиона рублей. Все зависит от местоположения ближайшего склада и других особенностей работы с конкретным поставщиком.

Также можно допустить ошибку при нанесении маркировки: некачественная печать, нечитаемые символы, несоответствие маркировки месту нанесения.

Перед ввозом товаров в Россию тщательно изучите требования законодательства к маркировке товаров вашего вида. Используйте только те маркировочные знаки, которые соответствуют установленным требованиям по типу, размеру, содержанию информации.

Используйте надежные методы нанесения маркировки, чтобы она была читаемой, стойкой к внешним воздействиям и соответствовала установленным местам нанесения. И не забудьте оформить все необходимые документы, подтверждающие легальность и соответствие маркировочных знаков.

По теме. Честный знак при карго-доставке из Китая: «серые» схемы и их последствия

Другие ошибки

Среди прочих ошибок и сложностей: непроверенные поставщики, неточно поставленная задача и условия поставщику.

Проверка поставщика — один из первых этапов при заказе товаров из Китая. Тщательно изучите информацию и сайт компании. Запросите лицензию на ведение коммерческой деятельности и убедитесь, что контрагент знаком со всеми требованиями при приемке и оформлении ввозимых грузов. Это позволит избежать недобросовестных поставщиков.

Другая неочевидная деталь — четкое техническое задание для поставщика и порядок в документации. Часто случается, что поставщик из добрых побуждений помещает в заказ подарок и не регистрирует его в документации. Когда на таможне все пересчитывают, то требуют соответствия. Другой случай, когда поставщик размещает маркировку не там, где это нужно, или неверно заполняет документацию.

Ошибки, которые мы обсудили, основаны на реальных примерах. Чаще всего с ними сталкиваются начинающие покупатели. Если вы не знаете, что делать, обратитесь к профессионалам, и вам удастся сберечь собственные деньги и время.

Фото на обложке: Freepik