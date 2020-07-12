Не просто «умный чайник»: 5 трендов в развитии интернета вещей

IoT все чаще применяют в ритейле, сельском хозяйстве, исследованиях различного характера. О главных трендах развития и применения интернета вещей рассказывает Александр Сурков, отвечающий за развитие IoT «Яндекс.Облака».

На фоне пандемии удаленные технологии, в частности интернет вещей, стали еще более востребованными. По оценке IDC, более 50% российских компаний освоят IoT-технологии до 2021 года. И это история не просто про «умный чайник».

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Тренд №1. Умные устройства становятся по-настоящему умными

IoT-системы обычно состоят из сети умных устройств и облачной платформы, к которой они подключены. Сегодня существует тенденция переносить часть вычислений на само умное устройство.

Для этого существует концепция edge computing, которая в совокупности с применением ML делает «железо» умнее.

Нейросеть, запущенная на самом устройстве, способна распознавать образы, искать зависимости. Например, видеокамера становится способной распознавать движение против толпы, падения или предметы в кадре. Акселерометр в известных фитнес-браслетах или умных часах от Apple и Samsung определяет тип активности: идет пользователь, бежит или едет на велосипеде.



Тренд №2. 5G сделает реальностью сonnected car и не только

Мобильная «последняя миля» продолжает быть предметом споров. Еще не утихли споры о плюсах LoraWan, NB-IoT, SigFox и других технологий, а 5G уже не за горами. Ее основным преимуществом для IoT является скорость передачи и низкие задержки.

Особенно актуальным использование 5G становится для систем, где требуется быстрая реакция на управляющие воздействия.

В обычной 4G-сети из-за задержек при передачи данных нельзя говорить об обмене данными в режиме, близком к «реальному» времени. А 5G позволит не только почти мгновенно получать данные от устройств, но и оперативно управлять ими.

Это актуально в автоматизации и роботизации и особенно важно для приближения эпохи автономного транспорта и концепции connected car.

Так, например, использование 5G даст возможность автомобилям почти мгновенно обмениваться данными друг с другом и светофорами, что позволит существенно повысить надежность вспомогательных систем и снизить аварийность на дорогах.





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Тренд №3. Интернет вещей все больше уходит в облака

Количество генерируемой IoT-устройствами информации постоянно увеличивается и в скором будущем будет исчисляться сотнями зеттабайтов (1 зеттабайт = 10²¹ байт) — отвечать за их обработку все чаще будут облака.

Несмотря на то что вычисления могут «уйти» на сами устройства и поток данных в сторону сервера станет меньше, объем данных, с которым нужно будет иметь дело системам обработки и хранения, продолжает расти огромными темпами. А облака могут удовлетворить этот растущий спрос.

Стек технологий облаков для IoT постоянно пополняется: добавляются новые системы хранения данных, активно развиваются ML-сервисы для их обработки и выдачи рекомендаций, создаются системы цифровых двойников, а также появляется большое количество сервисов, решающих многие типовые IoT-задачи (например, ввод в эксплуатацию большого парка устройств, статистика их взаимодействия с облаком и т.д).

Уже сегодня все умные домашние помощники, от простых выключателей и лампочек до пылесосов, холодильников и кофемашин, используют облачные сервисы для взаимодействия со своим владельцем.



Тренд №4. Цифровые двойники выведут пользу интернета вещей на новый уровень

Цифровые двойники — развитие идей, заложенных в концепцию IoT. Это не только сбор данных, но и создание виртуальных копий устройств и целых систем.

Внедрение цифровых двойников позволит сделать работу с устройствами «бесшовной», то есть при обрыве связи или замене сломанного устройства все продолжит работать в прежнем режиме. Также появятся уникальные возможности по обучению и экспериментам со сложными системами.

Изменяя один виртуальный параметр, можно будет посмотреть, как изменится поведение всей системы со множеством внутренних зависимостей. Например, что будет, если заменить кондиционер на более мощный, но при этом потребляющий больше тока? Станет ли в целом стоимость эксплуатации здания дешевле или дороже?

А с VR-технологией по цифровым двойникам можно будет проводить настоящие экскурсии и обучать новых специалистов работе со сложными системами. Так, например, уже сейчас цифровые двойники станков с 3D-моделями используются для оптимизации и подстройки производственных линий отечественных грузовых автомобилей КамАЗ.



Тренд №5. Интернет вещей становится безопаснее

Вопросы приватности и безопасности приобретают особую актуальность, когда мы говорим об IoT. С одной стороны, устройства, окружающие нас, позволяют косвенно узнать о нашем режиме и привычках, с другой, промышленный IoT работает со сложным оборудованием, отказ которого может привести к большим проблемам. Никому не хочется, чтобы к нашим устройствам смог подключиться злоумышленник.

Современные технологии позволяют выстроить достаточный уровень защиты, однако главным источником взломов и краж остается человеческий фактор, ошибки, оплошности или злой умысел людей, имеющих доступ к системе.

Эту проблему активно решают с разных сторон. Внедряются новые стандарты безопасности как для технологий, так и для процессов. Системы включают в себя все больше встроенных методов, снижающих количество ошибок при настройке и эксплуатации, не останавливается поиск новых подходов.

Например, на отечественном рынке «Лаборатория Касперского» уже разработала операционную систему KasperskyOS для обеспечения кибербезопасности устройств интернета вещей.

Также все активнее происходят попытки внедрить блокчейн в IoT. Остается еще много вопросов, но потенциально такой симбиоз сможет вывести надежность и защищенность интернета вещей на новый уровень.





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Как получить максимум при внедрении интернета вещей

Сначала определитесь с задачей, которую IoT может решить в вашем бизнесе. Интернет вещей особенно хорошо помогает в решении двух задач:

оптимизация процессов (например, повысить количество выпускаемой продукции при тех же затраченных усилиях за счет мониторинга и поиска «узких» мест в системе);

(например, повысить количество выпускаемой продукции при тех же затраченных усилиях за счет мониторинга и поиска «узких» мест в системе); оптимизация затрат (например, тратить меньше электроэнергии за счет автоматического отключения кондиционеров в пустых помещениях).

Вы сможете быстро проверить свои идеи, используя макетные платы и одноплатные компьютеры, а также открытое ПО. Существует огромное количество статей и пошаговых руководств по работе с датчиками и контроллерами.

В «боевой» системе старайтесь использовать не собственное «железо», а заводские промышленные датчики и контроллеры. Они обладают большей надежностью и наработкой на отказ. И, как правило, проще, быстрее и дешевле взять уже готовую IoT-платформу и настроить ее под себя, чем делать свою разработку.

Не забывайте о безопасности. Современные системы и протоколы IoT обладают достаточным уровнем защищенности, однако нужно правильно их использовать и не забывать менять заводские настройки и пароли.

Думайте о масштабировании. Предусматривайте заранее, как передавать данные, как питать эти устройства, как менять, если что-то сломалось, как вводить в эксплуатацию новые устройства и как это делать, когда нужно ввести, например несколько тысяч таких устройств, чтобы это не заняло несколько месяцев.

Не стесняйтесь обращаться к профессионалам. Часто вы сможете достичь результата быстрее и дешевле, если попросите помочь опытного интегратора или производителя устройств.

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