Когда Jira и Teams под угрозой: чем заменить популярные ПО и сервисы во время массовых запретов

Могут ли open source решения закрыть потребности бизнеса и какие есть альтернативы популярным сервисам, о которых немногие знают, рассказал Алексей Дятлов, руководитель отдела заказной и микросервисной разработки Tietoevry.

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ИТ-гиганты и поставщики ПО для бизнеса пересматривают возможности своих сервисов в России. Работу уже ограничили Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, Adobe, Apple, SAP, EPAM и многие другие компании, чьими ИТ-продуктами пользуется большинство отечественных предпринимателей.

В «санкционном списке» уже появились таск-трекеры, облачные хранилища, комплексные и офисные решения, графические редакторы и маркетинговые инструменты, а также продукты для Enterprise.

Перед бизнесом встаёт непростой выбор — или перейти на российские аналоги, или воспользоваться опенсорсными Программное обеспечение с открытым исходным кодом. альтернативами.

Мой софт «уходит»

Почти любая российская компания пользуется хотя бы одним «стратегическим» зарубежным сервисом. Некоторый бизнес не работает с российским ПО в принципе.

Увидев привычные инструменты в санкционных списках, не стоит паниковать.

Российский рынок решений для бизнеса очень неоднороден: самым емким определением будет поговорка «то пусто, то густо». Некоторые области суперконкурентны, в других нет достойных продуктов или вовсе пустые «полки».

Субъективно ситуация следующая:

Облака — отлично (не в последнюю очередь благодаря ФЗ-152, который предполагает хранение персональных данных на территории РФ); Рекламная аналитика — отлично для веб / хорошо для мобайла (некоторые владельцы сайтов предпочитают русские платформы Google Analytics, и это о чем-то говорит); Source Code Management — плохо (но есть хорошие новости, о них расскажем ниже); CRM — неплохо; Мессенджеры и периферия — неплохо, если не связывать со следующим пунктом; Таск-менеджмент — скорее плохо; ERP — монополия 1С; Комплексные решения а-ля MS Office 365 — плохо.

Пока что тенденция такая: enterprise-компании, обслуживающие крупных клиентов, сохраняют status quo в рамках текущих контрактов и лицензий. Однако существует возможность потери обновлений. Более массовые продукты закрываются так, как хотят, и тогда, когда хотят.

Рассчитывать, что тот или иной продукт не заблокируют, не следует.

Продолжайте использовать существующие решения, но обеспечьте сохранность данных там, где это возможно. Условно, можно продолжать пользоваться SAP, но из Slack нужно было уйти еще вчера.

Решения с открытым исходным кодом для бизнеса

Первая мысль предпринимателей при выборе опенсорсного решения не «насколько оно хорошо по сравнению с платными аналогами», а «что будет, если нам закроют доступ». Вероятность потери российскими программистами входа к иностранным репозиториям Хранилищам программного кода типа GitHub и GitLab. существует, несмотря на декларируемое «мы ценим каждого участника нашего сообщества».

Хорошие новости: если вы храните в GitLab собственную разработку, имейте в виду, что self-hosted решения находятся в относительной безопасности, поэтому как минимум стоит переходить на них.

Российские аналоги Git-систем существуют еще до появления госпроекта по «импортозамещению» в этой области. Однако примечательно, что, например, самый известный — Gitflic — не имеет отношения к госфинансированию.

Продукт далек от совершенства, но абсолютно функционален в качестве «запасного аэродрома»: стоит о нем подумать и, например, сделать резервную копию вашего собственного кода.

Прожить на опенсорсных продуктах возможно, но смысла в этом нет.

В целом, если посмотреть на самые популярные решения с открытым исходным кодом, очевиден перекос в сторону системного ПО. Например, операционные системы, системы управления базами данных, кластерами, средства виртуализации и так далее.

В противовес прикладному, с системным ПО взаимодействует разработчик, а не конечный пользователь. Зачастую использование open source — это даже best practice, а не вынужденное решение. Все пользуются Kubernetes или Docker, но мало кто искал альтернативу Word (по крайней мере, до недавнего времени), а это значит, что рынок недостаточно развит.

