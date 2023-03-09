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ИТ-аутсорсинг — актуальная форма организации бизнеса или трата времени?

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Оксана Воробьева
Оксана Воробьева

Генеральный директор компании «МТС Digital»

Алина Алещенко

Согласно прогнозам исследовательской компании Grand View, ежегодный рост оборота средств на мировом рынке аутсорсинга с 2023 по 2030 год будет составлять около 9,4%. Если в цифрах, то на период 2022 года — это более 261,9 млрд долларов годового оборота общего рынка. При этом наибольшую долю рынка занимает именно ИТ-аутсорсинг.

Когда лучше выбрать аутсорсинг? Оксана Воробьева, генеральный директор компании «МТС Digital», поделилась опытом построения ИТ-команд: в каких департаментах и под какие задачи лучше нанимать специалистов на аутсорсе? А в каких случаях это невозможно?

ИТ-аутсорсинг — актуальная форма организации бизнеса или трата времени?

Что такое ИТ-аутсорсинг?

Начать стоит с терминологии. Простыми словами, ИТ-аутсорсинг — это процесс удаленного создания заказанного продукта. Всю работу контролирует компания-исполнитель, которая реализует проект. Например, таким образом могут быть созданы веб-сайты или программное обеспечение. 

Однако не стоит путать аутсорсинг с ИТ-аутстаффингом — термины схожи по значению, но последний подразумевает под собой процесс разработки продукта специалистами, которые работают под контролем компании-нанимателя и выполняют все его требования и правила заказчика. По сути это сотрудники компании, которые просто не оформлены в штат и привлекаются только для решения каких-то определенных задач.

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Цели при использовании аутсорсинга и аутстаффинга в ИТ

Самое важное для ИТ-компании при обращении к профильному аутсорсингу или аутстаффингу — это возможность в очень короткие сроки подключить специалиста с уникальными знаниями и навыками, что особо актуально в сфере разработки и исследования сложных технологий.

Например, при запуске нового языка разработки Golang дефицит кадров на рынке решали именно путём аутстаффинга. Все компании, желающие развивать направление Golang-разработки в своем портфеле, так или иначе прибегали к помощи сторонних специалистов, обсуждая формат работы уже индивидуально с командами.

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А еще, например, сегодня в дефиците профессионалы с опытом Android-разработки для умных устройств, поэтому на проекты «МТС Авто» и «Умный дом» мы часто приглашаем профессионалов на условиях аутсорсинга или аутстаффинга.

Следующая цель, которую преследуют ИТ-компании при заключении аутсорсинговых и аутстаффинговых контрактов с высококвалифицированными работниками для решения своих бизнес-задач, — это экономия. Быстрый наем, сокращение затрат на сопровождение и развитие сотрудника, адаптацию, настройку работы команды, общие расходы на рабочее место — все это можно посчитать.

И не случайно именно в больших технологических компаниях HR-департаменты часто прибегают к формату аутсорсинга и аутстаффинга в том числе и из соображений более высокой финансовой эффективности. Как правило, экономия при включении в проект сторонних команд может доходить до 10—20 % от общего бюджета на разработку.

 

Когда лучше выбрать аутсорсинг, а когда аутстаффинг?

Сферы делегирования проектов или бизнес-процессов на аутсорсинг безграничны: это может быть клининг или PR, бухгалтерия или служба безопасности. Главное правило — не использовать аутсорсинг в базовых стратегических проектах. Итогом такого рабочего процесса станет зависимость от аутсорсинговой компании, которая просто заполучит ваш бизнес.

Например, мы используем ИТ-аутсорсинг в общедоступных и неуникальных проектах. Так работает официальный сайт компании — его поддержку осуществляют специалисты на аутсорсе. 

Помимо этого, ИТ-аутсорсинг часто используется для создания MVPМинимально жизнеспособного продукта.. В этом случае компания нуждается в особой экспертизе и проверке гипотез, которую может обеспечить аутсорсинговая организация. В нашей компании так создавалась система «умного города»: мы запросили MVP у инновационной компании из MTS StartUp Hub, а после — доработали и реализовали проект.

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Третий вариант использования услуг сторонних команд, который больше относится к аутстаффингу, — это улучшение производительности. Наверняка любой бизнес сталкивался с нехваткой рук в периоды сильного спроса или горящего проекта. Тогда одним из лучших вариантов станет привлечение аутстаффинга — сотрудников, которые будут помогать в реализации проектов.

Это решение эффективно по нескольким причинам: во-первых, ваши сотрудники не будут перегружаться и терять мотивацию из-за огромного количества задач, ведь часть из них можно делегировать. Во-вторых, не нужно тратить время и силы на официальное оформление и обучение людей. Ну и, конечно, увеличивается оперативность работы. К тому же это отличный шанс для поиска новых высококвалифицированных кадров.

Например, наш опыт показывает, что в среднем около 15% профильных работников, нанятых под конкретные задачи, переходят по итогам проекта в in-house.

