Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать

Многие российские машиностроительные компании вынуждены сейчас перестраивать процессы, поскольку использовали европейские комплектующие. Как избежать трудностей, какие сегменты отрасли имеют все шансы стать полностью «российскими» уже через 2-3 года и чем малый бизнес может помочь промышленным компаниям, рассказывает директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

Большинство российских машиностроительных компаний используют иностранные комплектующие: как европейские, так и азиатские. В машинах Краснокамского РМЗ, например, были итальянские гидравлические системы.

Сегодня мы срочно перестраиваем производственные цепочки и ищем новых поставщиков комплектующих (прорабатываем варианты с гидравликой из Свердловской области или из азиатских стран).

Действительно, те предприятия, что сотрудничали с Европой, сейчас переживают непростые времена. Перестраиваться сложно, но возможно, если предприятия найдут новые пути взаимодействия, а государство усилит поддержку импортозамещения.

На сегодня из всех сегментов машиностроительной отрасли лучше всего себя чувствуют производство сельхозяйственной и складской техники — в ближайшее 2-3 года именно они могут стать полностью российскими.

Какие сегменты машиностроения будут первыми в импортозамещении

Производство сельхозтехники.

Причин считать, что именно производство сельхозтехники станет лидером в импортозамещении в сфере машиностроения, несколько:

По данным отраслевой ассоциации «Росспецмаш», рост производства сельхозтехники в России продолжается 8 лет (с 2013 года), со средней динамикой 20-30% в год. Восемь лет назад техника, которую приобретали российские аграрии, больше чем на 80% была иностранной (мы можем судить об этом по собственному опыту и анализу рынка, поскольку Краснокамский РМЗ начал производить сельхозмашины с 2014 года). Тогда же на государственном уровне впервые встал вопрос о поддержке российских сельхозмашиностроителей и импортозамещении в этой сфере. К 2016 году около 55% техники на рынке было уже российского производства к 2020-му — 58%. В 2021 году объем производства сельскохозяйственной техники в Российской Федерации составил 218 млрд рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Отгрузки выросли на 33% — до 199 млрд руб. В 2020 году рост выпуска российской сельхозтехники составлял 30% (данные «Росспецмаша»). То есть темпы роста в российском сельхозмашиностроении увеличиваются, и они даже выше, чем у машиностроителей в других сегментах.

Это всё происходило благодаря усилиям ассоциации «Росспецмаш» и действиям Правительства РФ, которое реализует программу субсидирования «1432». Она снижает стоимость оборудования для аграриев, ускоряет переоснащение сельского хозяйства и повышает в итоге его производительность и доходность.

Государству выгодно поддерживать инвестиции в обновление сельхозтехники, потому что отрасль всё ещё недооснащена, а кое-где парки нуждаются в тотальной замене из-за полного устаревания.

Сельхозмашиностроители в последние годы успешно планируют свою деятельность, внедряют разнообразные маркетинговые инструменты, обучают аграриев работе с инновационной российской техникой.

В сельском хозяйстве новая техника окупается в большинстве случаев за 1-2 года. Мы это видим на примерах внедрения в хозяйствах наших кормозаготовительных машин под брендом KRMZ Innovation. С их помощью молочные и мясные фермы заготавливают животным корма на зиму.

Но ситуация сейчас особенная. Даже в пандемию поставки зарубежных сельхозмашин сокращались, но не останавливались. С полным прекращением поставок из-за рубежа мы еще не сталкивались.

Российские сельхозмашиностроители в целом готовы заполнять опустевшие ниши. А что касается той техники, которую в России выпускать пока не начали, например, некоторые виды овощеуборочных комбайнов, то здесь уже тоже принимаются меры. Минпромторг РФ уже помогает российским разработкам в этой сфере с проведением НИОКР.

Производство погрузчиков

Отдельно можно сказать о производстве российских фронтальных погрузчиков и навесного оборудования к ним. Они используются не только в сельском, но и в коммунальном хозяйстве, на лесозаготовках и т.д.

Например, наш фронтальный погрузчик FRONTLIFT адаптирован как к европейским маркам тракторов, так и к белорусским МТЗ и к китайским YTO и LOVOL. Два последних бренда сейчас наращивают присутствие в России, поэтому аграрии и коммунальщики не останутся без навесного оборудования. Агрегация к этим маркам тракторов также позволит сохранить экспортный рынок навесных погрузчиков в Средней Азии: в Киргизии, Узбекистане и Казахстане.

