Расчётный счёт для ИП: как открыть и в чём его преимущества

Это упрощает многие процессы и делает предпринимателей привлекательнее для контрагентов и клиентов. Что такое расчетный счет и как с ним правильно работать, рассказал Андрей Голощапов, генеральный директор ЕЮС, расположенной в Москве.

По закону индивидуальный предприниматель не обязан иметь специальный счет, но работать без него сложнее. Расчётный счёт, который может открыть ИП, дает ряд преимуществ: от быстрых безналичных расчетов до возможности участвовать в госзакупках.

Что такое расчетный счет

ИП и юрлица заводят расчётный счёт, чтобы проводить безналичные расчёты с контрагентами и работниками, участвовать в госзакупках, а также пользоваться эквайрингом. Это удобно, быстро и безопасно. Без специального счета предприниматель делает себя более слабым игроком на рынке, проигрывая конкурентам.

Во-первых, ИП не сможет получить кредит, например, для закупки товаров или масштабирования своего дела. На такие бизнес-цели банк может выдать кредитные средства только переводом на расчетный счет. На других условиях займ не одобрят.

Во-вторых, без расчетного счета нельзя участвовать в госзакупках.

В-третьих, не выйдет подключить эквайринг. А это может отпугнуть многих потребителей, так как большинство из них предпочитает платить картой.

В-четвертых, ИП без расчетного счета будут ограничены суммой по одному договору до 100 тыс. рублей. Это касается всего: аренды помещения, сделок с контрагентами и прочего. Очевидно, что не все партнеры захотят дробить сумму на несколько договоров. Им легче найти другого ИП, чтобы работать без головной боли. Поэтому идея открыть расчетный счет пойдет на пользу предпринимателю и его отношениям с клиентами и партнерами.

Пример расчетного счета для ИП

Номер счета для ИП формирует банк. И он всегда состоит из 20 цифр. Последние семь цифр уникальны для каждого предпринимателя. А в остальных зафиксированы данные о счете.

Пример расчетного счета для ИП: 40802 810 1 4321 1234567. Что значат эти цифры:

40802 означает, что счет открыл ИП;

810 — код рубля;

1 — контрольная цифра для банка (она может быть любой);

4321 — внутренний код банковского филиала;

1234567 — уникальный номер счета.

Чем отличается расчётный счёт от лицевого? Обязателен расчётный счёт для ИП?

Главное отличие расчётного счёта от лицевого в том, что первый используют для бизнеса, а второй — для личных целей. И открыть расчетный может только ИП и юрлицо.

Однако по закону у ИП нет обязанности иметь расчетный счет. Предприниматели могут пользоваться картами и счетами, открытыми на физлиц. Но когда у вас открыт расчетный счет ИП в банке, вам проще работать. И тут встает вопрос: как правильно его выбрать?

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Как правильно выбрать расчётный счёт для ИП

Как определить, в каком банке открыть расчетный счет для ИП:

Обратите внимание на те, что зарекомендовали себя на рынке и специализируются на работе с бизнесом. Если говорить о последних, то условия для ИП там чаще привлекательнее, чем в банках, работающих с физлицами.

Изучите тарифы: сколько будет стоить открытие счета (чаще всего это бесплатно, но есть и исключения), его обслуживание, комиссии за переводы юрлицам и физлицам. Условия в разных банках отличаются, поэтому необходимо выбирать тарифы, исходя из своих потребностей и примерного объема денежных операций за год.

Узнайте о возможности получить дополнительные услуги в одном месте: например, сразу подключить эквайринг или онлайн-бухгалтерию.

Обратите внимание на качество обслуживания клиентов. Если ИП потребуется оперативно решить вопрос, он обратится к менеджеру банка. Тут важно, как быстро обрабатываются обращения клиентов. В любом банке, конечно, скажут, что все будет хорошо. Узнать правду можно по отзывам на кредитное учреждение. Лучше изучать их на разных сайтах, чтобы найти выгодные условия и открыть расчетный счет ИП.

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Как открыть расчётный счёт для ИП

Определившись с банковским продуктом, ИП может приступить к открытию счета. Пакет документов можно подать онлайн или офлайн. Необходимый список указывают на сайте выбранного банка. Какие документы обычно требуют банки от ИП:

заявление на открытие счета (узнать форму заявления можно онлайн или в отделении);

копии паспортов ИП и доверенных лиц предпринимателя;

свидетельство ИНН;

выписку из ЕГРИП или свидетельство о регистрации ИП (если данные еще не отображаются в ЕГРИП);

справку из налоговой;

копию бухгалтерской отчетности за год или квартал;

лицензии, если их требует деятельность ИП;

прочие документы по требованию банка.

После проверки данных, которая длится максимум несколько дней, можно открыть счет в банке и подписать договор.

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Могут ли банки отказать в открытии счета

В некоторых случаях кредитная организация может и отказать.

Во-первых, если предприниматель указал неверные данные о себе или не предоставил необходимые документы. Банк не позволит открыть счет такому лицу.

Во-вторых, банк может отказать предпринимателю с «плохим прошлым». Например, если у ИП низкий кредитный рейтинг или он вовремя не гасил кредиты.

В-третьих, банк могут насторожить признаки фирмы-однодневки: отсутствие реальной деятельности, платежей и закупок, подача нулевой отчетности. Кредитная организация не захочет обслуживать как клиента сомнительного бизнесмена.

Перед подачей заявки стоит убедиться, что все данные верные, за спиной нет плохой кредитной истории и странной отчетности. Потому что открытие расчетного счета принесет предпринимателю только плюсы: от более выигрышной позиции на рынке до возможности участвовать в госзакупках и использовать эквайринг. Но для беспроблемного открытия счета необходимо выбрать подходящее предложение и выполнить все условия банка.

Расчётный счёт в каком банке лучше открыть для ИП в 2024 году

Перед выбором кредитной организации стоит проанализировать мнения экспертов в этой области и почитать отзывы клиентов. Так, положительно на рынке оценивают банки: ВТБ, Сбербанк, «Точка», «Альфа-Банк». Поэтому для открытия расчетного счета можно смело выбирать эти организации.

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