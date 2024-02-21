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Расчётный счёт для ИП: как открыть и в чём его преимущества

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Андрей Голощапов
Андрей Голощапов

Генеральный директор «ЕЮС»

Ольга Тройникова

По закону индивидуальный предприниматель не обязан иметь специальный счет, но работать без него сложнее. Расчётный счёт, который может открыть ИП, дает ряд преимуществ: от быстрых безналичных расчетов до возможности участвовать в госзакупках.

Это упрощает многие процессы и делает предпринимателей привлекательнее для контрагентов и клиентов. Что такое расчетный счет и как с ним правильно работать, рассказал Андрей Голощапов, генеральный директор ЕЮС, расположенной в Москве.

Расчётный счёт для ИП: как открыть и в чём его преимущества
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Что такое расчетный счет

ИП и юрлица заводят расчётный счёт, чтобы проводить безналичные расчёты с контрагентами и работниками, участвовать в госзакупках, а также пользоваться эквайрингом. Это удобно, быстро и безопасно. Без специального счета предприниматель делает себя более слабым игроком на рынке, проигрывая конкурентам.

Во-первых, ИП не сможет получить кредит, например, для закупки товаров или масштабирования своего дела. На такие бизнес-цели банк может выдать кредитные средства только переводом на расчетный счет. На других условиях займ не одобрят.

Во-вторых, без расчетного счета нельзя участвовать в госзакупках.

В-третьих, не выйдет подключить эквайринг. А это может отпугнуть многих потребителей, так как большинство из них предпочитает платить картой.

В-четвертых, ИП без расчетного счета будут ограничены суммой по одному договору до 100 тыс. рублей. Это касается всего: аренды помещения,  сделок с контрагентами и прочего. Очевидно, что не все партнеры захотят дробить сумму на несколько договоров. Им легче найти другого ИП, чтобы работать без головной боли. Поэтому идея открыть расчетный счет пойдет на пользу предпринимателю и его отношениям с клиентами и партнерами.

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Пример расчетного счета для ИП

Номер счета для ИП формирует банк. И он всегда состоит из 20 цифр. Последние семь цифр уникальны для каждого предпринимателя. А в остальных зафиксированы данные о счете.

Пример расчетного счета для ИП: 40802 810 1 4321 1234567. Что значат эти цифры:

  • 40802 означает, что счет открыл ИП; 
  •  810 — код рубля;
  • 1 — контрольная цифра для банка (она может быть любой);
  • 4321 — внутренний код банковского филиала;
  • 1234567 — уникальный номер счета.

 

Чем отличается расчётный счёт от лицевого? Обязателен расчётный счёт для ИП?

Главное отличие расчётного счёта от лицевого в том, что первый используют для бизнеса, а второй — для личных целей. И открыть расчетный может только ИП и юрлицо.

Однако по закону у ИП нет обязанности иметь расчетный счет. Предприниматели могут пользоваться картами и счетами, открытыми на физлиц. Но когда у вас открыт расчетный счет ИП в банке, вам проще работать. И тут встает вопрос: как правильно его выбрать?

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Как правильно выбрать расчётный счёт для ИП

Как определить, в каком банке открыть расчетный счет для ИП:

  • Обратите внимание на те, что зарекомендовали себя на рынке и  специализируются на работе с бизнесом. Если говорить о последних, то условия для ИП там чаще привлекательнее, чем в банках, работающих с физлицами.
  • Изучите тарифы: сколько будет стоить открытие счета (чаще всего это бесплатно, но есть и исключения), его обслуживание, комиссии за переводы юрлицам и физлицам. Условия в разных банках отличаются, поэтому необходимо выбирать тарифы, исходя из своих потребностей и примерного объема денежных операций за год.
  • Узнайте о возможности получить дополнительные услуги в одном месте: например, сразу подключить эквайринг или онлайн-бухгалтерию.
  • Обратите внимание на качество обслуживания клиентов. Если ИП потребуется оперативно решить вопрос, он обратится к менеджеру банка. Тут важно, как быстро обрабатываются обращения клиентов. В любом банке, конечно, скажут, что все будет хорошо. Узнать правду можно по отзывам на кредитное учреждение. Лучше изучать их на разных сайтах, чтобы найти выгодные условия и открыть расчетный счет ИП.

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Как открыть расчётный счёт для ИП

Определившись с банковским продуктом, ИП может приступить к открытию счета. Пакет документов можно подать онлайн или офлайн. Необходимый список указывают на сайте выбранного банка. Какие документы обычно требуют банки от ИП:

  • заявление на открытие счета (узнать форму заявления можно онлайн или в отделении);
  • копии паспортов ИП и доверенных лиц предпринимателя;
  • свидетельство ИНН; 
  • выписку из ЕГРИП или свидетельство о регистрации ИП (если данные еще не отображаются в ЕГРИП);
  • справку из налоговой;
  • копию бухгалтерской отчетности за год или квартал;
  • лицензии, если их требует деятельность ИП;
  • прочие документы по требованию банка.

После проверки данных, которая длится максимум несколько дней, можно открыть счет в банке и подписать договор.

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Могут ли банки отказать в открытии счета

В некоторых случаях кредитная организация может и отказать. 

Во-первых, если предприниматель указал неверные данные о себе или не предоставил необходимые документы. Банк не позволит открыть счет такому лицу.

Во-вторых, банк может отказать предпринимателю с «плохим прошлым». Например, если у ИП низкий кредитный рейтинг или он вовремя не гасил кредиты.

В-третьих, банк могут насторожить признаки фирмы-однодневки: отсутствие реальной деятельности, платежей и закупок, подача нулевой отчетности. Кредитная организация не захочет обслуживать как клиента сомнительного бизнесмена.

Перед подачей заявки стоит убедиться, что все данные верные, за спиной нет плохой кредитной истории и странной отчетности. Потому что открытие расчетного счета принесет предпринимателю только плюсы: от более выигрышной позиции на рынке до возможности участвовать в госзакупках и использовать эквайринг. Но для беспроблемного открытия счета необходимо выбрать подходящее предложение и выполнить все условия банка.

 

Расчётный счёт в каком банке лучше открыть для ИП в 2024 году

Перед выбором кредитной организации стоит проанализировать мнения экспертов в этой области и почитать отзывы клиентов. Так, положительно на рынке оценивают банки: ВТБ, Сбербанк, «Точка», «Альфа-Банк». Поэтому для открытия расчетного счета можно смело выбирать эти организации.

Фото на обложке: Freepik

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