 

Процесс привлечения и оформления ИТ-аутсорсинга и аутстаффинга

Аутсорсинг в ИТ-компаниях оформляется чуть сложнее, поскольку, для грамотного обоснования привлечения специалистов перед финансовым департаментом требуется конечное техническое задание. Результат закупки будет зависеть от закупочной документации, потому что фактически управлять командой разработки в этом случае будет исполнитель.

Для большой компании подобное оформление с уникальной закупкой и договором — процесс небыстрый. Именно по этой причине мы все больше прибегаем к услугам аутстаффинга в ИТ.

Чтобы процедура документального оформления проходила быстрее, внутри компании у нас уже выстроен процесс работы с ИТ-аутстаффингом. Он базируется на том, что мы ежегодно аккредитуем аутстаффинговые компании по ролям и технологическим стекам, при этом четко рассчитываем ставку человеко-часа согласно уровню компетенции специалиста.

Далее уже с готовым договором в рамках сбора новой или расширения текущей продуктовой команды запрашиваем в аутстаффинговой компании свободные ресурсы, собеседуем и привлекаем нужный персонал к работе. Все это занимает буквально несколько дней и серьезно экономит время.

 

Что насчёт безопасности?

Конечно, у многих владельцев бизнеса может возникнуть вопрос — как быть с безопасностью? Вдруг сотрудник узнает внутренние тайны компании или получит секретные данные? Опережая риски: при правильном оформлении договора и организации процесса такого не произойдёт.

В нашей компании вопрос безопасности — один из приоритетных, поэтому при заключении договора с компанией или специалистом вне корпоративного контура оформляется обязательный NDA. Помимо этого, внештатный сотрудник получает корпоративные логин и пароль, а специалисты информационной безопасности регулярно проверяют активность последнего.

Важно отметить, что аутсорсеру в большинстве случаев достаточно открывать доступ к тестовой зоне для работы, в которую не входит критически важная ИТ-инфраструктура.

 

Преимущества и недостатки аутсорсинга в ИТ-сфере

ИТ-аутсорсинг имеет ряд преимуществ — экономия средств, отсутствие трудностей найма работников в штат, профессиональная экспертиза и другие. 

Вот некоторые из них:

  • Независимость от обстоятельств. В договоре указывается, что внештатный сотрудник обязан выполнить работу качественно и в срок. Таким образом, вероятности пропустить дедлайн просто нет, независимо от любых обстоятельств аутсорсера. 
  • Качественное оказание услуг. Аутстаффинг — специалисты, которые имеют уникальную высококлассную экспертизу в узких профилях, поэтому за качество проекта можно не переживать.
  • Сокращение финансовых затрат. Нередко аутсорсинг экономит много денежных средств, так как бизнесу не стоит переживать о дополнительных расходах: обучении сотрудника, покупке оборудования, премиях и так далее. 

Безусловно, работа с ИТ-аутсорсингом имеет определенные риски. Однако бизнес может обезопасить себя заранее самым очевидным способом — подписанием договора, прозрачным производственным процессом и встроенными контролями кода. 

Какие риски могут присутствовать:

  • Раскрытие конфиденциальной информации. Как было описано выше, любая компания переживает о внутренних тайнах бизнеса. В этом случае стоит заключить NDA и не беспокоиться об утечке данных.
  • Проблемы обратной связи. Например, такая проблема может возникнуть при разных часовых поясах заказчика и аутсорсера.
  • Зависимость от аутсорсинговой компании. Именно по этой причине не стоит передавать на аутсорсинг важные стратегические проекты. Экономическая ситуация меняется с каждым днем, поэтому если вы зависимы от аутсорсинговой компании, то прекращение ее работы введет вас в ступор.

 

Как будет развиваться аутсорсинг в ближайшее время?

Очевидно, спрос на аутсорсинг будет только расти: это удобно, оперативно и качественно. К тому же нынешняя экономическая ситуация повышает актуальность аутсорсинговых компаний, в первую очередь предоставляющих оборудование. Связано это с невозможностью приобретения новой техники из-за санкций или сокращенных бюджетов.

Огромную перспективу развития имеет именно ИТ-аутсорсинг. Согласно данным Grand View, ИТ-аутсорсинг занимает наибольшую долю доходов в 2022 году — 34 % от общего рынка аутсорсинга. Если говорить о развитии ИТ-аутсорсинга в России, то он стремительно набирает обороты.

На фоне кризиса практически все компании задумались о сокращении расходов, а ИТ-аутсорсинг — отличный выход из ситуации, поскольку сильно экономит средства.

Помимо этого, часто отказываются от найма ИТ-специалистов в пользу аутстаффинга. Если команда ИТ-специалистов легко и быстро интегрируется в компанию, при этом позволяет экономить бюджет и оптимизирует время запуска новых продуктов, это отличное решение. Весь ИТ-бизнес строится на том, что оптимизирует то, что работало сложно, и делает это простым и удобным.

И именно аутстаффинг сегодня, на наш взгляд, — перспективное HR-направление организации работы в крупных ИТ-компаниях.

Фото на обложке: Shutterstock / REDPIXEL.PL

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