Плюсы open source для большого бизнеса:

Получение доступа к функциям, отсутствующим или ограниченным в проприетарном программном обеспечении;

Более эффективные вложения в ИТ благодаря отсутствию лицензии и повторному использованию кода;

Заметное сокращение CAPEX;

Отсутствие риска ограничения доступа;

Вклад в работу ИТ-сообщества, который оценят ваши потенциальные сотрудники.

Однако преимущества не всегда уравновешивают минусы.

Свободное программное обеспечение, как правило, требует еще более аккуратного обращения, чем коммерческое, не только из-за отличий, но и из-за рисков:

Уязвимости. К сожалению, философия «чем больше глаз, тем меньше багов», работает не всегда. Если архитектура продукта не предполагает «самозащиты» или «самовосстановления», подумайте, можете ли вы позволить себе потерю данных или остановку работы проекта. Стоит отметить, что риск сохраняется и при работе с неизвестным коммерческим ПО с единственным отличием: поставщик несет хоть какую-то ответственность; Необходимость наличия в штате компетентных специалистов, способных его внедрять или поддерживать, или же готовность платить подрядчику за внедрение и поддержку; Если вы начнете дорабатывать проект и (возможно) даже дойдете до собственного форка (обособленная ветка развития опенсорсного проекта, которая может сильно отличаться от изначальной), вы потеряете существующие плюсы опенсорса, обрастете новыми уязвимостями, которые не сможете устранить из-за недостаточной квалификации команды или отсутствия времени; Отсутствие поддержки для конечных пользователей, а в ряде случаев даже полной документации.

Замены Jira

Рынок альтернатив зарубежных решений широк. В рунете уже появилось достаточное количество подборок с аналогами Office или продуктов Adobe. Jira — одно из самых популярных решений для работы над проектами, особенно в сфере ИТ, и до недавнего времени она конкурировала только с зарубежными решениями. Сейчас же выбирать из российского софта — не прихоть, а необходимость.



«Яндекс.Трекер» — с одной стороны, от команды «Яндекса» ожидаешь продуманного решения, которое заходит с козырей, с другой — страница проекта подозрительно минималистична: видимо, функциональность решения предлагают оценивать «в бою». Неизвестно, какое количество интеграций поддерживается. Из самых больших жалоб пользователей — долгая поддержка.

Megaplan — довольно старая (в хорошем смысле) и известная система, начинавшаяся как CRM и заточенная под российский бизнес (51% компании принадлежит 1С, что о чем-то говорит). По имеющейся у нас информации, неплохо покрывает потребности бизнеса как CRM и трекер, но без фокуса на ИТ. Пользователи критикуют медленную поддержку и долгие/дорогие доработки, которые всегда требуются коробочным версиям.



«Битрикс24» — нативная CRM и система управления проектами от 1С, масштабная и обладающая широкими возможностями для кастомизации. Сложность заключается в том, что для доработок нужны ресурсы — разработчики, которые стоят дорого как при покупке у самого «Битрикса», так и при найме на рынке труда.



Если говорить про опенсорс, можно вспомнить старый и относительно добрый Redmine. Это — система управления проектами, изначально предназначавшаяся для разработчиков и до сих пор довольно сильно на них ориентирующаяся. Как многие проекты с открытым исходным кодом, требует не «донастройки» под свои нужды, а полноценного развертывания.

Замены Teams

Софт для проведения конференций получил толчок к развитию еще в начале пандемии, когда всем массово понадобились средства для онлайн-обучения и связи с коллегами, и в России началась предыдущая волна «импортозамещения».

Примерно тогда вышли «Видеозвонки Mail.ru». Они интегрированы в веб-версию почты и приложений, сервис бесплатен, разрешает до 100 участников и требует аккаунт в mail / vk только от создателя звонка, однако там нет записи вызовов, и это, пожалуй, является его главным минусом для корпоративного применения.