Производство складского оборудования

Производство логистического или складского оборудования (уравнительных платформ, герметизаторов проема, подъемных столов, то есть оборудования для автоматизированной работы складов) тоже весьма перспективный сегмент.

По итогам 2020 года складской рынок стал самым устойчивым сегментом экономики России. Благодаря успехам крупного ритейла, E-commerce, E-grocery и логистических компаний. Инвестиции в склады выросли и в абсолютном, и в относительном выражении, до 25% от общего объема инвестиций в недвижимость (данные агентства недвижимости ILM).

Современные компании хотят современные склады, на которых с помощью оборудования оптимизировано время погрузки-разгрузки, а товары защищены от влияния внешних условий и человеческого фактора.

Спрос на складскую технику в последние годы был очень высоким, но крупные игроки, например, федеральные продуктовые ритейлеры, предпочитали работать с крупными же европейскими поставщиками. Отчасти из-за того, что у иностранных производителей большие производственные мощности и они могут сразу поставлять крупные партии оборудования, отчасти — просто по привычке.

Краснокамский РМЗ производит складскую технику прод брендом STL c 2007 года, наше производство с самого начала было нацелено на импортозамещение в отрасли. Техника работает по всей России на складах производителей пищевых продуктов и напитков, на складах химических производств, на мебельных и обувных фабриках и т.д.

А сейчас мы надеемся, что и те, кто раньше покупал складское оборудование у европейских компаний, обратят внимание на российскую технику, которая в целом может даже выигрывать в качестве у зарубежных производителей.

У нас есть возможность сделать свое оборудование STL морозоустойчивым или продлить срок эксплуатации за счет покрытия металлических поверхностей горячим цинком. Для одного из предприятий СИБУРа, например, мы изготовили перегрузочный док, который может работать при температуре до -52 °С.

Как поддержать импортозамещение в машиностроении?

Есть несколько результативных стратегий в сложившейся ситуации:

Переход на азиатские комплектующие

Это не новая история для российской промышленности. Наши коллеги из компании CSort — завода-производителя сортировочного оборудования из Барнаула, например, в силу географического расположения уже много лет закупают детали в Азии и готовы делиться с коллегами из других регионов России опытом отбора поставщиков и выстраивания логистики поставок из Азии, это очень ценная информация.

Привлечение малого и среднего бизнеса

Кооперация с российскими малыми и средними производства тоже может стать обоюдовыгодной для обеих сторон соглашения.

Компании МСП должны воспользоваться моментом: обеспечить более крупные, системообразующие заводы теми комплектующими, что раньше закупали в Европе. И здесь важна поддержка государства: информационная, организационная, инфраструктурная и финансовая.

Федеральному и региональным министерствам промышленности сегодня необходимо оперативно реагировать на возникающие у производств проблемы с поставками, координировать выстраивание новых производственных цепочек.

Объединение с целью обмена информацией

Государство и предпринимательское сообщество должны объединиться ради обмена информацией, ведь это главная ценность в текущих условиях.

Например, какое-то предприятие нашло способ решить проблему в сфере логистики, поставки комплектующих из-за рубежа, контейнерных перевозок — этим стоит поделиться со всей отраслью, даже с теми, с кем раньше никак не пересекались.

Отдельная помощь государства нужна в части запуска в России производств материалов и комплектующих, которые раньше были только зарубежными, а сейчас недоступны из-за санкций. Эти вопросы сейчас решают региональные центры инжиниринга.

На перестройку структуры производства, углубление импортозамещения необходимо минимум 2-3 года. Но это должны быть годы плотной совместной работы региональных министерств, профильных ассоциаций, институтов развития, предпринимательских объединений: от совместного мониторинга ситуации до регулирования отдельных процессов в ручном режиме, например, распределения компонентов по производствам.

Другими инструментами для поддержки импортозамещения станут анонсированные недавно льготное кредитование малых и средних предприятий от Корпорации МСП, налоговые послабления, мораторий на проверки производств и т.д.

Фото на обложке: mar gulo / Unsplash