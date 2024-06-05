Ипотека для самозанятых в 2024 году: полная инструкция

Как самозанятым проще всего получить ипотеку? В каких банках дают ипотеку самозанятым гражданам, как повысить шансы на одобрение кредита и какие шаги предпринять, если в ипотеке вам отказали? На вопросы ответил Андрей Креер, основатель финансовой экосистемы Infull.

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Кто такой самозанятый

В Федеральном законе 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года самозанятые граждане определяются как «плательщики налога на профессиональный доход». Иными словами, самозанятый — это тот, кто работает на себя.

Это могут быть разные фрилансеры: репетиторы, фотографы, дизайнеры, копирайтеры, няни, мастера маникюра, домашние кондитеры и другие специалисты, которые зарабатывают своим трудом без оформления в компанию по трудовому договору. В эту категорию также входят люди, получающие доход от сдачи в аренду жилой недвижимости.

Чем самозанятый отличается от ИП

Самозанятость в России в последние годы демонстрирует устойчивый рост благодаря гибкости и удобству налогового режима. Если в 2020 году было всего 1,5 млн зарегистрированных в качестве самозанятых, то к маю 2024 году их число превысило 8 млн человек.

Одним из наиболее актуальных является вопрос: чем отличается самозанятый от индивидуального предпринимателя (ИП)? Хотя обе категории предполагают самостоятельное ведение бизнеса, различия между ними существенны.

Основные отличия между самозанятыми и ИП

Налогообложение:

самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД): он составляет 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% — на доходы, полученные от юрлиц и ИП;

ИП могут выбирать различные налоговые режимы в зависимости от доходов и вида деятельности: упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему (ПСН) и другие. Налоговые ставки и обязательства зависят от выбранного режима.

Обязательные взносы:

самозанятые не должны платить обязательные взносы в Пенсионный фонд (ПФ) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), что снижает их налоговую нагрузку;

ИП должны по закону платить страховые взносы в ПФ и ФОМС независимо от доходов.

Ведение отчетности:

самозанятые ведут минимальную отчетность, поскольку налог на профессиональный доход автоматически рассчитывается и удерживается через мобильное приложение «Мой налог»;

ИП обязаны вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять декларации в зависимости от выбранного налогового режима. Это требует дополнительных усилий и часто привлечения профессиональных бухгалтеров.

Возможность найма сотрудников:

самозанятость не предусматривает возможность найма сотрудников;

ИП имеют право привлекать работников и заключать с ними трудовые договоры.

Таким образом, самозанятость больше подходит для тех, кто планирует работать самостоятельно и не намерен расширяться и масштабировать деятельность. В то время как ИП предоставляет больше возможностей для развития бизнеса и найма персонала.

Дают ли ипотеку самозанятым

Специалистам, которые оформлены как самозанятые, конечно, дают ипотеку. Но в отличие от трудоустроенных в компании сотрудников, самозанятые чаще сталкиваются со сложностями при оформлении ипотечного кредита. Однако в 2024 году банки все охотнее идут навстречу этой категории заемщиков, предлагая специальные условия.

Самозанятые могут получить ипотеку, следуя определенному алгоритму и учитывая специфические требования банков. Подготовка документов и правильный выбор банка играют ключевую роль в успешном оформлении ипотеки. В некоторых регионах существуют специальные программы поддержки самозанятых, которые могут включать льготные условия кредитования.

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Как взять ипотеку самозанятому: пошаговый алгоритм

Самозанятым дают ипотеку, но для этого необходимо соблюсти ряд условий.

Подготовить необходимые документы. Самозанятые должны предоставить документы, подтверждающие доходы. Это могут быть выписки из приложения «Мой налог», где отображены все поступления за определенный период, или выписка с банковского депозита. Налоговую отчетность, подтверждающую оплату налогов по системе НПД. Некоторые банки требуют также предоставить справку о доходах за прошедший год.

