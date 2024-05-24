Эксперты объяснили резкий рост числа самозанятых среди IT-специалистов

АПКИТ зафиксировала новую тенденцию на рынке труда в IT-отрасли: резкий рост числа самозанятых. Количество тех, кто выбирает такой вид трудоустройства, продолжит увеличиваться, хотя их доход ограничен 2,4 млн рублей. RB.RU узнал у экспертов и участников рынка причины роста самозанятости, а также ее плюсы и минусы для работников и работодателей в сфере IT.

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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, ее членами являются «Ланит», «Руссофт», «Марвел», «Яндекс» и еще десятки крупнейших компаний) в рамках исследования IT-кадров и кадровой потребности, результаты которого опубликованы в мае, выявила новую тенденцию — значительный рост числа самозанятых специалистов.

«Очень интересный и новый фактор – стремительный рост самозанятых в IT. Если в 2022 году таких было 202 тыс., то в 2024 ожидается уже 417 тыс.. За два года число самозанятых увеличилось двукратно и продолжит расти. К 2030 году самозанятых среди IT-специалистов может быть от 869 тыс. до 1 млн 62 тыс. человек», — пришли к выводу в Ассоциации.

Число самозанятых растет не только количественно, увеличивается и их доля в общем числе «айтишников». За четыре года она подросла с 3% до 20%.

Новый прогноз потребности в IT-кадрах до 2030 года в АПКИТ сформировали с учетом таких специалистов. По оценкам Ассоциации, потребность в кадрах высшей квалификации в 2024 году составит 327 тыс., из них самозантых будет около 100 тыс..

Почему увеличивается число самозанятых в IT-секторе

С чем же связан интерес, RB.RU узнал у участников рынка причины новой тенденции, а также плюсы и минусы самозанятости.

Большинство опрошенных экспертов сошлись в мнении, что интерес к самозанятости вырос в пандемию коронавируса, когда популярностью начала пользоваться удаленная работа. Число самозанятых еще раз выросло после 2022 года на фоне геополитической обстановки и стремления части IT-специалистов покинуть страну. Самозанятость оценили и те, кто находится на пути к собственному делу и, работая по трудовому договору, берет новые проекты. Еще одна причина — желание большого количества переучившихся на курсах специалистов закрепиться в этой сфере. Не исключено, что увеличение числа тех, кто работает на себя, связано с выводом фрилансеров «из тени».

IT-рекрутер ФГ «Финам» Евгений Авдеев считает, что если сотрудник находится в РФ, то, в текущих условиях, когда бронь есть не у всех компаний, это действенный способ подстраховаться, так как при трудоустройстве самозанятого компания не должна подавать документы о воинском учете. Еще один фактор: если сотрудник находится вне РФ, то самозанятость дает возможность жить за границей, но платить налог лишь 4%, а не 30%, как физлицо, что выгодно и для сотрудника, и для компании. По оценкам Авдеева, 90% специалистов соглашаются на самозанятость в случае, если работа и ее условия им интересны.

Руководитель клиентского пути «Самозанятые» «Альфа-Банка» Илья Норин считает, то рост числа самозанятых в IT-сфере связан в том числе с активным развитием «мультизанятости», набравшей обороты после пандемии на фоне нехватки кадров.

«Компании, не имеющие бюджета на IT-отдел, нанимают самозанятых на проектной основе, учитывая, что IT-услуги необходимы почти всем», – считает Норин.

Плюсами найма самозанятых является быстрый доступ к специалистам для конкретных проектов. Кроме того работодатель достигает снижение затрат на ФОТ (отсутствует оплата социальных взносов и НДФЛ) и может платить за результат, а не за время.

Еще одна причина увеличения числа самозанятых — выход фрилансеров из теневого сектора, считает продюсер «Редспелл» Дмитрий Бакалдин, который нанимает самозанятых для проектных работ.

«Рост их числа среди айтишников, на мой взгляд, связан как раз с выводом многих исполнителей из теневого сектора экономики – это настолько просто и понятно, что проще заплатить минимальный процент и спать спокойно. Фактически просто фрилансеры могут оставаться фрилансерами, но с официальным статусом, именно в IT он предельно уместен и удобен всем сторонам», — добавил Бакалдин.

По мнению специалиста, самозанятость стала удобной формой поддержания дисциплины среди фрилансеров — легко заключить договор и вывести «в белую» взаимодействия. До появления такого механизма многие процессы строились «на честном слове».

