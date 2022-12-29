5 способов увеличить выручку пекарни без маркетолога в небольшом городе

Прежде чем запускать рекламные активности в предновогодние дни или выходные, проведите аналитику выручки, структуры чека и поставьте конкретные цели при помощи вашей CRM-системы.
В «Настоящей пекарне», например, пользуются iiko. Кира Любич, директор компании, рассказала, как с помощью отчетов из этой программы увеличить гостевой поток и количество позиций в чеке. Фирма сама пользуется этими методами, а в материале объясняет, какие документы пригодятся и как их выгрузить.
В iiko можно не только анализировать доходы, расходы и держать под контролем зарплатный фонд, но и планировать работу предприятия на основе автоматизированного анализа данных.
Разберем, какие данные для улучшения показателей она может дать.
Шаг 1. Понять, в какие часы вы не зарабатываете
- Сделайте выгрузку выручки по часам.
- Контролируйте утренние, дневные, вечерние и промежуточные часы каждый день недели.
- Планируйте активности в часы просадки (скидки, 1+1).
- Не понижайте чек промо-акциями в прайм-часы.
Как получить эти данные из iiko?
- Перейдите в раздел «Отчеты по кассе». Здесь вы увидите сумму за текущую открытую смену.
- Выберите показатель «Выручка почасовая». Программа выгрузит информацию о продажах за каждый час с учетом скидок.
Шаг 2. Понять, на чем конкретно вы зарабатываете
Начните с АВС-анализа блюд — ранжирования позиций меню по степени выгоды ресторатора и популярности у гостей. Это позволит понять, какие позиции можно продавать активнее, а от каких пора отказываться.
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Как читать АВС-анализ?
Все, что попадает в категорию ААА, хорошо продается и приносит максимум прибыли. АВВ — хорошо продается, но при этом имеет средний оборот и приносит не самую высокую прибыль.
Источник: ru.iiko.help
Выгрузка по продажам должна включать не только объем выручки, но и структуру чека: сколько позиций берет один гость и каких чаще всего?
Как получить данные из iiko?
- Понадобится отчет «Выручка по категориям блюд» — это общая выручка за все проданные блюда с разделением на категории меню. Вы узнаете, сколько раз заказывали конкретную позицию Х гостей.
- Делайте выгрузку за определенный период (сезоны/сроки смены рецептуры или цен) в разделе «Отчеты → OLAP Отчет о продажах».
После выгрузки ответьте на следующие вопросы:
- Что можно допродать к основной позиции меню?
- Насколько вырастет валовая прибыль, если продавать соус к каждой пицце или сладкую выпечку в двойном объеме?
Шаг 3. Четко пропишите цели на основе шагов 1 и 2
- Не просто «прирасти в два раза», а конкретно «на 150 тыс. рублей».
- Делите план на 30 дней с учетом разницы выручки в будни и выходные.
- Фиксируйте необходимый план по приросту на каждый день.
Как увеличить выручку на основе данных из шагов 1-3 без масштабных вложений?
1. Вывод промоутера в пиковые часы
Метод стар как мир, но прост и работает. Даже в небольших городах есть компании, которые нанимают, обучают и контролируют промоутеров. Задача промоутера — голосом зазывать людей в пекарню или кондитерскую (не раздавать листовки со скидками, а именно создать аудиальный контакт).
2. Дегустация сладкой выпечки
Идеально для открытия новой точки: гость слышит приглашение, заходит в пекарню, пробует, покупает или просто запоминает пекарню.
Есть два способа реализации:
- информирование через промоутера голосом,
- через штендер.
Важно: узнайте, подлежат ли согласованию рекламные штендеры в вашем городе. Нельзя просто так взять и выставить рекламную конструкцию на городской территории.
3. Акция «3 по цене 2»
Выгружаем топы группы А по из ABC-анализа, стимулируем взять два товара категории А вместо одного.
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4. Акция «7 дней»
Каждый день делаем скидку -50% на товары группы А и при помощи скрипта для продавца стимулируем покупать больше по приятной цене. Пирожки овощные — 50%, пирожки с мясом — 50%, багеты — 50%.
Информировать о скидке лучше при помощи промоутера или штендера, а дальше мотивировать гостя купить больше позиций уже в зале.
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5. Напиток в подарок к любой выпечке (от 3 шт)
Этот способ работает на потоке пересадочного трафика или бизнес-трафика (не по пути гостя домой).
Три шага аналитики и пять маркетинговых активностей позволят нарастить выручку в последние предновогодние дни, январские каникулы и в дни прогнозируемой просадки. Как правило, это:
- даты, следующие сразу после праздников,
- самые холодные дни,
- сезон отпусков.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке: Shutterstock / wavebreakmedia
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