Выбрать банк. Стоит изучить кредитные программы банков и специальные предложения для самозанятых, учитывающие специфику их доходов. Например, в Сбербанке и ВТБ есть ипотечные программы для самозанятых с минимальным пакетом документов.

Подать заявление. Заполните онлайн-заявку на сайте выбранного банка или посетите офис для подачи документов лично. В заявке укажите все необходимые сведения, включая информацию о доходах и роде деятельности.

Подождать, пока банк проверит кредитоспособность. Банк проанализирует предоставленные данные и оценит вашу кредитоспособность. Сюда входит проверка кредитной истории и стабильности доходов. Поэтому перед подачей документов на ипотеку старайтесь избегать просрочек по другим кредитам.

Получить предварительное одобрение. При положительном решении вы получите предварительное одобрение, после чего можно приступать к выбору недвижимости.

Оценить объект недвижимости при необходимости. Банк имеет право запросить независимую оценку выбранного объекта для подтверждения его рыночной стоимости.

Заключить договор. После одобрения ипотеки и выбора недвижимости следует подписать кредитный договор и договор купли-продажи недвижимости.

Зарегистрировать сделку. Заключительная стадия включает регистрацию сделки в Росреестре.

Какие банки дают ипотеку самозанятым

Перечислим коротко банки, программы и условия, на которых возможна ипотека для самозанятых в 2024 году.

Сбербанк предлагает самозанятым различные виды ипотечного кредитования, включая льготные программы. Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья, а процентная ставка начинается от 18,5%. Заявку можно подать через сервис «ДомКлик». Там же можно получить одобрение на приобретаемую недвижимость. Весь процесс, как правило, занимает один рабочий день. Вся коммуникация с менеджером банка ведется онлайн, и клиент посещает отделение банка только для подписания сделки. Ипотеку можно оформить на разные типы жилья: в том числе апартаменты и загородную недвижимость.

ВТБ предоставляет ипотечные кредиты самозанятым на таких же условиях, что и остальным категориям заемщиков — от 16,5% годовых. В качестве первоначального взноса можно задействовать материнский капитал. Минимальный срок работы в качестве самозанятого — от трех месяцев. Заявку и подготовку к сделке можно провести удаленно через онлайн-сервис банка.

«Альфа-Банк» предоставляет ипотеку для самозанятых с условиями, аналогичными требованиям для других заемщиков. Чтобы оформить ипотеку, нужно продемонстрировать свою кредитоспособность: выпиской с банковского счета и/или подтверждением о доходах и уплате налоговой отчетности из приложения «Мой налог». Процентная ставка — от 16,5% годовых. Первоначальный взнос: 15–20% от стоимости недвижимости. Заявку можно подать онлайн через интернет-банкинг. Банк рассматривает ее в течение нескольких дней.

Как повысить шансы на получение ипотеки

Существуют несколько стратегий, которые могут значительно повысить шансы на получение ипотеки для самозанятых.

Поддерживайте положительную кредитную историю. Регулярно проверяйте свою кредитную историю и старайтесь избегать просрочек по имеющимся кредитам. Положительная кредитная история свидетельствует о вашей финансовой дисциплине и надежности.

Оптимизируйте свои доходы. Для увеличения шансов на получение ипотеки важно продемонстрировать стабильность и рост доходов. Рассмотрите возможность увеличения числа клиентов или расширения спектра предоставляемых услуг. Чем выше ваш регулярный доход, тем больше доверия вызываете у банка.

Увеличьте первоначальный взнос. Банки более охотно одобряют ипотечные заявки, если заемщик готов внести значительный первоначальный взнос. Это снижает риски для банка и показывает вашу платежеспособность. Постарайтесь накопить как можно больше средств на первый взнос, чтобы повысить свои шансы на одобрение ипотеки.

Не ограничивайтесь одним банком: подавайте заявки сразу в несколько. В разных банках свои требования и условия для самозанятых заемщиков. Подайте сразу несколько заявок и сравните предложения. Это поможет выбрать наиболее выгодный вариант и повысит вероятность одобрения.