«При этом слышал и про злоупотребление статусом, когда работодатели берут сотрудников в штат на полный рабочий день по самозанятости», — отметил эксперт.

Как пояснил RB.RU CIO Simple Group Петр Асратян, который нанимает как самозанятых только стажеров, рост числа таких специалистов в IT-сфере может быть связан с тремя факторами. Например, появилось огромное количество айтишников-выпускников онлайн-платформ с образовательными курсами.

«На рынке много людей, которые сменили свою специальность — например, были бухгалтерами или маркетологами, но поменяли профессию. Первое время им удобнее работать как самозанятым, потому что компании, беря их на работу, принимают ниже риски, с другой стороны — эти люди более мобильны», — говорит Петр Асратян.

История с самозанятостью может быть связана с налогами, добавляет эксперт: «Мы знаем, что сейчас собираются вводить прогрессивную шкалу по налогообложению, а когда вы работаете в качестве самозанятого, вы платите гораздо меньше налогов».

Еще один фактор роста самозанятости так называемое «digital-кочевничество». Люди становятся «кочевниками», и они, будучи самозанятыми, не сильно связаны корпоративными нормами — например, не привязаны к офису.

Сооснователь и генеральный директор компании «АгроСигнал» Владимир Коршунов подтверждает, что рост числа самозанятости среди IT-специалистов связан с большим количеством удаленной работы. Даже в консервативных отраслях за четыре последних года успели оценить «удаленку».

«В первую очередь, рост произошел во время пандемии. Даже в такой консервативной отрасли, как сельское хозяйство, это стало заметно. Наши клиенты стали открытыми к общению через Zoom, что еще несколько лет назад казалось невозможным. Раньше переговоры проводились исключительно при личной встрече», — рассказал Коршунов.

Плюсы самозанятости для IT-сферы

Для IT-специалистов, уверен Норин из «Альфа-Банка», самозанятость — это легальная работа без необходимости заполнения деклараций и дополнительных социальных взносов, низкие налоговые ставки и отсутствие отчётности. Из минусов Норин отмечает ограничения по доходу и отсутствие социальных гарантий, неучёт этой работы в трудовом стаже.

Основатель международной школы программирования и дизайна CODDY Оксана Селендеева раскрыла и неочевидные, но распространенные в мире IT причины роста числа самозанятых. Например, некоторые программисты оформляют свою деятельность на нескольких человек (например, членов семьи), чтобы разделить доходы. Селендеева добавила, что самозанятые IT-специалисты могут работать с иностранными клиентами, и часть их доходов может поступать на зарубежные счета, что позволяет им оптимизировать налогообложение и не превышать внутренний порог дохода в 2,4 млн рублей.

Ограничение в доходах часто оказывается достаточным в регионах, где у IT-специалистов ниже доходы и для многих самозанятость — лишь один из его источников.«Для тех, кто достигает максимального дохода в 2,4 млн рублей, существуют альтернативные системы налогообложения, такие как АУСН и УСН», — советует Норин.

Но генеральный директор ООО НПК «Прометей» Артем Спиридонов, считает, что именно ограничение в доходах снижает интерес к этой форме занятости.

«Основная причина заключается в высокой заработной плате, вследствие чего ограничение в 2,4 млн в год будет препятствовать осуществлению деятельности в рамках трудовых отношений в качестве самозанятого. Если лимит поднимут хотя бы в два раза, возможно, действительно это повысит привлекательность регистрации в данном качестве. Большинству специалистов также не принципиально, в какой форме трудовые отношения, главное – размер дохода», — заявил Спиридонов.

По мнению эксперта, работодателю, напротив, интересно работать со штатом специалистов, оформленных таким образом, поскольку это существенно упрощает трудовые отношения, которые могут регламентироваться одним договором.

«Вероятнее всего, речь идет о росте популярности именно в контексте перехода многих компаний с целью экономии на подобную форму работы с коллективом. Возможно, для части специалистов преимущественно уровня Junior такой переход может быть привлекателен так как по договоренности работодатель может увеличить зарплатную вилку за счет общего сокращения издержек на ФОТ при работе по такой схеме», — считает Спиридонов.

По мнению Коршунова, компании, которым удалось адаптироваться к удаленному формату работы, не обязательно возвращают сотрудников обратно в офисы. Эксперт считает, что нет разницы, где работает IT-специалист, если он достигает результатов.