«Телемост» от «Яндекса» позволяет записывать разговоры и принимать до 40 человек, еще и с десктопным приложением. Может быть интересен тем, кто пользуется «Трекером» или другими частями экосистемы «Яндекса».



TrueConf — единственный в России провайдер ВКС, чьи разработки отмечены исследованиями Gartner и IDC. В отличие от предыдущих сервисов, позиционирует себя как решение для бизнеса и обладает соответствующей функциональностью. Он может работать в облаке, на выделенном сервере и собственной инфраструктуре, имеет бесплатную и платные корпоративные версии.



Pruffme — петербургская платформа для конференций, обучения и совместной работы (имеет удобную whiteboard, входящую в основные тарифы, которой заодно можно заменить и Miro). Из интересных функций можно отметить элементы виртуальной реальности для вебинаров и курсов.

Если же вы ищете решения с открытым исходным кодом для разработки и управления проектами, на уже упомянутом GitHub есть постоянно обновляемая подборка решений, которые можно размещать на собственных серверах. Рекомендую смотреть «всё, что есть», читать отзывы, обращать внимание на количество звёзд и форков, посмотреть, насколько развито комьюнити продукта.

Заказная разработка как быстрая альтернатива

Плохие новости: заказная разработка вряд ли заменит ушедший софт, да и в целом не может быть альтернативой коммерческому ПО почти ни в какой сфере. Представьте себе собственника бизнеса, который проводит конкурс на создание «русского скайпа» исключительно для внутреннего использования.



Вышесказанное касается только прикладного (пользовательского) ПО и не касается инструментов, обеспечивающих работу прикладного ПО. Условно говоря, вы не будете заказывать разработку своей собственной CRM, зато можете заказать программу, которая собирает и анализирует ваши данные, а потом отправляет их в готовую CRM.

В реальности приоритетными направлениями заказной разработки для enterprise являются:

Дополнение функциональности для существующих решений;

Организация обмена данными между любыми вашими системами;

Быстрая автоматизация ваших уникальных процессов в отрыве от других используемых систем или на основании данных в соседней системе;

Аналитика ваших производственных или коммерческих данных.

Примеры:

SAP — абсолютно безальтернативная ERP-система для крупного бизнеса. Работает у существующих клиентов, однако покупка новых модулей (например, работа со складами или HR-портал) закрыта. В этой ситуации вы не можете ни уйти, не получить «оригинальное» решение, которое гарантированно поможет вашему бизнесу, тут и приходит на помощь заказная разработка; Нужно мигрировать из Azure (AWS, Oracle и др.) в некоторое российское облако из топ-3. Они плохо совместимы, но можно сделать решение, которое обеспечит максимально «бесшовную» миграцию данных и сервисов; У вас большое количество заказов, которые нужно публиковать в ЭДО с минимумом ручного труда; Вам нужно собрать данные с нескольких специфических платформ и агрегаторов для выбора оптимального поставщика; Вам нужно построить сложную модель зависимостей продаж разных товарных групп в разных регионах и сформировать предложение для Cross-sell и Up-sell.

Выводы

Главное в период неопределенности — сделать карту всех ваших сервисов, систем и инструментов, чтобы приоритизировать наиболее критичные из них, в первую очередь обеспечив сохранность ваших данных и их восстановление.

Возможно, настало время, чтобы вспомнить такую классическую дисциплину, как «Архитектура предприятия», и поискать свободные решения, которые позволят составить подобный реестр. Следующим шагом должна быть оценка рисков и поиск альтернатив.

Если вы не в состоянии полноценно оценить функциональность сервиса «на будущее» или все существующие риски, выбирайте те продукты и сервисы, которые, во-первых, поддерживают максимальное количество интеграций и позволяют доработку, во-вторых, могут хранить данные на ваших собственных или размещенных в России серверах.

Нехватку на рынке комплексных решений можно будет компенсировать интеграциями, нативными или осуществляемыми с помощью разработки, в том числе заказной.

Фото на обложке: Shutterstock / Konstantin Savusia