Обратитесь в тот банк, с которым у вас давние финансовые отношения. Наличие счета в банке, где вы планируете взять ипотеку, свидетельствует о лояльности и серьезности намерений клиента и может значительно увеличить ваши шансы на одобрение кредита. Очевидный плюс для банка: лучшее понимание вашей финансовой ситуации. Как результат, вам будут больше доверять и предложат более выгодные условия.

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Что делать, если в ипотеке самозанятому отказали

Первым делом необходимо понять причины отказа. Чаще всего отказ связан с недостаточным уровнем дохода, нестабильностью поступлений или проблемами с кредитной историей. Разобравшись с причинами, можно предпринять шаги для их устранения.

Если проблема в кредитной истории, сосредоточьтесь на погашении текущих долгов и избегайте новых просрочек.

Для повышения шансов на одобрение ипотеки в будущем стоит сосредоточиться на укреплении своей финансовой позиции: поддерживайте стабильные доходы и постарайтесь показать их рост за несколько месяцев до подачи новой заявки. Накопите чуть больше на первоначальный взнос.

Воспринимайте отказ в ипотеке как возможность пересмотреть свою стратегию и предпринять шаги для улучшения финансового положения.

Рефинансирование ипотеки самозанятым

Рефинансировать кредит — выгодное решение, если текущие ипотечные условия не соответствуют финансовым возможностям заемщика или рыночным условиям. Чтобы банк одобрил рефинансирование ипотеки, самозанятому необходимо подтвердить свою состоятельность, предоставив выписку со счета и/или справку из приложения «Мой налог», подтверждающую доходы и уплату налогов.

Банки отказывают в рефинансировании ипотеки в нескольких случаях:

наличие просроченной задолженности у клиента;

факты просрочек продолжительностью более месяца за последние полгода;

использование маткапитала для первичного взноса или частичного погашения ипотеки;

реструктуризация действующего кредита: изменение условий кредитного договора по просьбе клиента. Если банк уже продлевал срок кредита, чтобы временно понизить или приостановить ежемесячные платежи, то в рефинансировании, скорее всего, откажут.

Может ли самозанятый получить налоговый вычет по ипотеке

Для того чтобы получить налоговый вычет по ипотеке, требуется платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть 13%. При этом статус самозанятого не предусматривает выплаты НДФЛ. По закону самозанятому положено платить только налог на профессиональный доход (НПД). Поэтому самозанятые не могут подавать заявление на получение налогового вычета.

В случае наличия у самозанятого дополнительных источников дохода, подлежащих уплате НДФЛ, он может запросить налоговый вычет. Например, если заемщик одновременно с самозанятостью официально оформлен в компании и его работодатель ежемесячно платит за него 13% НДФЛ.

Может ли самозанятый быть созаемщиком по ипотеке

Самозанятый может стать созаемщиком по ипотеке для супруга, родственника или друга. Условия, которые нужно для этого соблюсти: подтвердить доход и продемонстрировать положительную кредитную историю. Важно, чтобы выбранный банк учитывал особенности дохода самозанятого и принимал его как достаточное основание для предоставления кредита.

Итоги

Самозанятые, как и другие категории работающих граждан, имеют право обращаться в банк за кредитными средствами на приобретение жилья. Могут ли самозанятые получить ипотеку, зависит от многих факторов: уровня дохода и соблюдения условий конкретных банков.

Проблемы с получением ипотечного кредита у самозанятых могут возникнуть из-за нестабильности и непостоянства дохода. Даже в 2024 году банки не очень доверяют заемщикам на самозанятости.

Один из способов доказать, что вы надежный клиент — подать заявление на ипотеку в тот банк, чьими услугами вы уже давно пользуетесь. Еще один верный способ — оформить кредитку в том банке, где планируете брать ипотеку, и активно ею пользоваться, своевременно погашая все задолженности. Так вы покажете банку, что ответственны и серьезно настроены.

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