«Сотруднику это выгодно, поскольку он экономит время на дорогу, не привязан к месту жительства и часто работает по гибкому графику», – говорит Коршунов.

Минусы самозанятости для IT-специалистов

Продюсер «Редспелл» Дмитрий Бакалдин говорит, что его компания активно практикует работу с самозанятыми, но в основном для проектной деятельности.

«Платежи по их договорам – это незначительная часть в сопоставлении с ФОТ, однако, как правило, это специалисты, услуги которых слишком узконаправленны, либо имеют срок выполнения, ограниченный условиями договора. С помощью таких исполнителей легко начать что-то, выходящее за рамки наших компетенций, проще «купить опыт» и построить свой аутсорсный штат из проверенного пула специалистов, либо перестраховаться по срокам, перераспределив часть задач со внутренних сотрудников на внешних», — говорится Бакалдин.

Как сообщил CIO Simple Group Петр Асратян, в компании пока ограниченно используют самозанятых.

«В данном случае у нас есть кейс, когда мы временно трудоустраиваем стажеров в компанию. Чаще всего это студенты-дипломники. После того, как они поработают, мы уже принимаем решение, можем ли мы взять их в штат. Но в целом это не очень активно практикуется», — рассказал Асатрян.

Оксана Селендеева из CODDY рассказала и о минусах, которых возможны для сотрудников и работодателей, которые используют этот формат сотрудничества.

Для IT-специалиста самозанятость — это возможность работать сразу на несколько заказчиков, но минусами становится отсутствие соцгарантий, отпусков, больничных и пенсии, нестабильный доход, считает эксперт. Среди негативных моментов Селендеева выделяет правовые риски для работодателей.

«Может возникнуть необходимость в дополнительных юридических консультациях по вопросам контрактов и соблюдения законодательства. При неправильном оформлении взаимоотношений с самозанятыми может возникнуть риск переквалификации отношений в трудовые, что приведет к дополнительным налогам и штрафам», — предупредила эксперт.

Еще одним минусом может стать отсутствие прямого контроля над таким работником и несоответствие методов их работы стандартам компании. Также самозанятые могут испытывать трудности в интеграции с существующими командами, быть менее вовлеченными.

Компании обычно не инвестируют в обучение и развитие самозанятых, что может привести к дефициту необходимых навыков и знаний для выполнения задач, а при смене специалиста происходит потеря знаний. Так как самозанятые могут работать сразу на несколько проектов, то существуют риски срыва сроков, низкая отвественность за результат, проблемы с защитой интеллектуальной собственности, риски утечки информации, что может потребовать заключение дополнительных соглашений.

Несмотря на минусы, эксперты считают, что число самозанятых в IT-сфере будет расти.

«Многие специалисты находят способы успешно работать в этой форме занятости и получать конкурентоспособные доходы. Таким образом, самозанятость в IT-сфере продолжает расти благодаря преимуществам гибкости и экономической эффективности, несмотря на существующие ограничения и риски», — резюмировала Селендеева.

Коршунов из «АгроСигнала» уверен, что компании будут чаще нанимать внешних подрядчиков, даже если это подрядчик в лице одного человека, движение в этом направлении уже наметилось.

«Самозанятые, которых можно назвать сотрудниками на аутсорсе, несут сами за себя ответственность, в то время как работодатель платит за результат, не задумываясь об остальном. Сегодня работодатель несет ответственность за происшествия, которые происходят с сотрудником, выплачивает компенсации по любому поводу. Контрактные отношения предполагают более равноправный подход», — констатировал эксперт.

Коршунов уверен, что самозанятость — это взаимовыгодный путь, потому что нет смысла покупать часы работы у сотрудника, если можно сразу купить результаты.

«Если подрядчик в лице самозанятого или ИП высококвалифицированный, он тоже продает не свои часы работы, а результаты. И если у него сложившаяся репутация и наработанное портфолио, то так он заработает гораздо больше, сотрудничая с несколькими компаниями, чем средний специалист на рынке труда», — уверен Коршунов.

Таким образом, у самозанятости среди IT-специалистов есть как плюсы, так и минусы, а популярность этого формата среди работников растет в ситуации наличия тех или иных проблем в обществе. При этом работодателю необходимо учитывать, что хоть самозанятый и представляет собой более выгодный вариант с точки зрения налогов и оформления, в итоге он оказывается менее вовлеченным сотрудником и может игнорировать корпоративные стандарты.

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