Расчётный счёт для ИП: как открыть и в чём его преимущества

По закону индивидуальный предприниматель не обязан иметь специальный счет, но работать без него сложнее. Расчётный счёт, который может открыть ИП, дает ряд преимуществ: от быстрых безналичных расчетов до возможности участвовать в госзакупках.
Это упрощает многие процессы и делает предпринимателей привлекательнее для контрагентов и клиентов. Что такое расчетный счет и как с ним правильно работать, рассказал Андрей Голощапов, генеральный директор ЕЮС, расположенной в Москве.
- Что такое расчетный счёт
- Пример расчетного счёта для ИП
- Чем отличается расчётный счёт от лицевого
- Как правильно выбрать расчётный счёт для ИП
- Как открыть расчётный счёт для ИП
- Могут ли банки отказать в открытии счёта
- Расчётный счёт в каком банке лучше открыть для ИП в 2024 году
Что такое расчетный счет
ИП и юрлица заводят расчётный счёт, чтобы проводить безналичные расчёты с контрагентами и работниками, участвовать в госзакупках, а также пользоваться эквайрингом. Это удобно, быстро и безопасно. Без специального счета предприниматель делает себя более слабым игроком на рынке, проигрывая конкурентам.
Во-первых, ИП не сможет получить кредит, например, для закупки товаров или масштабирования своего дела. На такие бизнес-цели банк может выдать кредитные средства только переводом на расчетный счет. На других условиях займ не одобрят.
Во-вторых, без расчетного счета нельзя участвовать в госзакупках.
В-третьих, не выйдет подключить эквайринг. А это может отпугнуть многих потребителей, так как большинство из них предпочитает платить картой.
В-четвертых, ИП без расчетного счета будут ограничены суммой по одному договору до 100 тыс. рублей. Это касается всего: аренды помещения, сделок с контрагентами и прочего. Очевидно, что не все партнеры захотят дробить сумму на несколько договоров. Им легче найти другого ИП, чтобы работать без головной боли. Поэтому идея открыть расчетный счет пойдет на пользу предпринимателю и его отношениям с клиентами и партнерами.
Пример расчетного счета для ИП
Номер счета для ИП формирует банк. И он всегда состоит из 20 цифр. Последние семь цифр уникальны для каждого предпринимателя. А в остальных зафиксированы данные о счете.
Пример расчетного счета для ИП: 40802 810 1 4321 1234567. Что значат эти цифры:
- 40802 означает, что счет открыл ИП;
- 810 — код рубля;
- 1 — контрольная цифра для банка (она может быть любой);
- 4321 — внутренний код банковского филиала;
- 1234567 — уникальный номер счета.
Чем отличается расчётный счёт от лицевого? Обязателен расчётный счёт для ИП?
Главное отличие расчётного счёта от лицевого в том, что первый используют для бизнеса, а второй — для личных целей. И открыть расчетный может только ИП и юрлицо.
Однако по закону у ИП нет обязанности иметь расчетный счет. Предприниматели могут пользоваться картами и счетами, открытыми на физлиц. Но когда у вас открыт расчетный счет ИП в банке, вам проще работать. И тут встает вопрос: как правильно его выбрать?
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Как правильно выбрать расчётный счёт для ИП
Как определить, в каком банке открыть расчетный счет для ИП:
- Обратите внимание на те, что зарекомендовали себя на рынке и специализируются на работе с бизнесом. Если говорить о последних, то условия для ИП там чаще привлекательнее, чем в банках, работающих с физлицами.
- Изучите тарифы: сколько будет стоить открытие счета (чаще всего это бесплатно, но есть и исключения), его обслуживание, комиссии за переводы юрлицам и физлицам. Условия в разных банках отличаются, поэтому необходимо выбирать тарифы, исходя из своих потребностей и примерного объема денежных операций за год.
- Узнайте о возможности получить дополнительные услуги в одном месте: например, сразу подключить эквайринг или онлайн-бухгалтерию.
- Обратите внимание на качество обслуживания клиентов. Если ИП потребуется оперативно решить вопрос, он обратится к менеджеру банка. Тут важно, как быстро обрабатываются обращения клиентов. В любом банке, конечно, скажут, что все будет хорошо. Узнать правду можно по отзывам на кредитное учреждение. Лучше изучать их на разных сайтах, чтобы найти выгодные условия и открыть расчетный счет ИП.
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Как открыть расчётный счёт для ИП
Определившись с банковским продуктом, ИП может приступить к открытию счета. Пакет документов можно подать онлайн или офлайн. Необходимый список указывают на сайте выбранного банка. Какие документы обычно требуют банки от ИП:
- заявление на открытие счета (узнать форму заявления можно онлайн или в отделении);
- копии паспортов ИП и доверенных лиц предпринимателя;
- свидетельство ИНН;
- выписку из ЕГРИП или свидетельство о регистрации ИП (если данные еще не отображаются в ЕГРИП);
- справку из налоговой;
- копию бухгалтерской отчетности за год или квартал;
- лицензии, если их требует деятельность ИП;
- прочие документы по требованию банка.
После проверки данных, которая длится максимум несколько дней, можно открыть счет в банке и подписать договор.
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Могут ли банки отказать в открытии счета
В некоторых случаях кредитная организация может и отказать.
Во-первых, если предприниматель указал неверные данные о себе или не предоставил необходимые документы. Банк не позволит открыть счет такому лицу.
Во-вторых, банк может отказать предпринимателю с «плохим прошлым». Например, если у ИП низкий кредитный рейтинг или он вовремя не гасил кредиты.
В-третьих, банк могут насторожить признаки фирмы-однодневки: отсутствие реальной деятельности, платежей и закупок, подача нулевой отчетности. Кредитная организация не захочет обслуживать как клиента сомнительного бизнесмена.
Перед подачей заявки стоит убедиться, что все данные верные, за спиной нет плохой кредитной истории и странной отчетности. Потому что открытие расчетного счета принесет предпринимателю только плюсы: от более выигрышной позиции на рынке до возможности участвовать в госзакупках и использовать эквайринг. Но для беспроблемного открытия счета необходимо выбрать подходящее предложение и выполнить все условия банка.
Расчётный счёт в каком банке лучше открыть для ИП в 2024 году
Перед выбором кредитной организации стоит проанализировать мнения экспертов в этой области и почитать отзывы клиентов. Так, положительно на рынке оценивают банки: ВТБ, Сбербанк, «Точка», «Альфа-Банк». Поэтому для открытия расчетного счета можно смело выбирать эти организации.
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